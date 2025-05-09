أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقّعت بريسايت، الشركة الرائدة عالميًا في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع حكومة جمهورية أوغندا التي تمثلها هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية (NITA-U)، وذلك بهدف دعم طموحات أوغندا الوطنية في مجال التحوّل الرقمي.

أُقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالعاصمة الأوغندية كمبالا بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى أوغندا. كما شهد توقيع الاتفاقية رئيس جمهورية أوغندا، فخامة يويري موسيفيني، ورئيس الوزراء، معالي روبينا نابانجا. حضرها أيضاً معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة عبد الله حسن عبيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى أوغندا، والدكتور هاتويب موغاسا، المدير التنفيذي هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية الذي وقّع مذكرة التفاهم نيابةً عن حكومته.

مثّل بريسايت في مراسم التوقيع كل من الشيخ محمد شامين حسينبوكوس، نائب رئيس الشركة لمنطقة أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي للأعمال والسلامة العامة والأمن.

تجسّد هذه الاتفاقية التاريخية توسّع حضور بريسايت المتنامي في القارة الأفريقية والتزامها بتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي الرائدة عالمياً لدعم مسيرة التحوّل الرقمي المستدام والشامل.

تحدّد مذكرة التفاهم إطار التعاون الوثيق بين بريسايت وهيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية لتنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي ذات الأولوية العالية، بما يتماشى مع المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للتنمية في أوغندا. تشمل مجالات التعاون الرئيسية ما يلي:

تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني الوطني في أوغندا

تطوير خدمات الحوسبة السحابية الحكومية والأنظمة الإلكترونية

تحسين عمليات المشتريات الحكومية المتعلقة بخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات

إجراء دراسات الجدوى وتقديم التقييمات المالية للمشاريع المحددة

خلق فرص عمل محلية خلال مراحل تنفيذ المشاريع

بموجب الاتفاقية، ستتولى هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية مسؤولية تحديد المشاريع ذات الأولوية وتنسيقها، إلى جانب تشكيل لجنة توجيهية فنية تضم ممثلين عن الهيئة ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزارات المعنية الأخرى. من ناحية أخرى، ستتولى بريسايت توفير الخبرة الفنية وإجراء دراسات الجدوى والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع.

علق توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "نفخر بتعاوننا مع حكومة أوغندا في هذه الشراكة الهامة؛ حيث أننا نؤمن بقدرة الذكاء الاصطناعي التطبيقي على معالجة التحديات الوطنية وتمكين المجتمعات. تشكل هذه الاتفاقية دليلاً على التزامنا بتمكين الدول الأفريقية من أدوات رقمية متقدّمة تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وترسيخ السيادة الرقمية وخلق قيمة ملموسة للمواطنين."

وقال الدكتور هاتويب موغاسا، المدير التنفيذي لهيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية: "نحن في هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الأوغندية ننطلق من رؤيتنا الطموحة في بناء حكومة ومجتمع رقمي متكامل. من شأن هذا التعاون مع بريسايت أن يعزز قدراتنا على تنفيذ حلول ذكية وآمنة تركز على المواطن. نرحّب بخبرات بريسايت ونتطلّع إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة في تقديم الخدمات العامة."

تمثل هذه الشراكة معلم جديد في مسيرة بريسايت لدعم الحوكمة القائمة على البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية في أفريقيا، انسجامًا مع استراتيجيات التحوّل الرقمي الوطني الرامية إلى تحقيق أثر واسع النطاق.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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