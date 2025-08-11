يتزامن الإعلان عن البرنامج مع اليوم العالمي للشباب التابع للأمم المتحدة (12 أغسطس)

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة كبيرة للغاية من الشباب، 60% منهم دون سن الخامسة والعشرين، ولكن الشباب في جميع أنحاء المنطقة لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في التوظيف. ورغم هذه الميزة الديموغرافية، فإن أحدث البيانات المتوفرة تشير إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة وصل إلى حوالي 24,5% بحلول عام 2024، وهي نسبة تقترب من ضعف المتوسط العالمي، ما يستدعي إيجاد حلول فعّالة وقابلة للتطوير في أسرع وقت.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، عقدت كي إف سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شراكة مع مؤسسة إنجاز العرب لتوسيع برنامج " كي إف سي طوّر"، وهو مبادرة من شركة كي إف سي مخصصة لتمكين الشباب من خلال تعزيز المهارات والتدريب والتوجيه وتوفير فرص العمل. وستعمل كي إف سي على توسيع نطاق برنامج " كي إف سي طوّر" ليشمل لبنان، حيث ازدادت الحاجة إلى فرص عمل للشباب بشكل مُلِحّ نتيجة لطول فترة عدم الاستقرار الاقتصادي وتزايد عزوف الشباب عن المشاركة في سوق العمل. وسيدعم توسيع البرنامج 900 شاب إضافي من المجتمعات التي يعاني الكثير منها من نقص فرص التعليم أو العمل، وذلك من خلال مجموعة من ورش عمل التدريبية والإلكترونية والتوجيه وتوفير فرص عمل من اختيارهم، سواء في مطاعم كي إف سي أو خارجها.

وقال عاكف العقرباوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز العرب: "تعكس هذه الشراكة إيماننا المشترك بأن إعداد الشباب لمستقبل مهني مميز يُعدّ من أهم الأولويات التي تواجه المنطقة اليوم". وأضاف: "في اليوم العالمي للشباب، وفي وقت يواجه فيه الشباب تحديات كبيرة، صُمّم برنامج " كي إف سي طوّر" لربطهم بعالم الفرص، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة وتمكينهم من الحصول على التدريب المتخصص في مختلف المجالات".

من جانبه، قال أحمد عرفة، الرئيس التنفيذي للتسويق في يم! براندز - كي إف سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يؤكد برنامج " كي إف سي طوّر" التزامنا ببناء مسارات مهنية شاملة وطويلة الأمد للشباب في جميع أنحاء منطقتنا. ومع اقتراب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حقبة جديدة من الفرص، يؤكد هذا البرنامج على أهمية الاستثمار في الشباب من أجل تحفيز التغيير المستدام. ونفخر بالمساهمة في بناء مستقبل يحظى فيه الشباب بالدعم والثقة اللازمين للنجاح".

يستمر البرنامج لمدة ستة أشهر وسيتضمن معسكرات مهنية في الربيع والصيف، إضافة إلى ورش العمل وإمكانية الوصول إلى منصة " INJAZ Campus " ، وهي منصة رقمية للتعلم الذاتي. وسيركز المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً على المهارات الأساسية، فيما سيحصل المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً على التوجيه والتدريب المهني، مع توفير مسارات تدريبية وفرص للعمل.

أُطلق برنامج " كي إف سي طوّر" التابع لشركة كي إف سي لأول مرة في مصر وحقق نتائج مميزة، حيث التحق به أكثر من 500 متدرب في أقل من عامين، وواصل أكثر من 80% من الشباب مسيرتهم التعليمية. ويُعد التوسع في لبنان خطوة نحو تحقيق هدف البرنامج للوصول إلى مكانة رائدة إقليمياً في تنمية وتطوير الشباب من خلال الشمول والتعاون القائم على النتائج.

وتقوم شركة كي إف سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتمويل برنامج " كي إف سي طوّر" بالكامل في إطار التزامها الإقليمي بـ "تعزيز إمكانات المجتمع " ، وهي منصة تُوسّع نطاق تأثير العلامة التجارية ليتجاوز نطاق الطعام ويشمل دعم الطموحات المهنية للشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن إنجاز العرب

إنجاز العرب هي المركز الإقليمي لمؤسسة "إنجاز العالمية"، وتتواجد في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال شراكاتها مع القطاع الخاص ووزارات التعليم، تعمل المؤسسة على تمكين أكثر من 1,2 مليون طالب سنوياً من خلال البرامج التعليمية العملية والتجريبية التي يطورها المتطوعون والمعلمون وصانعو السياسات وقادة الأعمال.

وتعد إنجاز العرب جزءاً من شبكة "إنجاز العالمية" على مستوى العالم، التي تنتشر في 115 دولة من خلال أكثر من 350 مكتباً محلياً، وتصل خدماتها إلى 20 مليون طالب سنوياً. وقد رُشّحت "إنجاز العالمية" لجائزة نوبل للسلام في أعوام 2022 و2023 و2024 و2025 تقديراً لجهودها في إعداد الشباب للعمل وريادة الأعمال في ست قارات.

نبذة عن كي إف سي

KFC علامة عالمية في مجال مطاعم الدجاج تتمتّع بتاريخ عريق من النجاح والابتكار على مدى عقود من الزمن. بدأ المشوار مع الوصفة الأصلية التي ابتكرها كولونيل ساندرز منذ أكثر من 90 سنةً، وهي عبارة عن قائمة سرّية تضمّ 11 صنفاً من الأعشاب والتوابل قد نقشها على الجانب الخلفي من باب مطبخه. واليوم، فيما نحتفل بتاريخنا العريق، نحافظ على التزامنا بتطوير رؤية الكولونيل عبر تقديم أطعمة شهية على نطاق واسع من خلال ممارسات عمل عادلة ومستدامة. ونستكمل وصفته الناجحة مع فريق من الطهاة الذين يحضّرون بأنفسهم دجاجنا الشهي الطازج يومياً في أكثر من 30 ألف مطعم في حوالي 150 بلداً ومنطقةً حول العالم. تنتمي علامة KFC إلى شركة يم! براندز (شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: YUM.)

