أبو ظبي: حققت برجيل القابضة إنجازاً هاماً بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وهو الجهة المكلفة باعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد برجيل القابضة من أول المؤسسات الصحية الخاصة التي حصلت على هذا الاعتماد في إمارة أبو ظبي.

واستلمت المجموعة شهادة الاعتماد رسمياً من قبل الدكتور/ محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية بحضور، الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة، أبوظبي، وكبار المسؤولين من المجموعة.

وأكّد الدكتور محمد الحوقاني على أهمية هذا الإنجاز قائلاً: "يمثل الاعتماد المؤسسي لبرجيل القابضة خطوة أولى نحو الاعتماد البرامجي لتخصصات الإقامة والزمالة. ويعد ذلك إنجاز يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز جودة التعليم الطبي والتدريب وفق أعلى معايير التقييم، وإشراك القطاع الخاص في تأهيل الكوادر الصحية حسب توجيهات القيادة الرشيدة.

وحصلت 6 مؤسسات تحت مظلة المجموعة على الاعتماد كمستشفيات تعليمية، وهي مدينة برجيل الطبية، ومستشفى برجيل أبو ظبي، ومستشفى الظنة، ومستشفى ميديور 24/7، ومستشفى برجيل رويال، العين، ومستشفى برجيل رويال، عشارج.

وعبّر جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: "يشرفنا الحصول على هذا الاعتماد المرموق، والذي سيمهد الطريق لنا لتقديم برامج التعليم الطبي المتخصصة بأعلى مستويات الجودة، ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة في إثراء قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بالمهارات العالية والمدربة محلياً."

وتعتزم المجموعة تقديم مجموعة من برامج الإقامة والزمالة في التخصصات الطبية، بالإضافة إلى برامج التمريض المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في الإمارة.

ومُنح هذا الاعتماد بعد أن استوفت برجيل القابضة معايير الاعتماد المؤسسي التي وضعها المعهد الوطني للتخصصات الصحية، بما في ذلك استكمال متطلبات طلب الاعتماد، وتلبية معايير الزيارة الميدانية التقييمية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لبرامج التدريب.

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