دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أعلن برنامج الولاء لأسلوب الحياة باونز، والذي يقع مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع تطبيق بسمات من اتصالات، ما يوفر قاعدة عضوية جماعية تضم خمسة ملايين شخص، مع فرصة فريدة للوصول إلى برنامجين متميزين للولاء. ويمكن للأعضاء الآن استخدام نقاطهم التي تم تجميعها بشكل متبادل مع مجموعة واسعة من الشركاء، ما يوفر لهم تجربة ولاء متعددة الاستخدامات.

ويمكن لأعضاء باونز دمج حساب بسمات الخاص بهم بسهولة مع تطبيق باونز، واختيار استبدال نقاط بسمات الحالية الخاصة بهم بنقاط باونز وكذلك استبدال نقاط باونز بنقاط بسمات.

ويعتبر برنامج "بسمات أحد أكبر برامج التفاعل الخاص بأسلوب الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم أكثر من أربعة ملايين عضو وهو متاح أمام جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة. ويقدم تطبيق بسمات مكافآت يومية لأعضائه من خلال كسب واستبدال نقاط بسمات لدى اتصالات عن طريق الخدمات الإلكترونية وتوصيل الطعام ومشتريات البقالة والخدمات المنزلية، إلى جانب الحصول على مزايا تتعلق بالمطاعم والتسوق، والترفيه، والصحة، والسفر.

ويمكن للعملاء ممن ليس لديهم ما يكفي من النقاط ويرغبون في استرداد العروض ضمن شبكة شركاء باونز الواسعة، تحويل نقاط بسمات، إما جزئياً أو كلياً، للحصول على مزايا ومكافآت رائعة. كما يتوفر أمامهم خيار تحويل 4 آلاف نقطة بسمات إلى ألف نقطة باونز، أو بدلاً من ذلك، يمكن للأعضاء تحويل ألفي نقطة باونز إلى ألف نقطة بسمات.

وتعليقاً على علاقة الشراكة الجديدة، قال طارق دامرجي، الشريك والمؤسس المشارك لــ باونز: "، يواصل برنامج الولاء باونز التزامه الثابت بتعزيز تجربة ولاء شمولية، بما في ذلك الحصول على توفير فوري من ما يزيد على 35 شريكاً في قطاع البقالة والسفر وتناول الطعام والمجوهرات والإلكترونيات وغيرها الكثير، إضافة إلى سهولة دفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء والإنترنت وشراء بطاقات الهدايا. إن التعاون مع تطبيق بسمات، يجعل من كسب واستبدال نقاط باونز وبسمات أمراً في غاية السهولة، لتمكين الأعضاء من الاستفادة بشكل أكبر من تجارب التسوق وتناول الطعام والترفيه."

من جانبه، قال أنطونيو ريكياردي، نائب رئيس أول / الاستعلام عن العملاء والارتباط في "اتصالات من e&": "في الأشهر الأخيرة، حسّنت باونز وبشكل ملحوظ من العروض المقدمة للأعضاء من خلال إطلاق تطبيقها المتطور ومجموعة موسعة من المزايا الحصرية والعروض الشخصية. وتوفر الشراكة مع باونز إضافة قيّمة جديدة إلى شبكة بسمات لتبادل المكافآت، ونحن على ثقة أن الشراكة الجديدة ستحظى باستحسان الأعضاء الذين يتطلعون للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات وسبل تضمن لهم الراحة، فيما ستوفر لكلا الطرفين الفرصة لاستخدام رؤى مشتركة تستند إلى البيانات، لتشكيل وتطوير استراتيجيات متطورة في تفاعل المستهلكين."

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معلومات عن باونز

تأسس برنامج مكافآت باونز في عام 2021 وهو تطبيق مبتكر مجاني للعضوية، وتم إنشاؤه لتقديم قيمة سخية للمقيمين والسياح في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتفاعل مع الشركاء في مختلف القطاعات المنضوية تحت تطبيق واحد يحمل اسم مكافآت باونز. وباعتباره برنامج الولاء الأول من نوعه، تتم مكافأة الأعضاء على تفاعلاتهم الأولى عن طريق تسجيل الدخول إلى متجر والموقع الإلكتروني الخاص بالشريك دون الحاجة إلى شراء أي منتج، ما يعني أنه يمكن للأعضاء البدء في جمع باونز قبل شراء أي شيء على التطبيق أو من أحد الشركاء.

نبذة عن تطبيق بسمات من مجموعة “اتصالات من e&":

يعد تطبيق بسمات (Smiles) تطبيقاً فائقاً "سوبر آب" تملكه شركة “اتصالات من &e” في دولة الإمارات، وواحداً من أكبر المتاجر الشاملة التي تهدف إلى توفير تجارب مجزية في الحياة اليومية لسكان الإمارات. يقدم بسمات عروضاً ومكافآت على الخدمات الإلكترونية وتوصيل الطعام والبقالة والخدمات المنزلية، إضافة إلى مزايا أخرى تشمل المطاعم والتسوق والترفيه والصحة والسفر، بالتعاون مع 6,500 علامة تجارية مشاركة وأكثر من 13 ألف منفذ شريك في الدولة.

يضم برنامج بسمات حالياً أكثر من أربعة ملايين عضو، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات باستخدام أي رقم هاتف محمول فعال. ويمكن للعملاء الجدد تنزيل تطبيق بسمات من متجر تطبيقات iOS ، أندرويد بلاي ستور، أو هواوي آب جاليري، للاستمتاع بمزايا رائعة على الفور.

لمزيد من المعلومات عن بسمات يرجى زيارة: https://www.etisalat.ae/en/c/mobile/smiles.html