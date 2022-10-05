· مجموعة البيع بالتجزئة تطرح مفهومها الجديد "بيوتي فور لس" في مركز التسوق

أطلقت مجموعة "براندز فور لس"، وهي واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، أول مركز تسوق لها في موتور سيتي، والذي يستعرض لأول مرة متجر "براندز فور لس" الرائد. ويعكس مركز التسوق الجديد المفاهيم المتنوعة لمجموعة "براندز فور لس" للمتاجر، بما فيها "هومز فور لس"، "تويز فور لس"، و"موي موتشو". ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح المجموعة لمفهومها الجديد وهو "بيوتي فور لس"، كجزء من رؤيتها ورسالتها الرامية لتقديم تجربة عصرية للمستهلكين، والذي يتم الاستعداد لافتتاحه قريباً كمتجر مستقل داخل المركز، إلى جانب الإعلان عن العديد من العروض الحصرية.

ويتيح متجر "بيوتي فور لس" الجديد تجربة تسوق شاملة للمستهلكين، وذلك عبر توفير حزمة متنوعة من خدمات التجميل ومستحضرات التجميل المميزة بأفضل جودة.

وتم إطلاق مركز "براندز فور لس" للتسوق ليكون بمثابة متجر شامل للعملاء، حيث يوفر مجموعة واسعة من المنتجات من متاجر المجموعة، إلى جانب ضمان راحة المستهلكين عبر توفير منافذ لبيع الطعام . ويضم المركز أيضاً أحد أهم الأفرع الرئيسية للمتجر، مثل "لكشري فور لس"، بالإضافة الى "كوستا" للقهوة وعيادات "اتش ام سي" وصيدلية "لايف"، من أجل تزويد العملاء بتجربة تسوق شاملة.

كما يحتوي المركز على منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال لممارسة الألعاب والأنشطة أثناء انشغال أهاليهم بالتسوق. ويتيح مقهى "براندز فور لس" الجديد للمستهلكين المساحة المناسبة للاسترخاء، ليحصلوا على تجربة تسوق أكثر راحة. وتستغل المجموعة هذه الخصائص والإضافات الجديدة لتزويد عملائها بتجربة تسوق متكاملة وفريدة في مركز تسوق واحد، فضلاً عن العروض المتنوعة والخصومات التي يقدمها المركز والمبنية على مبدأ المجموعة الرامي لبيع العلامات التجارية العالمية بأسعار منخفضة.

وقال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة "براندز فور لس": "نفخر بإطلاق مركز "براندز فور لس" للتسوق، والذي يعدّ استجابة لرضا العملاء بسلسلة متاجرنا في كافة أنحاء المنطقة. وتأتي هذه الخطوة تقديراً لثقتهم الكبيرة بعلامتنا التجارية. وعليه، قمنا بإطلاق متجرنا الجديد "بيوتي فور لس" ليشكّل إضافة جديدة إلى سلسلة متاجرنا المتنوعة، وذلك لتوفير أرقى الخدمات والمنتجات التجميلية للمستهلكين، وبأقل الأسعار. وتستمر المجموعة في مساعيها الهادفة لتوفير تجربة تسوقمتكاملة، وذلك عبر حشد جميع العلامات التجارية التابعة للمجموعة تحت سقف واحد، لتمثّل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات الشركة في رحلتها التجارية."

وأضاف: " نريد أن يتمكن المتسوقون من الوصول إلى العلامات التجارية المفضلة لديهم بقيمة أكبر من خلال جعل المنتجات المتميزة في متناول الجميع. كما بذلت فرق عملنا كل الجهود لابتكار نموذج فريد وموجه نحو العملاء، مثل نموذج البحث عن الكنز الحصري، والذي يوفر للمستهلكين تجربة تسوق مميزة، ما يجسد ولاءنا للعملاء ويحفزنا على تطوير وتوسيع نطاق عروضنا".

وتلتزم مجموعة "براندز فور لس"، بصفتها علامة رائدة في تجارة التجزئة في المنطقة، بتقديم تجربة تسوق مميزة لعملائها من خلال مجموعة منتجاتها المبتكرة. ويعكس إطلاق مركز التسوق الجديد هذه الرؤية، عبر توفير المزيد من النمو والنجاح للأعمال. وتتميز العروض الشاملة للمركز، والتي تشمل الملابس والأدوات المنزلية والملابس الرياضية والألعاب، بأنها تضمن مستويات عالية من رضا العملاء، بما يتوافق مع رسالة "براندز فور لس".

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