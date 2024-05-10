"بريبكو بلوكس" تكمل عملية تمويل أول عقار في دبي عبر منصتها الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2024: حققت "بريبكو بلوكس"، المنصة الرقمية في دبي التي تتيح ملكية جزئية للعقارات، إنجازاً مميزاً من خلال نجاحها في إتمام عملية تمويل أول عقار عبر منصتها الرقمية، والذي يقع في "أبراج بلفيو" وسط مدينة دبي.

يؤكد التمويل الناجح لهذا العقار، على الثقة الكبيرة التي وضعها المستثمرون في كل من "مفهوم الاستثمار الجماعي" الذي تقدمه منصة بريبكو، والسوق العقاري في دبي، حيث استثمر في هذا العقار، حتى الآن، 209 مستثمرين توزعوا على أكثر من 40 جنسية، بمتوسط استثمار قدره 6,220 درهم إماراتي.

وكانت منصة "بريبكو بلوكس" التي أسستها رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، قد أحدثت نقلة نوعية في سوق العقارات في دبي، من خلال إتاحة الفرصة أمام مختلف الشرائح للاستثمار في العقارات، وبمبالغ بسيطة هي في متناول الجميع. تقوم فكرة التمويل هذه على تقسيم العقار إلى أجزاء صغيرة متساوية تسمى "الكتل" (Blocks)، لتتيح الاستثمار بدءاً من مبلغ 2,000 درهم إماراتي فقط.

ليس هذا فحسب، بل تأخذ المنصة على عاتقها جميع التحديات التي قد يواجهها المستثمر عادةً، دون أن يتحمل أي تبعات مالية بما في ذلك: تحديد العقار، عدم وجود دفعة أولى كبيرة، إنجاز المعاملات الورقية، أو تحمل تكاليف الصيانة، أو تأجير العقار.

ولمنح المستثمرين المزيد من الأمان والثقة، تخضع منصة "بريبكو بلوكس" لتنظيم "سلطة دبي للخدمات المالية"، وتلتزم بأحكام وتشريعات هذه السلطة بما يضمن الحماية الكاملة لحقوق العملاء. تتم حماية أصول المستثمر من خلال "كيان ذو غرض خاص" (SPV)، مما يضمن الفصل القانوني عن الأنشطة التشغيلية الخاصة بـ "بريبكو بلوكس".

تم اختيار العقار المكون من غرفة نوم واحدة في "أبراج بلفيو"، بعناية فائقة من قبل فريق من الخبراء في "بريبكو". تقدم هذه الشقة السكنية عائداً سنوياً مرتفعاً يصل إلى نحو 8.13%، وعائداً متوقعاً على الاستثمار يصل إلى 42% خلال فترة الملكية.

تعليقاً على ذلك، قالت أميرة سجواني: "لدي ثقة كبيرة بأن منصة بريبكو ستصبح المنصة المفضلة لأي شخص يرغب بالاستثمار في قطاع العقارات. نحن الآن بصدد إنشاء ’كيان ذو غرض خاص‘ وإصدار شهادات لملكية الأسهم الفردية للمستثمرين".

وأضافت: "من المتوقع أن نوزع دخل الإيجار الأول مع نهاية شهر مايو 2024، كما يسرنا أن نعلن أن العقار الثاني الذي يقع في منطقة الخليج التجاري، قد اقترب من حصوله على التمويل الكامل بنسبة 100%".

ومع استمرار سوق العقارات في دبي في النمو وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، تعد منصة "بريبكو بلوكس" بوابة سلسة وسهلة للاستثمار في أفضل العقارات المُؤجرة، وكسب دخل شهري مغري لجميع المستثمرين.

نبذة عن بريبكو

تأسست بريبكو عام 2022 من قبل رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، وهي شركة رقمية تهدف إلى إحداث ثورة في القطاع العقاري، عبر تقديم خدمات وحلول متكاملة للمستثمرين العقاريين وأصحاب المصلحة. من خلال منصتها الرقمية المتطورة، تعمل بريبكو على تبسيط المعاملات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم معلومات دقيقة عن السوق وتوجهاته. وعلى الرغم من أنها لا تزال في طور النمو، إلا أن بريبكو نجحت في تقديم حلولاً واعدة بما تشمل خدمات الرهن العقاري، والاستثمار الجماعي عبر خدمة "بريبكو بلوكس"، التي توفر فرصة استثمارية فريدة للأفراد وبمبالغ بسيطة، تضمن لهم عوائد مالية جيدة.

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