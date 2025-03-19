القاهرة: قالت شركة الفاتح للمشروعات المتكاملة، الوكيل الحصري لشركة أنچيا الصينية المتخصصة في حلول خطوط إنتاج السيارات، انه قد تم الانتهاء من مرحلة التخطيط الهندسي وتصنيع المكونات الخاصة بمصنع الدهان لشركة النصر للسيارات، وذلك بعد عام كامل من توقيع الاتفاقية. ومع هذه المرحلة، انطلقت أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لتنفيذ المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع تصنيع السيارات بمصر.

ويُعد المصنع الجديد، المتوقع أن يكون الأحدث في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، أحد أكثر المصانع تطورًا، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة في طلاء السيارات، بما في ذلك روبوتات الطلاء الذاتي، مما يتيح إنتاج سيارة كل 6 دقائق، مع تقليل الأخطاء البشرية والخسائر المادية، مما يعزز كفاءة التشغيل والإنتاج.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد الفاتح، المدير التنفيذي لشركة الفاتح للمشروعات المتكاملة،: ”قمنا بإجراء دراسة متكاملة للمشروع بالتعاون مع الشريك الصيني، وفقًا لمتطلبات واحتياجات شركة النصر، لضمان إنشاء مصنع دهان متطور بمواصفات عالمية. وبعد الانتهاء من تصنيع المعدات وخطوط الإنتاج، بدأنا الآن في مرحلة التركيب، ومن المتوقع الانتهاء من خط الدهان في مايو المقبل. “

كما أعرب المهندس محمد الفاتح عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المشروع الوطني، الذي يعد خطوة محورية في إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام نحو 15 عامًا. وأكد أن التحدي الأكبر تمثل في إعادة تأهيل المصنع الذي أنشئ في ستينيات القرن الماضي، بما يتطلبه ذلك من تحديث شامل للبنية التحتية والتقنيات المستخدمة ، كما أشار أيضا إلى أن المصنع الجديد سيعزز توطين صناعة السيارات في مصر، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، مع وضع خطة مستقبلية تستهدف تصدير الإنتاج للأسواق العربية والأفريقية خلال النصف الثاني من العام المقبل، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية في المنطقة.



تُعد الفاتح للمشروعات واحدة من الشركات الهندسية والمقاولات متعددة التخصصات، حيث تقدم حلولًا متكاملة في أربع مجالات رئيسية، حيث تشمل:أنظمة المساعدات الملاحية البحرية، والطاقة الشمسية، وخطوط إنتاج السيارات، والبنية التحتية للطاقة وتستند الشركة إلى إرث هندسي بدأ منذ عام 1985، تحت مظلة مجموعة شركات ومصانع الفاتح، حيث نشأت الفاتح للمشروعات من دمج استراتيجي بين شركتي” الفاتح إليكتريك“و” بلوكس إليكتريك“، لتقديم حلول طاقة متكاملة تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتنوع خدمات الشركة بين التوريد، التركيب، الصيانة، والتطوير، بدءًا من الفوانيس البحرية الدوارة ومحطات الضخ بالطاقة الشمسية، وصولًا إلى خطوط دهان السيارات ومحولات الجهد المتوسط.



مشروع مصنع دهان النصر للسيارات.. خطوة نحو المستقبل

يُعد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث يمثل شراكة بين التكنولوجيا الصينية والخبرة الهندسية المصرية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ويفتح آفاقًا جديدة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

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