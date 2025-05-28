المنصة Practo.com تتضمن ما يزيد على 3,000 عيادة و31,000 طبيب في الإمارات.

تتضمن ما يزيد على 3,000 عيادة و31,000 طبيب في الإمارات. "براكتو" تحقق قيمة معاملات إجمالية سنوية تتجاوز 130 مليونًا حتي الان، ولديها أكثر من 250 عميلًا نشطًا في الدولة.

المستخدمون يمكنهم العثور على أفضل الأطباء والمنشآت الطبية بناءً على الخبرة والمسافة وتقييمات المراجعات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت منصة الرعاية الصحية "براكتو"، أنها أصبحت متاحة في دولة الإمارات. وبات بإمكان الأفراد في أبوظبي ودبي والشارقة البحث في المواعيد المتاحة للأطباء المعتمدين وحجزها، والاطلاع على تقييمات آلاف المرضى لاتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بصحتهم. وتضم "براكتو"، التي تُعد إحدى أكثر منصات الرعاية الصحية الرقمية موثوقيةً في العالم، أكثر من 31 ألف طبيب، وثلاثة آلاف منشأة رعاية صحية، وأكثر من 50 ألف مستخدم شهريًا يستخدمون منصة "براكتو" في دولة الإمارات، وذلك بفضل خبرتها الممتدة لـ 17 عامًا في تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتمتعها بقاعدة مستخدمين تزيد على 400 مليون مستخدم في الهند.

وتقدم منصة "براكتو" للمستخدمين في دولة الإمارات مجموعة من المزايا، تتضمن:

منصة مستقلة عن أية علامة تجارية، تقدم تجربة اطلاع وبحث موثوق بها تتجاوز الشبكات الفردية للمستشفيات.

إمكانية الوصول على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع إلى أطباء معتمدين مع حجز فوري للمواعيد في أهم التخصصات، مثل طب الأسنان، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء، والطب العام، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، والعلاج الطبيعي، والطب النفسي، وغيرها.

تقييمات موثوق بها من المرضى لمساعدة المستخدمين على اختيار الطبيب المناسب بثقة.

رحلة سلسة وشاملة تبدأ من الاطلاع والبحث وتصل إلى حجز الموعد، وذلك من مكان واحد.

وقال شاشانك ن. د. المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "براكتو"، إن الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في عالم اليوم، وخاصة في أسواق مثل دولة الإمارات، لا ينبغي أن يقتصر على أن يكون المريض حاضرًا بقرب مقدمي الرعاية، مشيرًا إلى أن "تجربتنا أثبتت أن تقييمات المرضى مؤشر موثوق به يُمكّن المستخدمين من اتخاذ القرار". وأعرب عن سروره بتوسعة نطاق المنصة لتشمل المستخدمين في دولة الإمارات، مؤكدًا أن الاستجابة الأولية "كانت إيجابية للغاية". وأضاف: "نبدي امتناننا للثقة التي أولانا إياها مقدمو الخدمات والمرضى، ونحن متحمسون لتوسعة نطاق جهودنا في سبيل دعم مزيد من المرضى حول العالم للحصول على نتائج أفضل في الرعاية الصحية".

وتُولي دبي التغطية التأمينية أهمية بالغة عند الحصول على الرعاية الصحية، وذلك بصفتها سوقًا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التأمين. لذلك تحظى "براكتو" ببيانات تأمينية على مستوى المؤسسات، وسوف تتيحها على مستوى الأطباء بنهاية الشهر، ما يُمكّن المرضى من اتخاذ قرارات علاجية أكثر استنارة.

وتتضمن قائمة أولى العيادات والمستشفيات التي تتعاون مع "براكتو.كوم"، عيادة "إي-كايا" للبشرة، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وعيادة "ميكريس" لطب الأسنان، وعيادة "سمايل أون" لطب الأسنان، ومستشفيات "كوينتينا".

وقال محمد أحمد، رئيس التسويق لدى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، إن "براكتو" تحظى بسمعة طيبة في تقديم خدمات الوصول إلى الرعاية الصحية الموثوق بها، معربًا عن اعتقاده بأن هذه المنصة "سوف تتيح للمرضى طريقة أسهل وأكثر شفافية للعثور على مقدمي خدمات مرموقين والتواصل معهم. ويسعدنا أن نكون من أوائل مؤسسات الرعاية الصحية الموجودة عليها، لدعم وصول مجتمعاتنا إلى رعاية صحية محل ثقة".

ويأتي إطلاق منصة الرعاية الصحية "برانكو" في دولة الإمارات استكمالًا لخبرتها الممتدة لأكثر من عشر سنوات في الدولة من خلال برنامج الشركة الخاص بإدارة المستشفيات "إنستا باي براكتو"، الذي يُشغّل عمليات مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في المنطقة، مثل مركز "لايف" الطبي، ومستشفى الإمارات، وغيرها. وتوسّع الشركة نطاق خدماتها عبر منصة "براكتو" لتشمل حاليًا أكثر من 50,000 مستخدم شهريًا في دولة الإمارات.

ويأتي قرار دخول سوق المستهلكين في دولة الإمارات بالتزامن مع ارتفاع أرباح "براكتو" في الهند. وينسجم هذا النمو والرسوخ في علاقة "براكتو" بالمنطقة، مع الطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية الرقمية العابرة للحدود. ويُتيح حضور "براكتو" استمراريةً سلسةً للرعاية، في ظلّ سفر العديد من المستخدمين بين الهند والخليج لأسباب طبية أو شخصية. وتتيح المنصة للمستخدمين في الإمارات الوصول إلى أبرز مقدمي الخدمات الصحية في الهند، وبالعكس، ما يدعم المرضى في كلا البلدين بخدمات رعاية صحية رقمية موثوق بها. ويمكن للمرضى البحث بمرشحات عدة تتضمن التخصصات والأعراض والعمليات الجراحية المحددة وخيارات العلاج، ما يُسهّل عليهم العثور على الرعاية المناسبة بسرعة وثقة.

نبذة عن براكتو:

تلتزم "براكتو" بتحسين النتائج العلاجية من خلال تمكين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مدروسة. وتعتمد منصتها على علوم الحاسوب وعلوم البيانات لضمان أن يسهم كل تفاعل إسهامًا واضحًا في تحسين النتائج الصحية.

وتعمل "براكتو" في 22 دولة، وتربط أكثر من 40 مليون مريض بأكثر من 500 ألف طبيب وبشبكات من مقدمي الخدمات تشمل 14,500 عنوانًا. ويولّد هذا الانتشار الواسع والبنية التحتية المتينة معدل تشغيل مذهل يصل إلى 35 مليار روبية في قيمة المعاملات الإجمالية سنويًا، ما يُبرز التأثير الواضح لمنصة "براكتو" في المشهد الصحي العالمي.

تأسست "براكتو" قبل 17 عامًا، وتُعرف بابتكاراتها في حلول البرمجيات، ورقمنة الممارسات الطبية، والتطبيب عن بُعد، وشروعها حاليًا في إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي للأطباء. وتُرسي "براكتو" معايير رفيعة للأمان والتميز في مجال الرعاية الصحية بفضل تشفير 26 بت، والامتثال لمعايير HIPAA، واعتماد ضمان الجودة الطبية QAI.

وتواصل مؤسسة "براكتو" الخيرية تعزيز رسالتها بإتاحة الرعاية الصحية للمحتاجين، فأجرت 2,500 عملية جراحية مجانية لإزالة إعتام عدسة العين خلال العام ونصف العام الماضيين.

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