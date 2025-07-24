دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة بروجيليس المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PLD عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن مركز دبي المالي العالمي. ويهدف المكتب الجديد إلى تمكين المستثمرين من القطاع الخاص في المنطقة من الوصول إلى فرص استثمارية في مجالات العقارات اللوجستية ومراكز البيانات والطاقة.

وقد تم تعيين عمير نقفي رئيسًا لأعمال بروجيليس في الشرق الأوسط، وهو خبير يتمتع بخبرة تفوق 25 عامًا في مجالي العقارات والتمويل، وشغل مناصب قيادية في تطوير الشراكات الاستثمارية والمنصات الرأسمالية. سيركّز نقفي وفريقه على تعميق العلاقات مع صناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، وشركاء رأس المال طويل الأجل في منطقة الخليج، إلى جانب استكشاف فرص التنمية في المنطقة.

وقال حميد موغادام، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بروجيليس: "يسعدنا أن نُرسخ وجودنا في الشرق الأوسط، وهي منطقة تتماشى تمامًا مع توجهاتنا في بناء شراكات استراتيجية ضمن أعمالنا في مجال رأس المال المؤسسي. القاعدة الرأسمالية القوية والربط العالمي الذي تتمتع به المنطقة يجعلها وجهة مثالية للاستثمار طويل الأجل، ونحن هنا لنكون شركاء على المدى البعيد."

بفضل محفظتها العالمية التي تضم أكثر من 1.3 مليار قدم مربع في 20 دولة، تسعى بروجيليس إلى استثمارات مشتركة تتماشى مع أولويات المنطقة المتغيرة والطلب المتزايد على التطوير عالي الجودة والمستقبلي. وتُدير الشركة أصولاً بقيمة [205 مليار دولار]، وتبلغ قيمتها السوقية [102 مليار دولار]، كما تمتلك بيانات واسعة حول سلاسل الإمداد العالمية وأسواق رئيسية في المنطقة، ما يمنحها قدرة فريدة على دعم شركائها بمعلومات استراتيجية.

وأضاف نقفي: "الشرق الأوسط يضم بعضًا من أكثر المستثمرين تطورًا وتطلعًا نحو المستقبل. هدفنا هو بناء علاقات راسخة تقوم على الثقة والشفافية والطموح المشترك، وربط رأس المال بفرص استثمارية نوعية في القطاع الخاص."

سيكون مكتب دبي القاعدة الإقليمية لعمليات بروجيليس في الشرق الأوسط، ويُكمل حضورها العالمي في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا. ويأتي هذا التوسع بعد دخول الشركة إلى السوق الهندي مؤخرًا، ويُعزز التزامها بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال الخبرة المحلية، والتكامل في مجالات العقارات اللوجستية والطاقة ومراكز البيانات والاستدامة.

حول عمير نقفي

يشغل عمير رضا نقفي منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى بروجيليس، ويقود من دبي جهود التوسع وبناء الشراكات في المنطقة. يتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا في قطاعات العقارات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. شغل سابقًا منصب مدير عام في "إيستديل سيكيورد"، وتولى مناصب رفيعة في "ويلز فارجو"، و"مورغان ستانلي"، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي سويس" في لندن ودبي. يحمل عمير شهادات من جامعتي كامبريدج وكلية لندن الجامعية.

نبذة عن بروجيليس

العالم يعتمد على الخدمات اللوجستية – وبروجيليس لا تقود هذا القطاع فحسب، بل تعيد تعريفه. نبتكر البنية التحتية الذكية التي تدعم التجارة العالمية وتربط بين العالمين الرقمي والمادي بسلاسة. من سلاسل الإمداد المرنة إلى حلول الطاقة النظيفة، تتيح منظوماتنا للشركات أن تعمل بكفاءة، وتتوسع بذكاء، وتنمو بشكل مستدام. بفضل حجمها غير المسبوق، وابتكاراتها المتقدمة، وخبرتها العميقة، تُعد بروجيليس كيانًا فريدًا في قطاعها – لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تبنيه. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة Prologis.com

-انتهى-

#بياناتشركات