القاهرة: وقعت شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية خطاب نوايا مع معهد جوستاف روسي انترناشونال مصر بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية لمرضى الأورام في مصر بما يتوافق مع المعايير العلاجية الدولية وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية وتوفير أحدث العلاجات لمرضى السرطان.

ووفقا لخطاب النوايا، ستتعاون فايزر ومعهد جوستاف روسي انترناشونال مصر على تحسين جودة التشخيص والكشف المُبكر لعلاج الأورام من خلال إعداد برامج تدريبية وورش علمية متعلقة بالأورام لمقدمي الرعاية الصحية والأطباء. كما سيتم دعم برامج الزمالة والتبادل العلمي للأطباء وتوفير أحدث العلاجات لمرضى الأورام، إضافة إلى تطوير منصات البحث العلمى وتحسين قواعد إنشاء بيانات المرضى.

شارك في مراسم التوقيع د. أحمد مرسي، المدير التنفيذي بمعهد جوستاف روسي انترناشونال مصر وعمرو سيف، المدير الإقليمي بشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق وأعضاء شركة فايزر وكذلك وممثلي معهد جوستاف روسي انترناشونال مصر.

وقد أوضح د. أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمستشفى جوستاف روسي انترناشونال - مصر:" جوستاف روسي انترناشونال مصر يعتبر نموذج لتنفيذ استراتيجية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الطبية للوصول لأفضل خدمة للمرضى كما يعبر عن إصرار الدولة على نقل أحدث وارقي الخبرات الفرنسية في تشخيص وعلاج مرضى الأورام وذلك بتنفيذ برامج تدريب وعمل ابحاث علمية للوصول لأفضل نتائج لمرضى الأورام على أرض مصر لخدمة أفريقيا والعالم العربي أجمع".

ومن ناحيته قال عمرو سيف، المدير الإقليمي بشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق: "تعكس الشراكة مع معهد جوستاف روسي انترناشونال مصر التزامنا بتقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى الأورام في مصر، وكذلك نقل خبراتنا العالمية إلى السوق المصري وتحسين جودة التشخيص والكشف المبكر بالإضافة إلى توفير أحدث العلاجات لمرضى السرطان مما يمنحهم أملًا جديدًا لحياة أفضل. كما يأتي هذا التعاون إستكمالاً جهودنا لتعزيز شراكتنا في القطاع الصحي بمصر والمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

يذكر أن د. طارق محرم, رئيس مجلس إدارة شركة ايليفت برافيت اكويتي، قد وقع في 6 فبراير الماضى عقد شراكة مع وزارة الصحة والسكان لإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام "هرمل" وتحويلها إلى جوستاف روسي انترناشونال مصر لعلاج جميع أنواع الأورام.

والجدير بالذكر أن شركة فايزر قد أعلنت بداية هذا العام عن طرح علاجين متطورين لسرطان الثدي وسرطان الدم وهو ما يمثل استكمالا لجهودها المستمرة في توفير علاجات متطورة لمرضى الأورام في مصر. كما توجه فايزر العالمية ما يقرب من 40% من استثماراتها الخاصة بالبحوث والتطوير لقطاع الأورام ولإبتكار علاجات للأمراض السرطانية المختلفة، وتضع الشركة خطة لابتكار 8 أدوية حديثة لعلاج مرض السرطان حتى عام 2030.



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