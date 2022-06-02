ستشجع "بروفيس" عملاءها على تبني المعايير والإرشادات التوجيهية الدولية والمهنية للمؤسسة

سيعمل الطرفان على ترسيخ أطر الثقة والشفافية في سوق أبوظبي عبر تبني وتنفيذ هذه المعايير

ستعمل "بروفيس" على دعم وتشجيع كوادر عملها للحصول على المؤهلات المهنية التي تقدمها المؤسسة

ستسهم معايير المؤسسة في دعم "بروفيس" لتحقيق استراتيجيتها للاستدامة انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أبوظبي: وقعت "بروفيس" إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال خدمات العقارات على مستوى المنطقة، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين، تعمل بموجبها على تشجيع قاعدة عملائها المتنامية من الجهات الحكومية على تبني وتطبيق معايير المؤسسة المهنية المعتمدة عالمياً.

وسيعمل الطرفان على تأسيس علاقة تعاون طويلة لتعزيز المهارات في قطاع البيئات العمرانية، الأمر الذي سيقود إلى ترسيخ مستويات الثقة والشفافية في سوق أبوظبي. وستدعم "بروفيس" أيضاً كوادر عملها للحصول على شهادة الاعتماد من المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين بعد الخضوع لعمليات فحص وتقييم وتوثيق الكفاءة وإجراء العروض التقديمية ودراسات الحالة والمقابلات المطلوبة من المؤسسة. وإضافة لذلك، ستدعم المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين والمرتبطة بالاستدامة والعمليات، على غرار معايير تشغيل المباني الدولية، شركة "بروفيس" لتحقيق استراتيجيتها للاستدامة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "يأتي تعاوننا مع المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين بهدف مساعدة عملائنا على الارتقاء بعملياتهم عبر تبني معايير المؤسسة المعتمدة عالمياً، وهي خطوة تؤكد على التزامنا بتحقيق القيمة المتميزة وتعزيز المعايير المهنية في سوق أبوظبي. ونحن على ثقة بأن مذكرة التفاهم ستعود بفوائد كبيرة على البيئات العمرانية وستضمن أعلى مستويات الكفاءة ".

وأضاف إنجار: "ستشارك كل من ’بروفيس‘ والمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين معارفهما ضمن مواضيع عديدة مرتبطة بالبيئات العمرانية، وسنتمكن من التواصل مع مجلس رؤساء المؤسسة المكون من المتخصصين في حل النزاعات والشهود الخبراء لإيجاد حلول فعالة لأية قضايا فنية معقدة".

ويضم مجلس الرؤساء العالمي في المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين وفريقها من الشهود الخبراء شخصيات متمرسة في حل النزاعات المعقدة، بمن فيهم الوسطاء، والمحكمون، وأعضاء مجلس المنازعات، وخبراء مستقلون، وشهود خبراء، ويعتبر المجلس الوحيد من نوعه، حيث يمكّن العملاء من التواصل مع هيئة مستقلة لحل النزاعات والحصول على خدمات الشهود الخبراء للقضايا المتعلقة بالبيئات العمرانية.

من جانبه قال جوردان ديجاما، رئيس الشراكات الاستراتيجية في المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشهد أسلوب استخدام وتشغيل المباني اليوم تغييرات متسارعة، وتدرك ’بروفيس‘ هذا التغيير الحاصل في البيئات العمرانية. وباتت القضايا البيئية تتصدر الاهتمام في المشهد العام، في حين تشهد المواقف من مسائل الصحة والعافية تطوراً سريعاً. وبما أننا نضع المستقبل نصب أعيننا، يتعين علينا تبني منهجية شاملة في أسلوب تقييم واستخدام وإدارة المباني. ولا شك أن معايير تشغيل المباني الدولية تعالج هذه القضية من خلال توجيه المؤسسات نحو السبل المثلى لتحقيق التكامل بين عناصر التكلفة لمساحات العمل والأفراد والتكنولوجيا لتحسين القيمة المقدمة لجميع الأطراف المعنية".

وأضاف ديجاما: يؤكد توقيع هذه الاتفاقية مع ’بروفيس‘ على أهدافنا ورؤيتنا المشتركة ضمن عدد من المبادرات المنوطة بتطبيق المعايير المهنية، وذلك عبر تعزيز الأداء في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة. وتتطلع المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين قدماً للتعاون مع ’بروفيس‘ لتعزيز تبني هذه المعايير، والعمل معاً على عدد من القضايا الأخرى، إضافة إلى الاستمرار بتعزيز زخم جهودنا المشتركة في المستقبل".

وإضافة لذلك، ستشجع "بروفيس" جميع المعنيين في القطاع على تبني أفضل الممارسات من خلال تطبيق وتنفيذ المعايير العالمية ذات الصلة لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة في القطاع، من خلال جمع البيانات الموحدة والمنسقة. ويشتمل ذلك على معايير تقييم العقار، ومعايير التقييم الدولية لعمليات التشييد، والتقييم الدولي لأرض العقار، وعمليات المباني الدولية، والمعايير الأخلاقية الدولية. وستكون المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين شريكاً مفضلاً لموظفي "بروفيس" الراغبين بالتقدم المهني المستمر والمشاركة في البرامج التدريبية في قطاع البيئات العمرانية.

وتعد المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين هيئة مهنية معتمدة عالمياً، وتسعى لتحقيق تغيير إيجابي في البيئات العمرانية والطبيعية. وعبر معاييرها المرموقة والمعتمدة عالمياً، وريادتها في تحقيق التقدم المهني، وبياناتها ورؤاها الموثوقة، تشجع المؤسسة على تبني أرقى المعايير المهنية في تطوير وإدارة الأراضي والعقارات والمباني والبنية التحتية.

وكانت "الدار العقارية" قد أطلقت شركة "بروفيس" في عام 2019 لتصبح شركة رائدة في مجال إدارة العقارات وتوفر تجارب مميزة ومبتكرة للعملاء ومدعومة بأحدث الحلول والتقنيات. وفي شهر يناير من العام الماضي، تولت "بروفيس" مسؤولية إدارة عمليات التجزئة التابعة لشركة "الدار العقارية" إلى جانب عمليات شركة "أستيكو لإدارة العقارات" التي تم الاستحواذ عليها. وبهذا، وسعت الشركة نطاق خدماتها ليشمل عمليات التجزئة والاستشارات والتقييم والامتيازات التجارية، لتصبح بذلك أكبر مزوّد للخدمات المتكاملة في إدارة العقارات على مستوى الشرق الأوسط.

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