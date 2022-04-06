أبوظبي: أعلنت "بروفيس"، إحدى الشركات الرائدة التي تقدم خدماتٍ شاملة في مجال إدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها على أعمال اتحاد الملاك التابعة لمجموعة "ميس ماكرو" (ميس) التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتواصل بذلك توسيع حضورها الجغرافي وحصتها في السوق عبر إضافة نحو 4000 وحدة جديدة إلى محفظتها لإدارة اتحادات الملّاك. ويأتي هذا الاستحواذ ليرفع عدد الوحدات السكنية التي تديرها إدارة اتحادات الملاك في "بروفيس" إلى 32 ألف وحدة.

وفي هذا السياق، قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "يمثل إبرام ’بروفيس‘ لصفقة التوسع الاستراتيجي الجديدة بالتزامن مع انطلاقة عام 2022 دليلاً على نجاح خطط النمو التي تنتهجها الشركة، وستضمن لملاك وحداتنا وساكنيها فرصة الاستفادة من الحلول العقارية المتنوعة وعالمية المستوى التي نقدمها. فمن شأن الاستحواذ على وحدة أعمال اتحاد الملاك في شركة ’ميس ماكرو‘ أن يعزز مكانة ’بروفيس‘ كشركة عقارية رائدة توفر لعملائها في كافة أنحاء المنطقة باقة متكاملة من حلول إدارة العقارات، ويدعم بشكل كبير حضورنا في دبي".

وتقع الوحدات المُدارة سابقاً من قبل "ميس ماكرو" في "أبراج بحيرات جميرا - المجمع E"، و"أبراج بحيرات جميرا - المجمع O"، و"الخليج التجاري"، و"برج خليفة - وسط مدينة دبي"، و"موتور سيتي"، و"مجمع دبي لاند ريزيدنس".

وفي شهر يناير من العام 2021، تولت "بروفيس" مسؤولية إدارة عمليات التجزئة التابعة لشركة "الدار العقارية" إلى جانب عمليات شركة "أستيكو لإدارة العقارات". وبهذا، وسعت الشركة نطاق خدماتها ليشمل عمليات التجزئة والاستشارات والتقييم والامتيازات التجارية، لتصبح بذلك أكبر مزوّد للخدمات المتكاملة في إدارة العقارات على مستوى الشرق الأوسط.

وتدير "بروفيس" حالياً أكثر من 25000 وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 32000 وحدة تابعة لإدارة اتحاد الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن مليون متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة، وتدير الشركة وتشرف على عقود في قطاع إدارة المرافق تتجاوز قيمتها مليار درهم تغطي أكثر من 3000 من الأصول المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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