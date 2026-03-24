نموذج متكامل يدمج بوابة البريد الإلكتروني الآمنة ( SEG ) مع الحماية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات ضمن بنية موحّدة تقلل التعقيد التشغيلي

) مع الحماية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات ضمن بنية موحّدة تقلل التعقيد التشغيلي قدرات جديدة لحوكمة الوصول إلى البيانات توفر رؤية شاملة حول وصول الأفراد، الحسابات غير البشرية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي إلى البيانات الحساسة، مع معالجة آلية للمخاطر

توسيع قدرات DSPM الأصلية للذكاء الاصطناعي لتشمل البيئات الهجينة والسحابية والبنية التحتية المحلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بروف بوينت، المتخصصة في الأمن السيبراني والامتثال، عن مجموعة من الابتكارات ضمن محفظتي أمن التعاون وأمن البيانات، في خطوة تعزز الحماية في بيئة العمل التوكيلي، حيث يتفاعل الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي عبر قنوات الاتصال والبيانات لتنفيذ العمليات الحيوية للأعمال.

مع تسارع اعتماد المؤسسات على مساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء المستقلين، يتم تفويض الصلاحيات على نطاق واسع. باتت هذه الأنظمة تنشئ المحتوى، تصل إلى البيانات الحساسة، وتنفذ الإجراءات بسرعة آلية. وعلى عكس الأنظمة التقليدية القائمة على قواعد ثابتة، تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ، ما يعيد تشكيل نموذج المخاطر داخل المؤسسات. في هذا السياق، لم تعد آليات التحقق من الهوية وضبط الصلاحيات كافية، بل يتطلب الأمر فهماً أعمق لكيفية حدوث التفاعلات، وأنماط الوصول إلى البيانات، ومدى توافق السلوك مع المقاصد التشغيلية الفعلية.

يظل البريد الإلكتروني نقطة الدخول الرئيسية للهجمات السيبرانية، ما يمنح الجهات المهاجمة موطئ قدم للتحرك داخل الأنظمة والوصول إلى البيانات الحساسة. ومع تسارع تفاعلات البيانات بفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة في الحفاظ على الرؤية والسيطرة. تربط بروف بوينت بين طبقات الدفاع في البريد الإلكتروني، وحوكمة الوصول إلى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤية البيانات الهجينة ضمن منصة موحّدة، ما يمكّن فرق الأمن من تقليل النقاط العمياء وتعزيز فهم السلوك واتخاذ قرارات دقيقة مع تقليل الاحتكاك التشغيلي.

تعزيز أمن التعاون عبر البريد الإلكتروني

تجمع بروف بوينت بين نهجين رائدين في أمن البريد الإلكتروني، بوابة البريد الإلكتروني الآمنة (SEG) والحماية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، ضمن بنية موحّدة ومتكاملة. يشكّل كل منهما حلاً مؤسسياً متكاملاً بحد ذاته، إلا أن دمجهما يخلق نموذج حماية منسقاً، حيث يؤمّن SEG حركة المرور الواردة والصادرة، بينما تمتد الحماية القائمة على API إلى التفاعلات الداخلية داخل البريد الإلكتروني.

تتكامل إشارات التهديد والتحليلات السلوكية بين مراحل ما قبل التسليم وما بعده، ما يعزز دقة الكشف مع مرور الوقت، فيما توفر واجهة إدارة موحّدة نقطة تحكم واحدة لإدارة الحماية عبر البريد الوارد والصادر والداخلي.

يوفر هذا النهج تغطية أوسع للتهديدات الداخلية ونقاط الضعف المرتبطة بالإرسال المباشر، وهي مسارات هجوم متزايدة الاستغلال في البيئات السحابية. كما يتيح ربط مؤشرات الكشف عبر الطبقات رؤية أعمق للأنشطة غير الاعتيادية، سواء كانت ناتجة عن حسابات مخترقة أو وكلاء آليين يعملون داخل بيئات التعاون. ويساهم توحيد تجربة الإدارة في تبسيط إدارة السياسات والتحقيق والاستجابة، وتقليل التنقل بين الأنظمة وإرهاق فرق الأمن.

وقال توم كورن، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة حماية التهديدات في بروف بوينت:"لا يزال البريد الإلكتروني يمثل البوابة الأساسية للمؤسسات، خصوصاً في البيئات التي يعمل فيها الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي على بيانات مشتركة. ومع تفويض المزيد من القرارات التشغيلية للذكاء الاصطناعي، يصبح من الضروري ربط الإشارات عبر طبقات الكشف لفهم أنماط السلوك والمقاصد الكامنة وراءها. نعمل على تطوير أمن التعاون بما يعكس واقع العمل، لحماية الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة اتصال واحدة. وتقدم بروف بوينت نموذجاً متكاملاً لأمن البريد الإلكتروني يحقق مستوى دقة في الكشف يصل إلى 99.999%".

حوكمة الوصول إلى البيانات عبر الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي

توفر قدرات حوكمة الوصول إلى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بروف بوينت رؤية موحّدة حول من يمكنه الوصول إلى البيانات الحساسة، وما الذي يمكنه الوصول إليها، عبر بيئات SaaS والسحابة والبنية المحلية، بما يشمل الأفراد والحسابات الخدمية ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

تمكّن هذه القدرات فرق الأمن من اكتشاف الصلاحيات غير المستخدمة، الحسابات المهجورة، والوصول المفرط، مع تطبيق آليات معالجة آلية تقلل من التعرض للمخاطر دون الحاجة إلى عمليات يدوية معقدة.

ومن خلال ربط أنشطة الهوية، وحساسية البيانات، وأنماط الوصول، وإشارات منع تسرب البيانات (DLP)، ومؤشرات المخاطر ضمن “Data Security Graph”، تنتقل المؤسسات من الاكتشاف الثابت إلى تقليل مستمر للمخاطر، مع إعطاء الأولوية لقرارات الحوكمة بناءً على السياق السلوكي وتحليل المقاصد، وليس فقط على قوائم الصلاحيات.

توسيع قدرات DSPM المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات الهجينة

مع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، أصبحت البيانات الحساسة تنتقل بشكل متزايد بين الأنظمة التقليدية والتطبيقات السحابية. وبدون نماذج موحّدة للاكتشاف والتصنيف، تفتقر فرق الأمن إلى السياق اللازم لإدارة تفاعل الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي مع هذه البيانات.

لمعالجة هذه الفجوة، توسّع بروف بوينت قدرات إدارة وضعية أمن البيانات (DSPM) الأصلية للذكاء الاصطناعي لتشمل البيئات المحلية، ما يتيح اكتشافاً وتصنيفاً ذكياً للبيانات عبر كامل بيئة المؤسسة.

يوفر هذا التوسع رؤية متسقة للبيانات الحساسة بغض النظر عن موقعها، ويدعم تحديد أولويات المخاطر بشكل أدق، ويقلل من التعرض الناتج عن استخدام أدوات مجزأة بين البيئات السحابية والمحلية.

وقال مايانك تشودري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة أمن البيانات في بروف بوينت: "لم تعد مخاطر البيانات محصورة في موقع واحد، بل تتحرك بين السحابة والأنظمة المحلية والأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي. نعمل على دمج حوكمة الوصول إلى البيانات مع DSPM ضمن منصة واحدة، لتمكين المؤسسات من فهم مواقع البيانات الحساسة، وتحديد الجهات التي تصل إليها، واتخاذ قرارات مبنية على إشارات سلوكية ذات معنى. في عصر الذكاء الاصطناعي، تعتمد حوكمة البيانات على فهم الوصول والمقاصد معاً."

من المتوقع إتاحة هذه القدرات خلال الربع الثاني من عام 2026، وفق جداول الإطلاق القياسية وتوفرها في الأسواق المختلفة.

نبذة عن بروف بوينت

تُعد بروف بوينت شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني المرتكز على الأفراد والذكاء التوكيلي، حيث تؤمّن طرق تواصل الأفراد والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني والسحابة وأدوات التعاون الرقمي. وتحظى بروف بوينت بثقة أكثر من 80 شركة من قائمة Fortune 100، وأكثر من 10,000 مؤسسة كبرى، وملايين المؤسسات الصغيرة، في مجال التصدي للتهديدات، ومنع تسرب البيانات، وتعزيز المرونة عبر سير العمل البشري والذكي. وتساعد منصة بروف بوينت لأمن البيانات والتعاون المؤسسات بمختلف أحجامها على حماية وتمكين فرقها مع تبني الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.proofpoint.com :

