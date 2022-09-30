النجم العالمي هو الوجه الإعلامي للمجموعة التي تمتلك 39 مستشفىً ومركزاً طبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في مساء الأربعاء، أي قبل شهر من تاريخ ميلاده، أضاء برج خليفة الأعلى في العالم بصورة النجم الهندي شاروخان. ويأتي ذلك في إطار حملة ترويجية لشركة "برجيل" القابضة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية أُضيئ برج خليفة تكريماً لشاروخان في عيد ميلاده.

ويُعدّ النجم العالمي شاروخان الوجه الإعلامي للمجموعة التي تمتلك 39 مستشفىً ومركزاً طبياً تحمل العلامات التجارية "برجيل" و"ميديور" و"إل إل إتش" و"لايف كير" و"تجميل" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتُسلط حملة "ملتزمون برعايتكم" والتي ستظهر عبر العديد من المنصات في المنطقة، الضوء على قصة نجاح عملاقة الرعاية الصحية التي تأسست في أبوظبي. وتستند الحملة إلى رؤية المجموعة بالربط بين الرعاية والانتشار والمجتمع في قطاع الصحة.

ويبدأ الفيديو بظهور شاروخان وهو يحيي شهداء الإمارات الأبطال في واحة الكرامة، وهو صرح وطني وثقافي بارز. ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته 70 ثانية جامع الشيخ زايد الكبير وأبرز منشآت المجموعة "مدينة برجيل الطبية".

وفي هذا السياق، قال السيد براشانت إيسار، مدير فيديو الحملة الترويجية الذي أدار أيضاً حملة دبي للسياحة التي شارك فيها شاروخان: "يرمز جامع الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة إلى جوهر دولة الإمارات العربية المتحدة ونهضة أبوظبي كمركز عالمي. ويقارن الفيديو القيم التي ألهمت إنشاء هذه المعالم بفلسفة ’برجيل‘ القابضة في خدمة المجتمع".

ومن جانبه، قال الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة "برجيل" القابضة: "نفخر بإطلاق الحملة مع النجم شاروخان الذي يُجسد القيم العليا التي نعتز بها. وتمثل الحملة طموح شركة ’برجيل‘ القابضة بأن تغدو شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية انطلاقاً من دولةٍ ألهمت العالم بقصة نموها المذهلة".

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لمحة عن "برجيل" القابضة

تُعدّ "برجيل" القابضة التي تأسست في عام 2007 إحدى الشركات الرائدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع المجموعة بحضور متزايد في سلطة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة من خلال شبكة تضمّ 61 منشأة تشمل 39 مستشفى ومنشأة طبية، فضلاً عن الصيدليات والخدمات الأخرى ذات الصلة.

للاتصال:

"برجيل" القابضة

إم. أونيكريشنان

مسؤول الاتصالات المؤسسية

هاتف: +971504275895

البريد الالكتروني: krish@burjeelholdings.com