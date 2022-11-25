تمثّل الهدف الأساسي من التدريب في التحقّق من مستوى التأهب في حالات الطوارئ للموظفين والمقيمين على حدّ سواء، واكتساب الخبرة من أجل تحديث خطط الإنقاذ وإخلاء المبنى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيجري برج خليفة تدريبات على حالات الحريق والإخلاء يوم الاثنين 28 نوفمبر الساعة 10 صباحاً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وسيجرى التدريب على مكافحة الحرائق بالشراكة مع الدفاع المدني بدبي حيث سيكون بمثابة فرصة لاختبار المحاكاة الفعلية لاستجابة فريق العاملين في الموقع، من حيث الإتصالات الخارجية والداخلية، والتعامل مع المعدّات، ووقت الاستجابة، واتفاقية المساعدة المتبادلة. وتسمح هذه التمارين للشركة الاستجابة مع حالات الطوارئ بأكثر الطرق فعالية في حالة حدوث أزمات تتطلّب التدخل الفوري. حيث يبذل برج خليفة، والذي طوّرته إعمار، الجهود كافّة لضمان استعداد الموظفين والمقيمين والحرص على استباق حالات الطوارئ التي تهدّد الحياة، ولا سيما في حالات الحرائق، بالتصرّف في إطار الحدّ الأدنى من وقت الاستجابة للإنقاذ.

#بياناتشركات

- انتهى -

للحصول على أي معلومات أو مزيدٍ من المساعدة، يرجى الاتصال بفريق برج خليفة للكونسيرج عن طريق الاتصال على 800 BURJ (2875) أو عن طريق الكتابة إلى BurjKhalifaConcierge@emaar.ae.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة إنستغرام الرسمية لبرج خليفة @burjkhalifa

لمزيد من المعلومات

نادية الصمصام

مديرة علاقات عامة | سيفين ميديا

nadiaelsamsam@sevenmedia.ae

سنا سوقار

تنفيذي علاقات عامة

sanasouqar@sevenmedia.ae