الاستحواذ يرسخ مكانة "بروفيس" كأكبر شركة مستقلة لخدمات إدارة اتحادات الملاك في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "بروفيس"، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال خدمات العقارات على مستوى المنطقة، عن استحواذها على شركة "ساجا" الدولية لخدمات إدارة اتحادات الملاك، لترفع بذلك محفظة إدارة اتحادات الملاك إلى نحو 47,000 وحدة عقارية.

ويأتي الاستحواذ تماشياً مع استراتيجية "بروفيس" طويلة الأجل للنمو والتوسع، ويدعم ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لخدمات إدارة اتحادات الملاك من حيث إدارة الوحدات المملوكة لطرف ثالث، ومن أكبر الشركات المتكاملة في مجال خدمات إدارة العقارات في الشرق الأوسط.

وكانت "ساجا" قد تأسست عام 2008، ومنذ ذلك الحين وسعت محفظة أعمالها في دبي، واكتسبت ثقة أبرز المطورين والملاك. وجاء الاستحواذ في الوقت الذي تدير فيه "ساجا" آلاف الوحدات ضمن أعمال اتحادات الملاك. وتقع المجمعات العقارية ضمن محفظة "ساجا" في منطقة الخليج التجاري، ونخلة جميرا، ومثلت قرية جميرا، وأبراج بحيرة جميرا، وغيرها. وسيستمر سامر غاني، مؤسس شركة ساجا، في قيادة استراتيجية الشركة للتوسع محلياً وإقليمياً.

وفي هذا الصدد، قال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": يتماشى الاستحواذ على "ساجا" مع استراتيجيتنا للنمو، والتي تمكننا من تعزيز مكانتنا الريادية في مجال إدارة العقارات في دولة الإمارات. ومع إضافة آلاف الوحدات ضمن محفظة اتحادات الملاك، يتوسع نطاق أعمالنا مع الاستفادة من خبراتنا الحالية ومنصاتنا التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة العقارات، بهدف تزويد السوق بخدمات عالية الكفاءة توفر تجربة متميزة للعملاء وتلبي متطلباتهم."

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت "بروفيس" المزيد من النمو عبر المضي في تطوير خدماتها وأعمالها وإبرام المزيد من الصفقات الناجحة لتصبح من أكبر مقدمي خدمات إدارة العقارات في المنطقة، كونها توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة وتتمتع بحضور قوي محلياً وإقليمياً.

ويعد الاستحواذ على "ساجا" الأخير ضمن سلسلة من الصفقات البارزة التي أبرمتها "بروفيس" خلال العامين الماضيين.

وفي عام 2020، استحوذت "بروفيس" على شركة "باسيفيك لإدارة اتحادات الملاك" (باسيفيك الإمارات)، بينما استحوذت على شركة أستيكو لإدارة العقارات عام 2021، وبعدها أتمت الاستحواذ على أعمال اتحاد الملاك التابع لمجموعة "ميس ماكرو" (ميس) مطلع عام 2022. أدت تلك الصفقات إلى زيادة عدد الوحدات ضمن محفظة إدارة العقارات إلى نحو 30 ألف وحدة، في حين ارتفع عدد الوحدات ضمن محفظة اتحادات الملاك إلى 47 ألف وحدة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتتيح صفقات الاستحواذ المذكورة أعلاه لـ"بروفيس" الاستفادة من عائدات ثابتة مصدرها المبيعات، والتأجير، والتقييم والاستشارات العقارية والاستثمارية وأعمال منح الامتيازات التجارية.

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