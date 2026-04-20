أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة بمنطقة مصفّح في مدينة أبوظبي، ابتداءً من اليوم 20 أبريل 2026، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل. وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة التوسع التي تهدف إلى تنظيم استخدام المواقف العامة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية بالإمارة.

وتشمل هذه المرحلة تفعيل النظام في القطاعات M7 وM8 وM9 وM14 وM15، بإجمالي 10,010 موقفاً، بالإضافة إلى توفير مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام كيو موبيليتي بالشمولية وتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات والمرافق.

ويأتي تطبيق نظام المواقف المدفوعة في هذه المرحلة كخطوة استراتيجية للحدّ من الازدحام وتنظيم استخدام المساحات المخصصة للوقوف، بما يسهم في تحسين كفاءة التنقل، وتسهيل وصول المتعاملين إلى وجهاتهم، وتعزيز السلامة المرورية في المنطقة. كما يدعم هذا الإجراء النشاط الاقتصادي من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتحفيز الحركة التجارية ضمن بيئة أكثر تنظيماً وفاعلية.

وسيتم تطبيق رسوم تُقدر بدرهمين (2 درهم) للساعة الواحدة للمواقف الفرعية في القطاعات التي يشملها النظام. ويمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر تطبيق "درب" وتطبيق "تم"، بالإضافة إلى الرسائل النصية القصيرة وأجهزة الدفع المنتشرة في المنطقة، بما يضمن تجربة مرنة وسهلة الاستخدام.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

-انتهى-

