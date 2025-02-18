الإعلان عن خطة لإطلاق مراكز علاج الأورام بالإشعاع تحت العلامة التجارية أدفانس كير في دول مجلس التعاون الخليجي

أبو ظبي، الإمارات: أعلنت مجموعة برجيل القابضة، عن خطتها لإنشاء شبكة رائدة في علاج الأورام بالإشعاع في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استحواذها الناجح على حصة 80% في مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام (ACOC)في دبي، والمعروف بخبرته المتخصصة في العلاج الإشعاعي والطب النووي وخدمات العلاج الكيميائي، تهدف هذه الخطوة التحويلية إلى إعادة تعريف تقديم رعاية مرضى السرطان في المنطقة، والاستفادة من خبرة المركز في بناء شبكة تضمن علاج الأورام المتقدم والمتاح.

استحوذت برجيل على حصة 80% في مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام مقابل 92 مليون درهم إماراتي على أساس خالٍ من النقد والديون، مع خيار الاستحواذ على الحصة المتبقية، حيث سجل مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام إيرادات بلغت 64 مليون درهم إماراتي في عام 2024. يحتفظ مؤسس مركز أدفانس كير والرئيس التنفيذي، بشير أبو رسلان، بحصة 10% ويستمر في قيادة عمليات المركز، مما يضمن الاستمرارية والتميز في رعاية المرضى. وتظل النسبة المتبقية البالغة 10% مملوكة لشركة رافائيل خلات الشرق الأوسط ش.م.ح. وهي مساهم حالي.

قيادة رعاية مرضى السرطان في دول مجلس التعاون الخليجي

تهدف الشبكة المخطط لها التي تحمل علامة مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورم إلى تحسين الوصول إلى الأورام بشكل استراتيجي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ستعمل مراكز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام المستقلة كمراكز موثوقة للعلاج الإشعاعي، وتوسيع نطاق وصول المرضى إلى الرعاية المتخصصة في جميع المناطق في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تجهيز كل مركز بتقنيات متطورة، بما في ذلك أنظمة LINAC الحديثة، وتخطيط الإشعاع القائم على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التصوير الدقيق.

ومن خلال تقديم خدمات العلاج الإشعاعي المركزة والمخصصة، ستنشئ المراكز التي تحمل علامة أدفانس كير منصة قوية للإحالات من شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية، كما ستدعم الشبكة معهد برجيل للأورام (BCI)، مركز المجموعة لعلاجات السرطان المتقدمة، وسيستفيد المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة الأورام والعلاج المناعي والجراحة الروبوتية وزرع نخاع العظم من تحول سلس ومتكامل إلى الرعاية الشاملة والمتطورة للمجموعة.

وستقود الشبكة من خلال الاستفادة من تنفيذ أوراكل هيلث أي أم آر لقاعدة مرضاها المتنوعة، البحث الطبي والابتكارات القائمة على البيانات، مما يعزز ريادة برجيل في علم الأورام الوقائي والطب الدقيق.

الأورام ودول مجلس التعاون الخليجي

من المتوقع أن تزداد حالات الإصابة بالسرطان بشكل كبير على مستوى العالم، بسبب الشيخوخة السكانية وتغييرات نمط الحياة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بالسرطان سنويًا من 20 مليونًا في عام 2024 إلى أكثر من 30 مليونًا بحلول عام 2040، مما يسلط الضوء على العبء العالمي المتزايد للسرطان.

يقدم مشهد الأورام تحديات وفرصًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تنمو حالات الإصابة بالسرطان في المنطقة بنحو 50% على مدى العقدين المقبلين، مدفوعة باتجاهات ديموغرافية ونمط حياة مماثلة. ومع ذلك، تواجه المنطقة نقصًا حادًا في البنية التحتية لرعاية السرطان لإدارة الحالات المتزايدة، مما يؤدي إلى طلب كبير غير مُلبى على خدمات الأورام المتخصصة، وهذا يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لشركة برجيل القابضة لتوسيع شبكة الأورام الخاصة بها، وضمان علاجات السرطان الفعالة في الوقت المناسب لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الإقليمية.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء شبكة شاملة ومتقدمة لعلم الأورام في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة الاحتياجات غير الملباة في رعاية السرطان المتخصصة، ومن خلال البناء على إرث التميز الذي يتمتع به مركز أدفانس كير، سنقرب خدمات علم الأورام الإشعاعي عالية الجودة والمتاحة من المرضى، مما يعزز بشكل كبير نتائج رعاية السرطان في جميع أنحاء المنطقة، ولن تدعم هذه الشبكة التدخل المبكر والعلاج فحسب، بل ستتصل أيضًا بسلاسة بمعهد برجيل للأورام للعلاجات المتقدمة".

-انتهى-

#بياناتشركات