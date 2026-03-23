دبي، افتتحت برجيل القابضة، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزها الطبي الجديد في مركز سيليكون سنترال التجاري بواحة دبي للسيليكون، لتوسع بذلك شبكتها من مرافق الرعاية الصحية المجتمعية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتعزز استثمارها المتواصل في خدمات الرعاية الصحية المتاحة للجميع في الدولة.

افتتح المركز الجديد يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، بحضور عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة؛ وعمر الفهيم، نائب رئيس المبيعات وإدارة حسابات الأعمال في واحة دبي للسيليكون؛ والدكتور سعيد الشيخ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى برجيل رويال بالعين، وكبار المسؤولين في الشركة.

يقع مركز برجيل الطبي الجديد في مركز سيليكون سنترال، وهو مصمم ليكون مركزًا ذكيًا متكاملًا للعيادات الخارجية، يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويدمج المواعيد والاستشارات والتشخيص والصيدلية والمتابعة الطبية من خلال أنظمة رقمية متصلة، مما يضمن سرعة الوصول إلى الرعاية الصحية وتجربة سلسة للمرضى من سكان واحة دبي للسيليكون والمناطق المحيطة بها.

الثقة في الإمارات

خلال حفل الافتتاح، أكد يوسف علي أن دولة الإمارات لطالما شكّلت بيئة قائمة على الثقة للشركات والأفراد، مشيراً إلى أن هذه الثقة لا تزال راسخة، وستواصل دفع عجلة الاستثمار والنمو وإطلاق المشاريع الجديدة في مختلف أنحاء الدولة، وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية يُعدّ ركيزة أساسية لأي مجتمع، وأن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز وصول المجتمعات إلى خدمات صحية عالية الجودة."

وصرّح الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، قائلاً: “نؤكد التزامنا الراسخ وطويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، ونواصل العمل على توسيع شبكة خدماتنا الصحية من خلال افتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق، بهدف جعل الرعاية الصحية عالية

الجودة في متناول الجميع. كما ستسهم المراكز الطبية المجهزة بأحدث التقنيات، مثل هذا المركز، بدور محوري في تطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين مستقبلاً، من خلال الجمع بين التميز السريري، والأنظمة الذكية، والرعاية المرتكزة على المريض".

مليون درهم إماراتي لمجتمع واحة دبي للسيليكون

في إطار إطلاق المركز، أعلنت برجيل القابضة أيضاً عن مبادرة صحية مجتمعية بقيمة مليون درهم إماراتي لواحة دبي للسيليكون، سيحصل بموجبها 1000 من سكان المنطقة على رصيد صحي بقيمة 1000 درهم إماراتي، يمكن استخدامه للاستشارات والتشخيص وبرامج الرعاية في المركز الجديد.

ويمكن لسكان واحة دبي للسيليكون زيارة صفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل اهتمامهم ومعرفة المزيد عن المبادرة.

وسيقدم مركز برجيل الطبي في مركز سيليكون سنترال التجاري في مرحلته الأولى تخصصات رئيسية تشمل الطب الباطني، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الرئة، مع خطط لإضافة خدمات الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية في المرحلة الثانية، كما سيوفر المركز خدمات تشخيصية مثل الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، وخدمات المختبر، وخدمات الحقن الوريدي، وصيدلية داخلية، وأيضاً سيُقدم المركز برامج الصحة النفسية كجزء من نهج متكامل للرعاية الصحية الوقائية والمجتمعية، وسيضم المركز أطباء ممارسين عامين وأخصائيي طب أسرة معتمدين في مجال الطيران، لتقديم خدمات رعاية صحية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات موظفي طيران الإمارات.

يرتبط المركز الطبي ارتباطاً وثيقاً بمستشفيات برجيل في دبي والشارقة وأبوظبي، مما يضمن للمرضى سهولة الوصول إلى رعاية متقدمة ومتخصصة عند الحاجة. يمثل افتتاح مركز برجيل الطبي في واحة دبي للسيليكون خطوةً أخرى في استراتيجية توسع شركة برجيل القابضة في جميع أنحاء دولة الإمارات، والتي تركز على المراكز الطبية المجتمعية المدعومة بأنظمة رقمية والمتصلة بشبكة مستشفياتها.

