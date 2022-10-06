أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، عن إدراج بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.) (بيتك)، ومقره الكويت، إدراجاً مزدوجاً تحت رمز التداول ’KFH‘. هذا وقد تم قرع الجرس في قاعة التداول لإعلان بدء التداول على أسهم "بيتك"، وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والوزير المسؤول عن بورصة البحرين، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، السيد حمد عبد المحسن المرزوق والإدارة التنفيذية لبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين بالشركات المدرجة وممثلين من مصرف البحرين المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببورصة البحرين.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "إننا سعداء بالإعلان عن الإدراج المزدوج لأسهم بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.). (بيتك) حيث يعتبر هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في جذب شركات جديدة من المؤسسات المالية الرائدة، و كما سيساهم هذا الإدراج في توسيع قاعدة المستثمرين في بورصة البحرين وتعزيز السيولة في السوق."

وأضاف الشيخ خليفة قائلُا: "تقوم بورصة البحرين بدورًا مهمًا وحيويًا في مبادرات التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث نتطلع إلى استقطاب المزيد من الشركات الرائدة وتعزيز منظومة أسواق رأس المال. "

أعرب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، السيد حمد عبد المحسن المرزوق، عن سعادته بنجاح إدراج أسهم "بيتك" في بورصة البحرين، مشيرا إلى أن الإدراج المزدوج لسهم "بيتك" Cross-listing في بورصة البحرين إلى جانب بورصة الكويت يحمل العديد من المنافع التي تعود على المساهمين وعلى المؤسسة، فهو يعزز السيولة في السوق ويساهم في تعزيز النشاط الايجابي للبورصتين، ويتيح الوصول إلى المزيد من المستثمرين المحتملين نظرا لتداول السهم في أكثر من سوق مالي، ما يعني تحسين الفرص الرأسمالية للمؤسسة.

وثمّن المرزوق ثقة المساهمين والأوساط الاستثمارية من أفراد وشركات ومؤسسات، وكذلك توجه بالشكر لبورصة الكويت وبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال، ولجميع الجهات الرقابية في الكويت و البحرين التي منحت موافقاتها على عملية الإستحواذ، وكذلك ثمّن جهود المستشارين المحليين والعالميين و "سيكو"، وأثنى على جهود فريق العمل وكافة الجهات التي ساهمت في إتمام هذا الاستحواذ العابر للحدود الذي يزيد القاعدة الرأسمالية للبنك إلى أكثر من 10 مليارات دولار، والذي يعزز مكانة الكويت والبحرين كمراكز مالية مرموقة في منطقة الخليج العربي.

ومن جانبها وجهت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو التهنئة لبيت التمويل الكويتي على نجاح عملية الاستحواذ والإدراج المزدوج لبيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين، مضيفة: " تفخر سيكو باختيارها من قبل بيت التمويل الكويتي للقيام بمهام وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين، ومستشار الإدراج المزدوج لهذه الصفقة التاريخية. لقد كرس فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى سيكو خبراته العميقة بالمنطقة وبصفقات الاستحواذ والاندماج . إن الادراج المزدوج لبيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين سيتيح للمستثمرين الذين كانوا يملكون أسهم البنك الأهلى المتحد في البحرين أن يتداولوا أسهمهم التي تم استبدالها مؤخراً بأسهم من بيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين عن طريق وسيط محلي. مما يكفل لهم خيار التداول في كلا السوقين وبالتالي الاستفادة من قدر أكبر من السيولة. وأود أن

أتوجه بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين على دعمهم الكريم، متمنية لفريق العمل في بيت التمويل الكويتي التوفيق والنجاح مع بداية فصل جديد في مسيرة نجاحهم."

وسيتم تداول أسهم بيت التمويل الكويتي في السوق النظامي تحت رمز التداول (KFH) وسيتم تداول أسهم "بيتك" في بورصة البحرين بالدولار الأمريكي وذلك حسب الإجراءات المتبعة في السوق، وسيتم تصنيفها ضمن قطاع الشركات غير البحرينية. وبإدراج بيت التمويل الكويتي (بيتك) يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 43 شركة.

ومن الجدير بالذكر أن بيت التمويل الكويتي (بيتك) مرخص من قبل مصرف الكويت المركزي كبنك محلي إسلامي يقدم باقة كبيرة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تأسس البنك عام 1977، وتم إدراجه في بورصة الكويت عام 1984. يبلغ رأس المال المصرح به لبيتك 1.35 مليار دينار كويتي موزع على 13,309,448,363 سهم بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بورصة البحرين

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".

لاستفساراتكم العامة، يرجى التواصل: مرفأ البحرين المالي بوابة المرفأ، الطابق الرابع ص.ب. 3203 المنامة، مملكة البحرين هاتف: (+973) 17261260 فاكس: (+973) 17213061 info@bahrainbourse.com www.bahrainbourse.com