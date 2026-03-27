دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن إحراز تقدم ملحوظ في مشروع "آيكونيك ريزيدنسيز" من تصميم بينينفارينا، أحد أضخم المشاريع السكنية الفاخرة في دبي. تسير أعمال البناء بخطى ثابتة عبر مراحل متعددة، حيث حققت فرق العمل المجهزة بالكامل إنجازات رئيسية في الأعمال الإنشائية، وأنظمة الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتشطيبات الداخلية، وتنسيق المواد. يؤكد هذا التحديث على متانة سوق العقارات قيد الإنشاء في دبي، مدعوماً بالإجراءات الحكومية التي تحمي القطاع وتضمن التزام المشاريع الكبيرة بالجدول الزمني المحدد.

يتألف "آيكونيك ريزيدنسيز"، البرج السكني فائق الفخامة، من 66 طابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي، ومن المتوقع أن يصبح معلماً معمارياً بارزاً في دبي. استلهمت شركة بينينفارينا الإيطالية العريقة تصميم البرج من انسيابية الكثبان الرملية وأمواج المحيط المتدفقة في دبي. سيضم المشروع 310 شقة فاخرة وبنتهاوس مميز من طابقين، موفراً للسكان مرافق عالمية المستوى، تشمل مسابح إنفينيتي، ومراكز صحية وسبا، وملعب بادل، وصالات استراحة، ومناطق عائلية، ومتاجر فاخرة، ومواقف سيارات مكيفة. كما يتميز المشروع بموقع استراتيجي يوفر إطلالات خلابة على معالم دبي، وإمكانية الوصول المباشر إلى نخلة جميرا، ومرفأ دبي، ووسط المدينة، وجزيرة بلوواترز، ونادي الإمارات للجولف، وشارع الشيخ زايد.

حتى شهر مارس 2026، وصل ارتفاع البرج إلى ما يقرب من 125 متراً، مع استمرار تقدم الأعمال بخطى ثابتة في الطابق الثاني والعشرين. كما يجري حالياً تركيب أنظمة الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة في الطابق التقني الأول، حيث تُشكل هذه الأنظمة العمود الفقري للبنية التحتية التقنية للبرج. وتتقدم أعمال تجهيز الشقق الجزء السكني من المشروع بالتوازي مع بقية الأعمال، حيث تعمل فرق المهندسين والفنيين والحرفيين المهرة بنشاط لتنسيق لكل مرحلة من مراحل العمل في الموقع. كما تم جدولة عمليات توريد مواد التشطيب لجميع الوحدات لضمان الانتقال السلس إلى المراحل التالية من أعمال التجهيز الداخلي. أثناء هذا كله، تتولى إدارة مراقبة الجودة الداخلية في شركة ميريد مهمة الإشراف على تحقيق التميز في كل مرحلة من مراحل العمل.

وفي هذا السياق، علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "يعكس كل إنجاز نحققه في مشروع آيكونيك ريزيدنسيز مدى مرونة وقوة سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. سنواصل دفع عجلة المشروع بخطى ثابتة، ملتزمين بأعلى معايير الجودة والتميز. كما نتوجه بجزيل الشكر لحكومة دولة الإمارات على نهجها الاستباقي في دعم استقرار ومرونة السوق العقاري، الأمر الذي يتيح للمشاريع التطويرية الطموحة مثل آيكونيك يريزيدنسيز المضي قدماً بكل ثقة. سيرتفع هذا البرج شامخاً ليكون رمزاً للتصميم المبتكر، والتميز المعماري، والقوة الراسخة التي يتمتع بها قطاع العقارات في دبي."

يحظى التقدم المذهل الذي يشهده المشروع على صعيد أعمال البناء والديكور بدعمٍ قوي من حالة الاستقرار الشامل التي يشهدها سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ساهمت الخطوات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي الإماراتي - والتي صُممت لتعزيز السيولة وحماية القطاع المصرفي - في الحفاظ على بيئة مستقرة لعمليات الإقراض والنشاط الاقتصادي بصورة عامة. يمكّن هذا الاستقرار البنوك من مواصلة تقديم التمويل اللازم للمشترين والمستثمرين والمطورين العقاريين، مما يسهم بدوره في ضمان تدفق نقدي أكثر سلاسة وانسيابية داخل قطاع العقارات.

يحظى مشروع "آيكونيك ريزيدنسيز" بدعم فريق من الخبراء العالميين البارزين، بمن فيهم "بينينفارينا"، "هيرش بيندر آند أسوشييتس"، مجموعة سيرا القابضة، "كوري آند براون"، "بوند إنتيريورز" وغيرهم؛ مما يضمن تنسيقاً دقيقاً ومحكماً لكافة جوانب المشروع التطويري. وإلى جانب الخبرات العريقة لشركة ميريد واستقرار سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع برج "آيكونيك ريزيدنسيز" بموقع استراتيجي يؤهله لتحقيق الأهداف المتعلقة بتسليم الوحدات والأداء المتميز بحلول الربع الثالث من عام 2027.

لمزيد من المعلومات حول شركة ميريد ومشاريعها التطويرية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: mered.ae

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

-انتهى-

#بياناتشركات