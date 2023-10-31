الطرفان يوقعان اتفاقية شراكة مدتها 9 سنوات مع إحدى المستشفيات الرائدة التابعة لشركة PRIME Healthcare ومركز التشخيص المتميز التابع لها

التعاون يتضمن التطوير التكنولوجي والصيانة والاستشارات والخدمات التعليمية

دبي، الإمارات العربية المتّحدة: وقّعت كلاً من شركة "برايم هيلث كير الإمارات" وشركة " سيمنز هيلثنيرز" مؤخرًا اتفاقية شراكة طويلة الأمد مدتها تسع سنوات، للتعاون الوثيق في عدة مجالات لتعزيز خدمات المرضى في سلسلة من مستشفياتها.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال الدكتور جميل أحمد المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "برايم هيلث كير": "تعد هذه الشراكة خطوة مهمة لمواصلة التزامنا بتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد تعاوننا مع "سيمنز هيلثنيرز" شهادة على تفانينا في الحفاظ على موقعنا في طليعة التكنولوجيا الطبية ورعاية المرضى. وعلى مدى السنوات التسع المقبلة، سنعمل معًا بشكل وثيق للاستفادة من أحدث التقنيات وتحسين عملياتنا السريرية وتوفير التعليم الشامل لمتخصصي الرعاية الصحية لدينا. ويعكس هذا المسعى رؤيتنا المشتركة لرفع مستوى توفير الرعاية الصحية في الدولة."

وتمثل الاتفاقية لكلا الطرفين علامة فارقة في سجل شراكتهما، حيث تحدد تعاونًا وثيقًا لما يقرب من عقد من الزمن مع تكثيف جهودهما لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية لتعزيز وتسهيل توفير الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار أولي مالوي الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز هيلثنيرز" في الشرق الأوسط وجنوب وشرق أفريقيا، إلى أنّ:" هذه الشراكة تعد مثالاً رائداً للرؤية المشتركة التي تتجلى عبر تعاون وثيق طويل الأمد. لقد عملنا بجد معاً لإنشاء خارطة طريق تتناول التحديات الحالية والمستقبلية وإعداد منشأة الرعاية الصحية لمواصلة رفع مستوى الرعاية الصحية وتجربة المرضى، مع تبسيط سير العمل وتعزيز النتائج السريرية. ونود أن نشكر "برايم هيلث كير الإمارات"، باعتبارها أحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة، على ثقتها في حلولنا وخدماتنا، ونتطلع إلى مواصلة رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات."

واتفق الطرفان على شراكة تكنولوجية تستلزم تسليم وتحديث أنظمة التصوير التشخيصي المتعددة بما في ذلك التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي وأنظمة الأشعة السينية، بالإضافة إلى تطوير برامج وخوادم التصوير الحالية مع تقديم نظام مبسط ومتطور لإدارة الأسطول الرقمي لأحد مستشفياتهم. كما حصلت "برايم هيلث كير" على عقد صيانة لمدة ثمان سنوات.

وسيقدم فريق خبراء "سيمنز هيلثنيرز" أيضًا خدمات استشارية لعمليات الأشعة السريرية لمشغلي الرعاية الصحية كنقطة انطلاق نحو مزيد من تحسين استخدام المعدات وإدارة سير العمل. وسيتم استكمال هذه التحسينات بخطة تعليمية شاملة لضمان تدريب عالي الجودة لمصوري الأشعة ومهندسي الطب الحيوي في المستشفى.

وسيشكل هذا الاهتمام المشترك لكلا الطرفين علامة فارقة عبر تعزيز انتشار الرعاية الصحية عالية الجودة على المستوى الدولي.

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نبذة عن شركة سيمنز

شركة سيمنز هيلثنيرز إي جي (المدرجة في بورصة فرانكفورت، ألمانيا تحت الرمز: SHL) رائدة في مجال الرعاية الصحية. للجميع. وفي كل مكان. تتّخذ من إرلانجين، ألمانيا مقراً لها. وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تعمل شركة سيمنز هيلثنيرز وشركاتها الإقليمية باستمرار على تطوير محفظة منتجاتها وخدماتها، من خلال التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعروض الرقمية التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الجيل المقبل من التكنولوجيا الطبية. ومن شأن هذه التطبيقات الجديدة أن تعزز قوّة الشركة ومكانتها في مجال التشخيص المخبري والعلاج الموجه بالصور والتشخيصات دلخل الجسم والرعاية المبتكرة لمرضى السرطان. ذلك وتقدم سيمنز هيلثنيرز مجموعة من الخدمات والحلول التي تهدف إلى تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم رعاية عالية الجودة وفعالة. في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حققت شركة سيمنز هيلثنيرز التي يبلغ عدد موظّفيها عالمياً ما يناهز 66,000 موظف، إيرادات بلغت 18 مليار يورو مع أرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة 3,1 مليار يورو. تجدون المزيد من المعلومات على الرابط التالي: www.siemens-healthineers.com.