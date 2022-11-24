استمرارا لحرصه على تمكين المرأة في المناصب القيادية

أعلنت شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثماري لبنك بوبيان) عن اختيار بدرية الحميضي لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك في إطار استراتيجية التطوير الإداري وتلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تسعى بوبيان كابيتال من خلالها إلى تعزيز تطورها وانتشارها في السوق المحلي والأسواق الأخرى.

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد حرص مجموعة بنك بوبيان على تمكين المرأة ومنحها الفرص القيادية التي تمكنها من التواجد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بالمجموعة التي باتت واحدة من أهم المجموعات العاملة في الكويت .

وكانت الحميضي قد تولت منصب نائب الرئيس منذ أكتوبر من العام الماضي حيث تعتبر واحدة من الكفاءات الوطنية في شركة بوبيان كابيتال، التي انضمت إلى العمل منذ المراحل الأولى لتأسيسها، كما تعتبر من الكوادر النسائية المتميزة من خلال التدرج الوظيفي والمناصب التى تولتها على مدار السنوات الماضية في بوبيان كابيتال منذ الالتحاق بها عام 2013.

وستتولى بدرية الحميضي مسؤوليات منصب الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال التي تقتضي مهامها خلق فرص استثمارية إقليمية ودولية وتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار والإشراف على منتجات إدارة الاستثمار وخدمات التداول إضافة إلى عدة مسؤوليات أخرى.

وتمتلك الحميضي خبرة عملية طويلة تتجاوز 19 عاماً في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، وشغلت على مدار فترة عملها العديد من المناصب الإشرافية والتنفيذية في العديد من المؤسسات والشركات المالية المرموقة في الكويت ومنها شركة بيت الاستثمار العالمي وشركة إن بي كي كابيتال.

كما اكتسبت خبرة عملية متميزة منذ تخرجها والتحقت بالعديد من البرامج التدريبية المتخصصة، فهي تحمل درجة البكالوريوس في نظم إدارة المعلومات من جامعة ماساتشوستس الأمريكية ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال بجانب حضورها برنامج تطوير القادة في كلية هارفارد للأعمال .

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