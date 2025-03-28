أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بريسايت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لدعم برنامج بريسايت لتسريع نموّ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يهدف البرنامج الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له إلى تمكين الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي من تحقيق ميزة تنافسية والوصول إلى أحدث الموارد التقنية، وتوسيع شبكاتها داخل الدولة وعبر منظومة جي 42 الأوسع وأسواق بريسايت العالمية، بالإضافة إلى فرص التمويل الاستثماري التي تسرّع نموها وتوسعها.

في إطار هذا التعاون، ستساهم مايكروسوفت بخبرتها في التمكين التقني والتوجيه وتسريع دخول الأسواق من خلال مبادرة Microsoft Founders Hub وسيتيح هذا التعاون أمام الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى الحوسبة عالية الأداء وخدمات الحوسبة السحابية والنماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. كما ستستفيد الشركات المختارة للبرنامج من شبكة الإرشاد التابعة لمايكروسوفت، مما يضمن حصولها على رؤىً استراتيجية وخدمات دعم تقني طوال رحلتها.

قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يعكس تعاوننا مع مايكروسوفت حماسنا المشترك للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وسعينا لدعم روّاد الأعمال في المستقبل. ومن خلال برنامج بريسايت لتسريع نموّ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، نؤكد على التزامنا بتمكين الشركات الناشئة بالأدوات والخبرات والفرص التي تحتاجها للنجاح. سنعمل معاً على تعزيز منظومة حيوية تتيح تطور وازدهار الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي".

قال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: "يسعدنا التعاون مع بريسايت لدعم الشركات الناشئة في رحلتها نحو النجاح، والذي يأتي ضمن مبادرة Microsoft Founders Hub التي تلتزم بتوفير الموارد التقنية والتوجيه ودعم دخول الأسواق لضمان امتلاك الشركات الناشئة ما تحتاجه من بنية أساسية لازمة للابتكار والتوسع. من خلال تعاوننا مع بريسايت، سنسهم في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مبتكرة تحدث تحولًا في مختلف القطاعات حول العالم."

تمّ إطلاق برنامج بريسايت لتسريع نموّ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال معرض جيتكس العالمي العام الماضي، وهو برنامج يُركز على الشركات الناشئة التي طوّرت نماذج أولية لمنتجاتها، وتستعد لاختبار السوق. يساعد البرنامج الشركات الناشئة على تحسين منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز استراتيجياتها لدخول السوق والتكامل مع منظومة بريسايت، مما يوفر فرصًا فريدة للبيع المشترك والتواصل والترويج.

ستكون الشركات التي تتخرّج من برنامج بريسايت لتسريع نموّ الشركات الناشئة مؤهلة لدخول السوق بقدرات تنافسية أكبر، بعد أن تُحدد ملاءمة منتجاتها للسوق وتثبت قيمتها للعملاء وتؤسس نموذجًا تجاريًا مستدامًا. من خلال الجمع بين خبرات بريسايت ومايكروسوفت، ستحصل الشركات الناشئة على بنية تحتية وتوجيه وفرص تجارية عالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيعزز نجاحها على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعتمد على استثمار مايكروسوفت البالغ 1.5 مليار دولار في مجموعة جي 42 لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تعمل بريسايت ضمن إطار منظومة جي 42، مع مايكروسوفت بالفعل في العديد من المشاريع المشتركة.

يُغلق باب تقديم طلبات الانضمام إلى برنامج بريسايت لتسريع نموّ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في 10 أبريل 2025. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الصفحة www.presight.ai/accelerator وللاستفسارات عبر الإنترنت، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني accelerator@presight.ai.

عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويملك أغلب أسهمها شركة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كما تعد الشركة الرائدة في العالم في مجال تحليلات البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي، وهي تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات وخبرة الذكاء الاصطناعي لخدمة جميع القطاعات على اختلاف أحجامها لإحداث تأثير إيجابي في الشركات وفي المجتمعات على حدٍ سواء. تتفوق بريسايت في تفسير البيانات من كافة المصادر لدعم اتخاذ القرارات المدفوعة بالرؤية الثاقبة بما يُسهِم في تشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمنًا وصحة وسعادة واستدامة. تعمل بريسايت اليوم، من خلال مجموعتها من المنتجات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على تمكين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القطاعين الخاص والعام لمساعدة المؤسسات في تحقيق استراتيجياتها وطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أسرع.

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