أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" عزمه تعزيز التعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، والرغبة بمواصلة تطوير هذه العلاقات بما يخدم مسار التنمية في المملكتين الشقيقتين.

واتفق الجانبان على المضي قدما فيما تم مناقشته من اوجه التعاون المنشود بينهما وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" إلى جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا.

وأكد الطرفان حرصهما على تفعيل مخرجات هذه الزيارة، بما في ذلك التعاون بين كل من شركة الابداع لتمويل متناهي الصغر – البحرين والجامعة العربية المفتوحة الذين يتبعان "أجفند" من جهة، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، من أجل التشاور لتأسيس وتشغيل حاضنة أعمال بمقر الجامعة يستفيد منها الطلاب وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية قائمة تخدم الاقتصاد الوطني.

كما أعرب الطرفان عن عزمها توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتوفير فرصة الاستفادة من خدمات جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام عملاء شركة الابداع من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر خدمات الدمعية، بالمقابل، توفير الفرصة أيضا أمام أصحاب المشروعات من البحرينيين في حاضنة الجمعية للاستفادة من القروض الميسرة التي توفرها الشركة. كما ستنظم مذكرة التفاهم هذه قيام موظفي شركة الابداع بزيارات دورية لحاضنة الجمعية من أجل تعريف أصحاب المشروعات هناك بالبرامج الاقراضية المناسبة لهم والداعمة لرواد الأعمال المبتدئين من اصحاب المؤسسات متناهيه الصغر وكيفية الاستفادة المثلى منها.

واتفق الطرفان كذلك على تبادل المزيد من الزيارات، بما في ذلك زيارة مرتقبة لرئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد صباح السلوم إلى الرياض في المستقبل القريب للاطلاع على آلية عمل "أجفند" ومبادراته المختلفة، وإمكانية تطوير التعاون المشترك ليشمل أيضا مشروعات البرنامج في دول المنطقة.

هذا وأشار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" إلى أن التعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في دعم الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية وانتاجية وتنميتها وتعزيز تنافسيتها وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن زيارة سموه مؤخرا إلى مقر الجمعية في مملكة البحرين تمثل انطلاقة قوية لمثل هذا التعاون، منوها بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تقدمه من خدمات متقدمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، وبما يعزز من مكانة وسمعة مملكة البحرين الرائدة في مجال دعم ريادة الاعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني.

من جانبه، نقل رئيس مجلس الإدارة النائب أحمد السلوم الى صاحب السمو الامير عبد العزيز بن طلال ترحيب وتحيات الرئيس الفخري للجمعية الوجيه فاروق يوسف المؤيد، مؤكداً ترحيبهما بكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكلان مجالا رحبا لهذا التعاون.

وأكد سعادة النائب السلوم أن التعاون مع برنامج "أجفند" يأتي في إطار حرص الجمعية على توسعة شراكاتها وحضورها الإقليمي والدولي، وتبني أفضل الممارسات والتجارب على صعيد دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وفتح المزيد من آفاق النمو المستدام أمام مشروعاتهم.

وأوضح أن الجمعية وبرنامج "أجفند" سيعملان خلال الفترة القادمة على صياغة هذا التعاون في برنامج عمل يتضمن جدول زمني للتنفيذ في إطار زيارات متبادلة وتعرف أكثر على التجارب المشتركة من خلال الخبراء لدى الطرفين، مؤكدا حرصه على أن يصبح هذا التعاون نموذجا يحتذى على صعيد دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخليج العربي والمنطقة.

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