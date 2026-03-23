(المنامة، البحرين) - أعلنت شركة بريق الرتاج العقارية، الشركة الرائدة في خدمات إدارة التطوير العقاري، عن حصولها على شهادة اعتماد "أفضل بيئة للعمل في الشرق الأوسط" (Great Place to Work® Middle East)، وذلك تقديرًا لثقافتها المؤسسية الراسخة واستثمارها المستمر في تطوير الكفاءات البشرية.

وتعكس هذه الشهادة حرص شركة بريق المستمر على توفير بيئة عمل تدعم راحة ورضا الموظفين، مدعومة بممارسات إدارية متطورة تركز على تطوير وتمكين الكفاءات الموهوبة. وتواصل الشركة التزامها ببناء ثقافة عمل عالية الأداء تعزز الإنتاجية والتميز وروح التعاون، يدعمها أساس راسخ من القيم المؤسسية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام والنجاح على المدى الطويل.

وفي تعليقها على حصول الشركة على هذا التقدير، قالت السيدة أسماء السبيعي، مديرة الموارد البشرية في شركة بريق الرتاج: "إن حصولنا على شهادة Great Place to Work® Middle East يمثل إنجازًا هامًا في مسيرة شركة بريق الرتاج، وهو انعكاس لقوة ومتانة البيئة التي ساهمنا في بنائها مع موظفينا. هذا التقدير هو نتاج للثقة والمشاركة وروح التعاون التي يظهرها فريق عملنا كل يوم. هذه الشهادة تؤكد التزامنا المستمر بخلق بيئة عمل إيجابية تُمكّن الأفراد من النمو والتطور المستمر مع تحقيق النجاح."

