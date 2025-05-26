دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بريد الإمارات، المشغّل الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أرامكس، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، لإتاحة خدمات أرامكس في عدد من فروع بريد الإمارات. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود بريد الإمارات الرامية إلى إعادة تعريف دور فروع البريد التقليدية وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين في مجالات الشحن، وبالتالي تمكين المجتمعات المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة.

وستعمل أرامكس خلال المرحلة الأولى من الإطلاق على تقديم خدماتها المحلية والدولية للشحن السريع إلى عدد من الأسواق الإقليمية، بما في ذلك شحن المواد المصنفة ضمن البضائع الخطرة، مثل العطور، من خلال عدد من فروع بريد الإمارات في إمارة دبي. وسيتم توسيع نطاق هذه الخدمات تدريجياً ليشمل مزيداً من الفروع في مختلف إمارات الدولة، بما يعكس التزام الطرفين بتوسيع نطاق تواجد الخدمات اللوجستية وضمان وصولها إلى جميع المتعاملين.

وتوفر هذه المبادرة سهولة أكبر للمتعاملين من خلال توفير خدمات أرامكس الموثوقة لهم عبر شبكة فروع بريد الإمارات الموزّعة في مناطق يسهل الوصول إليها، على أن تشمل المراحل اللاحقة من التعاون إضافة خدمات جديدة مثل استلام وإرجاع الطرود، انطلاقًا من حرص الجانبين على تطوير الشراكة بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين واحتياجات السوق الإماراتية المتزايدة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وقال راشد حريز الفلاسي، المدير العام بالإنابة لبريد الإمارات: "تجسد هذه الشراكة رؤيتنا الطموحة لإعادة تعريف مفهوم مركز البريد وتحويله إلى منصة متعددة الخدمات تقوم على سهولة الوصول والموثوقية والابتكار. ومن خلال دمج خدمات أرامكس الموثوقة ضمن شبكة فروعنا، سنسهم معًا في تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول لوجستية متقدمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للخدمات اللوجستية. ونؤكد أهمية هذه الخطوة في تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تبسيط تجربة المتعاملين وضمان تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة على امتداد الدولة."

ومن جهته، قال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: "نؤكد حرصنا المستمر على توسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول مرنة تتمحور حول العميل باعتبارنا من الجهات الفاعلة في مشهد الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات. ونجد في شراكتنا مع بريد الإمارات، والذي يُعد من أبرز الأسماء الوطنية الموثوقة، خطوةً استراتيجيةً نحو تعزيز تغطيتنا في المناطق النائية التي تشهد طلباً متزايداً على الرغم من ابتعادها عن المراكز الحيوية. ومن خلال دمج قدرات أرامكس العالمية المعززة بالتكنولوجيا مع شبكة بريد الإمارات المحلية الواسعة وخبراته التشغيلية، كلنا ثقة أننا سنسهم في توفير تجربة توصيل أكثر سلاسة وشمولية للمتعاملين في مختلف أنحاء الدولة."

وتُعد هذه الشراكة مع أرامكس محطة هامّة ضمن مسيرة بريد الإمارات نحو التحوّل إلى منصة موحدة لحلول البريد والتوصيل السريع والطرود، ليسهم الجانبان في تحقيق أهداف دولة الإمارات الطموحة في مجالات التحول الرقمي وتمكين المجتمعات.

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