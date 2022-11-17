الرياض/ أعلنت شركة بروكفيلد (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز BAM وفي بورصة تورنتو بالرمز BAM.A) عن خطتها لتوسيع عملياتها من خلال دخول سوق المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتب لها في العاصمة الرياض. ويمثل ذلك الخطوة القادمة في سياق التزام بروكفيلد طويل الأمد تجاه شركائها في المملكة وسعيها للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة في سوق المملكة متسارع النمو.

تتميز بروكفيلد بنهجها الميداني في الاستثمار وإدارة الأصول، حيث تحرص على التواجد الفعلي بالقرب من استثماراتها وعملائها. وسيمكنها هذا التوسع من توظيف معرفتها المعمقة بالسوق المحلية مع خبرتها الاستثمارية العالمية لتحقيق أفضل النتائج.

وفي إطار توسعها نحو المملكة، سينتقل أنانديجيت سوندراج، العضو المنتدب، بروكفيلد، إلى مكتب الرياض بمجرد افتتاحه رسمياً.

وفي هذه المناسبة، قال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد: "نمارس نشاطنا في المنطقة منذ عام 2005، وتمكنا خلال الـ 17 عاماً الماضية من بناء واحدة من أكبر شبكات الاستثمار العالمية التي تضم حالياً أكثر من 28 مليار دولار من الأصول المدارة، وأكثر من 100 متخصص في إدارة الأصول وما يزيد عن 20 ألف موظف بدوام كامل. وفي ظل ما تشهده المملكة من نمو وازدهار متواصلين، ارتأينا بأن الوقت مناسب الآن لنواكب هذه المسيرة ونكون جزءاً منها".

من جانبه، قال جاد اللون، العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة بروكفيلد: "تزخر المملكة العربية السعودية بفرص استثمارية كبيرة ضمن مجالات تركيزنا الرئيسية التي تشمل البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والأسهم الخاصة والعقارات. نتطلع بحماس كبير للمستقبل واقتناص الفرص المجزية في المملكة خلال السنوات المقبلة".

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نُبذة عن بروكفيلد

تعد بروكفيلد (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز BAM، وفي بورصة تورنتو بالرمز BAM.A) إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال إدارة الأصول البديلة، حيث يتجاوز مجموع الأصول التي تديرها 750 مليار دولار أمريكي تتنوع ما بين العقارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة والأسهم الخاصة وأدوات الائتمان. تمتلك بروكفيلد وتدير أصولاً وشركات طويلة الأجل، يشكل الكثير منها العمود الفقري للاقتصاد العالمي. ومن خلال الاستفادة من انتشارها العالمي، وقدرتها على الوصول بسهولة إلى رأس المال وخبرتها التشغيلية الطويلة، تقدم بروكفيلد مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية البديلة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك برامج التقاعد العامة والخاصة، والأوقاف والمؤسسات غير الخيرية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، والمستثمرين من أصحاب الثروات الخاصة.

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