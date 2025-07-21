دوشنبه، طاجيكستان– أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان تهدف إلى تأسيس تعاون استراتيجي بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي.

شهد منتدى الأعمال الإماراتي-الطاجيكي في العاصمة دوشنبه توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان.

تنصّ مذكرة التفاهم على بناء تعاون استراتيجي يدعم نموّ منظومة الذكاء الاصطناعي في طاجيكستان، حيث وقّع المذكرة معالي شير علي كبير، وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في طاجيكستان، وماكسات كوشومباييف، المدير الإقليمي لعمليات بريسايت في آسيا الوسطى.

قال وزير الصناعة والتقنيات الجديدة، شير علي كبير:"يسعدنا التعاون مع بريسايت لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في طاجيكستان. لقد كانت طاجيكستان رائدة في سلسلة التوريد الكاملة للذكاء الاصطناعي، بدءًا من حوسبة الذكاء الاصطناعي الصديقة للبيئة، ووصولًا إلى تطبيقات البيانات الاصطناعية الرائدة وإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية. نعتبر بريسايت شريكًا استراتيجيًا في مجال الذكاء الاصطناعي لمنطقة الذكاء الاصطناعي، وهي مجمعنا التقني العالمي للذكاء الاصطناعي، مع خطط لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك في المدن الذكية والقطاعات الصناعية والبنية التحتية.

وبمناسبة هذا التعاون، أشاد ماكسات كوشومباييف برؤية طاجيكستان للتحول الرقمي، وقال: "تفخر بريسايت بدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في طاجيكستان عبر الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالات الابتكار والبنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيضيف قيمة مستدامة لمستقبل البلاد الرقمي وتُسهم في دفع عجلة التطور التكنولوجي على مستوى المنطقة".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون بريسايت مع وزارة الصناعة والتقنيات الجديدة في طاجيكستان ضمن مجالات تشمل إطلاق حلول تجريبية معززة بالذكاء الاصطناعي للقطاعات الحكومية والمؤسسية الهامة، مثل المدن الذكية والطاقة والأمن السيبراني. كما تتضمن مذكرة التفاهم إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنسيق المشاريع التجريبية ودعم نقل التقنيات واستكشاف الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء البلاد.

كما يبحث الطرفان تطوير حلول تشغيلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في البنى التحتية الهامة، مثل مطار دوشنبه الدولي.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الجديدة هذه تؤكد على تنامي الروابط الاقتصادية والتكنولوجية بين طاجيكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التزام بريسايت بتعزيز التحول الرقمي في آسيا الوسطى.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Presight@edelman.com أو media@presight.ai

-انتهى-

#بياناتحكومية