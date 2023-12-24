الذوادي: الإقبال المتميز يُجسد ثقة العملاء والمستثمرين الراسخة في المشروع

المنامة، مملكة البحرين: أعلنت "بحرين مارينا للتطوير"، الشركة المطورة للمشروع المتميز في قلب المنامة "بحرين مارينا"، عن نفاذ الدفعة الأولى من حجوزات الشقق (20% من مجموع عدد الشقق) التي طرحتها الشركة في المشروع وذلك في زمن قياسي. وكانت الحجوزات التي سجلتها الشركة خلال هذه الفترة تجاوزت جميع التوقعات، وهذا الإعلان يُترجم ما تتميز به الشقق من فخامة وتميز ورفاهية بلا حدود مع إطلالتها البحرية الفريدة.

بموقعه الفريد على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة، يُوفر مشروع بحرين مارينا النوعي وجهة سياحية معيشية فاخرة مٌطلة على مياه الخليج العربي المتلألئ ستكون علامة فارقة في الأفق الحضاري للمملكة بفضل ما يضمه من مرافق ستغطي مساحة قدرها 256 ألف متر مربع.

وتعليقًا على هذه النتائج المميزة حول حجز جميع الشقق المطروحة في الدفعة الأولى في زمن قياسي والبدء في طرح شقق الدفعة الثانية للحجز، صرح السيد يوسف الذوادي، العضو المنتدب لشركة "بحرين مارينا للتطوير"، بالقول: "نحن فخورون بمُستوى الإقبال المُتميز على وحدات التملك الحر بالمشروع بما يُترجم الاهتمام الواسع من قبل شريحة كبيرة من الباحثين عن أسلوب حياة متميز للسكن على الواجهة البحرية والراغبين في فرصة استثمارية فريدة في أحد المشاريع التطويرية البارزة في المملكة. نحن متيقنون بأن مشروع بحرين مارينا سيكون له أثر بارز في ما تشهده المملكة من تطور معماري مشهود على المستوى الإقليمي."

وأضاف السيد احمد خلفان، رئيس المبيعات والتسويق بالقول: "إن تجاوز نسبة الحجوزات في المشروع كل التوقعات يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء والمستثمرون لبحرين مارينا ورؤيتهم للقيمة الاستثنائية التي يقدمها المشروع من حيث الموقع المميز والواجهة البحرية وتنوع المرافق من محلات تجارية وترفيهية ومارينا وشواطئ بحرية. وتُجسد هذه النتيجة أيضاً قدرة المشروع على تلبية تطلعات العملاء وتوفير تجربة سكنية استثنائية. نحن واثقون بأن هذا المشروع النوعي سيكون مصدر إلهام للقطاع التطويري في المملكة."

والجدير بالذكر إن جميع الشقق في "بحرين مارينا رزيدنس" تتمتع بواجهة بحرية وتأتي بمجموعة من الخيارات التي تناسب احتياجات العملاء، بما في ذلك شقق الاستوديو، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم وشقق البنتهاوس والدوبلكس، والتي تتميز بالرقي والأناقة. تم تصميم هذه الشقق مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، وتتميز بتصميمات داخلية عصرية وتشطيبات راقية وإطلالات خلابة على المرسى والمياه الزرقاء وبمساحات واقعية وواسعة. وللباحثين عن وجهة استثنائية لهم للاسترخاء أو عن مسكن واسع لعائلاتهم وكذلك فرصة فريدة للاستثمار، فإن بحرين مارينا هي الوجهة الأمثل للمعيشة الفاخرة، مع توفر جميع الخدمات الحيوية بالقرب من المشروع، علاوةً على وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك مارينا متكامل ونادي مارينا ومنطقة التسوق ومراكز الترفيه وغيرها.

كما ويقدم مبنى "بحرين مارينا رزيدنس"مجموعة واسعة من المرافق لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان، ويشمل ذلك وسائل الراحة مثل حمامات السباحة الداخلية والخارجية والذي تعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستجمام. واضافةً الى ذلك، صالة رياضية مختلطة ومجهزة بالكامل توفر أحدث معدات اللياقة البدنية لكل من الرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك، هناك صالة رياضية حصرية للسيدات اللاتي يبحثن عن تجربة تمرين أكثر خصوصية. ولمن يفضل الاسترخاء، يضم المبنى السكني مرافق سبا وغرف تغيير الملابس لتوفير الراحة والرفاهية وقسم اليوغا وسينما خاصة حيث يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بتجربة سينمائية غامرة. ويوجد ايضاً قاعة متعددة الإستخدام للمناسبات والحفلات. علاوة على ذلك، يوفر المشروع مناطق ترفيهية متنوعة، بما في ذلك منطقة الألعاب ومنطقة لعب الأطفال، مما يضمن الترفيه للسكان وزوارهم من جميع الأعمار.

إضافةً لذلك، يتضمن مشروع "بحرين مارينا" التطويري متعدد الاستخدامات مقومات مميزة ستجعل منه وجهة فريدة من نوعها على الشريط الساحلي الشرقي في المنامة. يتميز المشروع، الذي تبلغ قيمة تطويره 200 مليون دينار بحريني، بواجهته البحرية الفريدة وموقعه الاستراتيجي. ويقدم المشروع محلات للبيع بالتجزئة يبلغ عددها 192 ستضم متاجر عالمية ومطاعم فارهة ومقاهي ذات شهرة عالمية وإقليمية ومحلية، بالإضافة لمجمع تجاري سيحتضن 33 محلاً مرموقاً، وهو ما يضمن للقاطنين وزوار المشروع تجربة إقامة لا مثيل لها. وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع 162 موقف لليخوت والقوارب، ومبنى النادي البحري على مساحة 3,200 متر مربع، حيث سيوفر أنشطة ترفيهية وبرامج بحرية سيكون لها بصمة رئيسية في الارتقاء بالقطاع السياحي بالمملكة. وسيكون المشروع وجهة مهمة للسكن الدائم والمؤقت مع توفيره 274 وحدة فارهة للتملك الحر، بالإضافة إلى 304 غرفة فندقية فاخرة، فضلاً عن 1769 موقف للسيارات بالطابق السفلي في المشروع التطويري.

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نبذة عن مشروع بحرين مارينا:

يهدف مشروع بحرين مارينا الى تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية. حيث يقوم المشروع الفريد من نوعه بتقديم خيارات للإقامة الدائمة وقصيرة المدى وذلك من خلال مارينا رزيدينس والفندق والمنتجع الشاطئي، كما تعكس أجواء بحرين مارينا تراث وروح البحرين كموقع استراتيجي في وسط الخليج العربي وهي الفكرة الجوهرية التي اخذت بعين الاعتبار عند تصميم مبنى النادي البحري والكورنيش والمحلات التجارية والمطاعم والممشى البحري. ويحتوي المخطط الرئيسي لمشروع بحرين مارينا والذي أعدته شركة "Benoy" العالمية على التالي:

- مساحة المشروع: 256,425 متر مربع

- محلات تجارية: 192

- مواقف سيارات بالطابق السفلي: 1,769

- مواقف لليخوت والقوارب: 235

- وحدات سكنية للتملك الحر: 274

- مساحة الفندق: 68,637 متر مربع

- غرف فندقية: 304

- مساحة المنتجع: 37,814 متر مربع

- يبعد عن مطار البحرين الدولي: 7 كيلو متر

- يبعد عن جسر الملك فهد: 20 كيلو متر

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على:

احمد خلفان – مدير المبيعات والتسويق

a.khalfan@bahrainmarina.bh

pr@bahrainmarina.bh