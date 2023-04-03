مسقط : تأكيد على جهودها الحثيثة بتوفير منتجات وخدمات فائقة الجودة والتي من شأنها تقدم حلول تنظيف أكثر سهولة للعملاء، حصدت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية "بحر" على جائزة أقوى العلامات التجارية العُمانية في فئة " توزيع السلع الإستهلاكية للرعاية المنزلية" ، وذلك ضمن جوائز عالم الاقتصاد والأعمال لأقوى العلامات التجارية العمانية. وأقيم الحفل تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبحضور معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني، في قصر البستان - فندق ريتز كارلتون.

ويأتي تكريم العلامات التجارية بناءً على استطلاع أجرته مجلة عالم الاقتصاد المرموقة بالتعاون مع الدار العربية للبحوث، وقد جرى اختيار الشركات المكرمة بناء على نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه عدد كبير من المسؤولين في الإدارات العليا والإدارات التنفيذية لمؤسسات القطاعين العام والخاص في السلطنة. وأُستخدم هذا الاستطلاع بعد ذلك لتحديد العلامات التجارية التي تمتعت بأعلى نسبة شراء بين المستهلكين.

تعليقا على فوز الشركة بهذه الجائزة المرموقة قال الفاضل مورالي سندر الرئيس التنقيذي للشركة الوطنية للمنظفات الصناعية "بحر"،" إنّ هذا الإنجاز شهادة على الجهود المستمرة للشركة في تطوير وتحسين جودة منتجاتنا المتميزة، وتقديم الحلول الفريدة في قطاع السلع الإستهلاكية للرعاية المنزلية في السلطنة. وكلي ثقة بأن هذا الإنجاز سيكون حافزًا للعمل بجدية لتحقيق المزيد من النجاحات وتقديم خدمات متميزة للعملاء. بالإضافة إلى استخدام معرفتنا الأساسية للمنتج لتقديم المنتجات بأعلى جودة ممكنة ، فقد كانت بحر حريصة أيضا بالمحافظة على البيئة واتباع الممارسات المستدامة في عملياتها، واتخذت جهوداً قابلة للقياس لتطوير منتجات مستدامة. حملاتنا المجتمعية المستمره كان لها الفضل في مساعدتنا على تعزيز علاقتنا مع العملاء وفهم متطلباتهم بشكل أفضل. القدرة على كسب ثقة الأفراد هي أكبر مكافأة لأي علامة تجارية، بحر تقدم خالص الشكر لجميع عملائها على ولائهم الدائم."

وتجدر الإشارة إلى ان "بحر" أحد العلامات التجارية التابعة للشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ، قائمة منتجاتها تشمل على مجموعة واسعة، من المنظفات وسوائل غسل الصحون ومطهرات الأقمشة والأسطح وغيرها من منتجات التنظيف متعددة الإستخدامات، كما تحرص بحر على ريادة المجال وأن تكون متواجدة بإستمرار في متناول الجميع وتلبي تفضيلات التنظيف المختلفة لقاعدة عملائها المتنوعة. بإتباعها نهجًا شامل ، تسعى "بحر" باستمرار لتحسين تجربة عملائها من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية ويسهل الوصول إليها وبخيارات تغليف متنوعة.

تعد الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ، أول شركة لصناعة الصابون والمنظفات معتمدة من ISO في المنطقة. تمتلك الشركة حصة قوية في السوق و في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر. بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود ، حازت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية "بحر" على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية داخل السلطنة وخارجها نتيجة جودة منتاجتها والقبول الذي تحظى به.

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