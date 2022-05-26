شاركت "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا" مؤخراً في معرض "أوتوميكانيكا دبي"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى بناء منظومة نقل مستدامة في المنطقة، حيث ناقشت فيه المستقبل المستدام لقطاع النقل.

واستعرضت بيرنا أكينسي، مديرة التسويق في "بريجستون الشرق الأوسط وإفريقيا" خلال مشاركتها بجلسة عنوانها "تشكيل مستقبل مستدام لقطاع النقل" تصوراتها حول التطورات والاتجاهات السائدة المؤثرة في صناعة الإطارات، حيث كانت من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث. كما ناقشت أكينسي، إلى جانب نخبة من الخبراء، التطورات في مجال الاستدامة والاتجاهات الحديثة في قطاع النقل.

وقالت أكينسي: "شكلت جلسة "أوتوميكانيكا" منصة مثالية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات في قطاع النقل، ومن أبرزها الحد من انبعاثات الكربون في القطاع، حيث تعاون أصحاب المصلحة على مر السنين لطرح أهم الإجراءات وصولاً إلى التنفيذ الفعال."

وأكدت أكينسي على تضافر الجهود ومواصلة العمل لتقديم إطارات مستدامة وعالية الأداء وضمان تطبيق أحدث التقنيات في صناعة الإطارات.

وأضافت: "تعكس جهودنا الحثيثة التزامنا بإعطاء الأولوية للاستدامة والمساهمة في تحقيق السلامة البيئية في قطاع النقل بما يصب في مصلحتنا ومصلحة الأجيال القادمة."

وتحرص "بريجستون" دائماً على تطبيق الممارسات التي تحقق رؤيتها البيئية، حيث تسعى إدارة الشركة وموظفيها إلى تحقيق مكانةً ريادية في مجال الاستدامة في القطاع.

وانطلاقاً من ذلك، نفذت الشركة العديد من المبادرات والبرامج الهامة، بما فيها إطار عمل الاستدامة ورؤيتها المؤسسية المستدامة "التزام بريجستون E8" (E8 Commitment)، والتي توضح جهود الشركة لمواجهة التغير المناخي والاستثمار في اقتصاد الطاقة الجديد.

كما تضمن "بريجستون" اعتماد الممارسات المستدامة في الشركة وتطويرها بشكل مستمر، والتي تهدف من خلالها إلى أن تصبح جهة مسؤولة من الناحية البيئية ومثالاً لاستدامة الشركات.

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