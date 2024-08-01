دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت براندز فور لس، المجموعة الرائدة في المنطقة بمجال تجارة التجزئة بأسعار مقبولة، عن إطلاق حملة العودة إلى المدرسة الأكثر شمولاً على الإطلاق في تاريخ مسيرتها، والتي تلبي هذا العام احتياجات شريحة واسعة من الأطفال بمن فيهم أصحاب الهمم، مما يسلط الضوء على التزام العلامة الراسخ بتمكين وتمثيل جميع أفراد المجتمع.

تشكل الحملة جزءاً من رسالة العلامة الهادفة إلى تمكين جميع الأطفال من بدء عامهم الدراسي بمزيدٍ من الثقة والشغف. كما تلبي تشكيلة العودة إلى المدرسة مختلف احتياجات الطلاب من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية، حيث تضم مجموعة واسعة من المفاجآت والتصاميم المميزة، وتتوفر في متاجر براندز فور لس في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وبدوره، يمثل نموذج "البحث عن الكنز" الفريد الخاص بالمجموعة ضمن الحملة جزءاً مفعماً بالتشويق يحوّل تجربة التسوّق إلى مغامرةٍ فريدة.

تضم تشكيلة المنتجات الواسعة وعالية الجودة ملابس وأحذية متينة ولوازم مدرسية أساسية من أبرز العلامات التجارية، تتوفر جميعها بأسعار تنافسية مميزة، كما تشمل ألعاب تعليمية للحفاظ على المتعة والتشويق في رحلة التعلم خارج القاعة الدراسية. ترتقي براندز فور لس بمستويات التسلية والمتعة أيضاً من خلال استضافة أنشطة أسبوعية في مختلف فروعها. يمكن الاطلاع على آخر المستجدات من خلال متابعة صفحات العلامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة براندز فور لس: "نتطلع إلى إطلاق حملة العودة إلى المدرسة التي تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز الشمولية وسهولة الوصول. تجسد التشكيلة رؤيتنا المتمثلة في منح جميع الأطفال عروضاً مميزة للاستعداد للمدرسة واستقبال العام الدراسي بثقة. كما يسرنا تقديم خدماتنا لمختلف شرائح المجتمع وتوفير تجربة تسوق استثنائية تلبي مختلف احتياجات العائلات".

لمزيدٍ من المعلومات حول مجموعة براندز فور لس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: https://bflgroup.ae/

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