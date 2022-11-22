دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بريتليت عن دخولها في شراكة مع الخليج لتوزيع البرمجيات، الشركة الرائدة في مجال توزيع البرمجيات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وسوف يتيح هذا التعاون لشركة بريتليت الوصول إلى قاعدة عملاء جديدة وكبيرة في منطقة الخليج، فضلاً عن أنه يفتح الباب أمام فرصٍ جديدة لنمو الأعمال.

وتعتبر شركة الخليج لتوزيع البرمجيات موزعاً رائداً للبرمجيات وحاصلاً على الجوائز لتميزها في هذا القطاع. وتركز الشركة على تكنولوجيا البرمجيات وغيرها من المنتجات المرتبطة بها والتي تنتجها شركة آي بي إم، كما أنها تعد أكبر موزع ذو قيمة مضافة لمنتجات آي بي إم في منطقة الخليج. وسوف يساعد هذا التعاون بين بريتليت وشركة الخليج لتوزيع البرمجيات في تسريع التحول التكنولوجي وتحول البيانات للعديد من الشركات، وذلك من خلال محفظة المنتجات التكميلية الكبيرة التي توفرها الشركتان.

ومن أبرز شركاء الأعمال الآخرين الذين تتعاون معهم شركة الخليج لتوزيع البرمجيات، إكسبيريون تكنولوجيز، وأومنيكس، وإمتاك، والذين يغطون مجموعة متنوعة من التقنيات والصناعات، كالتمويل، والنقل، وتجارة التجزئة، والنفط والغاز، والرعاية الصحية.

ويمكن لشركة بريتليت من خلال العمل مع شركة الخليج لتوزيع البرمجيات، تقديم قدرات تحليلية قوية لمجموعات كبيرة من البيانات، وتقنيات التعلم الآلي المتقدمة في أسواق جديدة، مما يعزز من انتشارها في العديد من القطاعات. ويمكن للمؤسسات الاستفادة من عمليات محسنة للتخطيط الميداني التشغيلي، وإدارة الأصول، والحصول على رؤى تنبؤية للمخاطر، ونمذجة السيناريوهات في الوقت الفعلي والكثير من المزايا الأخرى، تدعمها تحليلات معززة بوحدة معالجة رسومات ومنصة علوم بيانات.

وتهدف بريتليت إلى توفير التعلم العميق، وتغيير كيفية حصول الأشخاص على الرؤى من البيانات، بشكل أقوى من خلال هذه الشراكة، وعبر الاستفادة من خبرة الخليج لتوزيع البرمجيات في أسواق المنطقة، وقدرتها على توفير عروض شاملة.

وتمثل هذه العلاقة الاستراتيجية واحدة من العديد من التطورات الاستراتيجية الأخرى لشركة بريتليت، إذ كانت الشركة قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن دخولها في شراكة مع العديد من اللاعبين الرئيسيين الآخرين في سوق تحليلات البيانات، مثل منصة TIBCO Spotfire، وقامت بإجراء تحديثات مهمة على تكنولوجيا تصور البيانات لهذه المنصة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال سايمون هوليستر، نائب الرئيس للمبيعات في شركة بريتليت: "نحن متحمسون جداً للعمل مع الخليج لتوزيع البرمجيات لتقديم تحليلات معززة وتوفير التعلم العميق لقطاعات النفط والغاز والتمويل والمؤسسات الحكومية وغيرها. ويمثل حضور الخليج لتوزيع البرمجيات وخبرتها الكبيرة في منطقة الخليج عاملاً حاسماً يمكننا من توسيع قاعدة عملائنا بسرعة".

من جانبه، قال جيمس حرب، مدير عام شركة الخليج لتوزيع البرمجيات: "توفر لنا الشراكة مع بريتليت فرصة مهمة تتجاوز بسنوات أي فرصة يوفرها لنا أي شريك لاعب آخر في السوق في مجال التحليلات."

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حول بريتليت

تأسست بريتليت في عام 2013، وهي تعد أول منصة في العالم لتحليلات وعلوم بيانات معززة بوحدة معالجة الرسومات، بدون خادم. وتقوم الشركة بتقديم حلول بيانات من الجيل التالي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر. وتم تصميم المنصة باستخدام برنامج حاصل على براءة اختراع يقلل من الوقت اللازم للحصول على نظرة ثاقبة ومتعمقة على البيانات، من ساعات إلى دقائق ومن دقائق إلى مللي ثانية. ويتسم برنامج بريتليت بأنه مدعوم بقوة معالجة غير مسبوقة، وإمكانية وصول سلسة، وتجربة مستخدم لا تضاهى.

حول الخليج لتوزيع البرمجيات

شركة الخليج لتوزيع البرمجيات هي موزع ذو قيمة مضافة تساعد شركاءها على توسيع نطاق وصولهم إلى السوق وتساهم في نمو أعمالهم. وتعد الشركة حالياً أكبر موزع لمنتجات شركة "آي بي إم" في منطقة الخليج. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، ولديها شركاء في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعُمان والبحرين. وتتمتع الشركة بقدرات ممتازة لدعم ومساعدة شركائها من خلال توفير فرصٍ مهمة في الصناعات التي يعملون بها، وذلك عبر نشاطها في مجموعة واسعة من القطاعات. لمعرفة المزيد عن الخليج لتوزيع البرمجيات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو صفحتها على موقع لينكد إن.