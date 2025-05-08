دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 مايو 2025: كشفت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين فرناندو فانتون في منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات (CPO). وسيقود فرناندو في هذا المنصب الاستراتيجي عمليات تطوير المنتجات في المجموعة، مع تركيز على تعزيز الابتكار وتوفير تجارب هي الأفضل ضمن فئتها للعملاء والشركاء.

ويشكل تعيين فرناندو إضافة مهمة ومميزة إلى فريق قيادة بروبرتي فايندر، إذ يؤكد طموح الشركة بتسريع الابتكار وإرساء مكانتها بصفتها شركة رائدة عالمياً في المنطقة.

ويُضفي فرناندو مزيجاً نادراً من الخبرة التقنية والقيادة الاستراتيجية على منصبه الجديد، ذلك أنه شغل العديد من الأدوار التنفيذية في بعض أكثر الشركات ابتكاراً على مستوى العالم. ويأتي تعيينه في مرحلة مهمة من مسيرة بروبرتي فايندر، في وقت تواصل فيه الشركة التوسع في المنطقة وتكثّف جهودها على رؤيتها لإحداث نقلة نوعية في رحلة البحث عن منزل بالاعتماد على الثقة والمواهب والتكنولوجيا.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر: "يسعدنا الترحيب بفرناندو في بروبرتي فايندر، إذ تشكل خبرته في توسيع نطاق المنتجات الرقمية وصولاً إلى العالمية، بالإضافة إلى نهجه المتمحور حول العملاء وشغفه بالابتكار، إضافة قيّمة ومميزة لأعمالنا فيما نواصل بناء شركة تقنية رائدة في المنطقة. وسيلعب فرناندو دوراً محورياً في تسريع نمو الشركة وتشكيل مستقبل العقارات في المنطقة، مما يؤكد هدفنا في تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها".

وعمل فرناندو قبل انضمامه إلى بروبرتي فايندر مديراً تنفيذياً للمنتجات في مونزو، البنك الرقمي الرائد في المملكة المتحدة، حيث قاد استراتيجية المنتجات خلال مرحلة من النمو السريع والابتكار المتواصل. وتسلّم سابقاً منصباً قيادياً رفيعاً في رابي، وجست إيت، وإلزيفير، بعد أن بدأ مسيرته المهنية بصفته مهندس برمجيات في شركة مايكروسوفت بمدينة سياتل. وبخبرة عملية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكولومبيا والأرجنتين، يُثري فرناندو بروبرتي فايندر بمنظور دولي فريد.

وبهذا الصدد، قال فرناندو فانتون: "يسعدني الانضمام إلى بروبرتي فايندر في هذه المرحلة الديناميكية التي تشهدها الشركة والمنظومة التقنية في المنطقة. وتجسّد فرصة مساعدة ملايين الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رحلة البحث عن منزل، من خلال توفير تجارب سلسة وقائمة على التكنولوجيا، حافزي للاستمرار والإبداع. وأتطلع إلى العمل مع الفرق الموهوبة في بروبرتي فايندر ومواصلة الارتقاء إلى مستويات جديدة في قطاع العقارات".

ويحمل فرناندو درجة بكالوريوس العلوم التطبيقية في الهندسة وعلوم الحاسوب من المعهد التكنولوجي في بوينس آيرس، إلى جانب ماجستير إدارة الأعمال في التمويل والتسويق من كلية وارتون.

ويؤكد تعيينه استثمار بروبرتي فايندر المستمر في التكنولوجيا والمواهب خلال مسيرتها لتحقيق مهمتها في تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها.

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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