خدمات عملات رقمية منظمة : بحصولها على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، تقدم بت أويسس خدمات تداول عملات رقمية آمنة ومتوافقة وموثوقة للمستخدمين من الأفراد والشركات والمؤسسات في دول الخليج .

بحصولها على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، تقدم بت أويسس خدمات تداول عملات رقمية آمنة ومتوافقة وموثوقة للمستخدمين من الأفراد والشركات والمؤسسات في دول الخليج تجربة تداول سلسة : من خلال واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين وميزات متقدمة للمتداولين المحترفين، توفر بت أويسس منصة مرنة تلبي احتياجات جميع أنواع المتداولين. كما تتيح المنصة التحويلات المصرفية المحلية لتسهيل عمليات الإيداع والسحب في مختلف أنحاء المنطقة .

من خلال واجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين وميزات متقدمة للمتداولين المحترفين، توفر بت أويسس منصة مرنة تلبي احتياجات جميع أنواع المتداولين. كما تتيح المنصة التحويلات المصرفية المحلية لتسهيل عمليات الإيداع والسحب في مختلف أنحاء المنطقة خدمات متميزة للعملاء من كبار الشخصيات : تشمل عروض حصرية لكبار الشخصيات ودعماً مخصصاً للعلاقات مع الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والمؤسسيين في البحرين .

البحرين: أعلنت بت أويسس، منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق عملياتها رسمياً في البحرين، مما يعزز مكانتها كأكثر منصات الوساطة المالية موثوقية والتزاماً بالجوانب التنظيمية في المنطقة، بجانب أصولها المحلية. وستعمل بت أويسس البحرين بموجب ترخيص تقديم خدمات الأصول الرقمية المشفرة من مصرف البحرين المركزي، موفرةً خدمات تداول قوية وآمنة ومطابقة للمعايير للمستخدمين الأفراد والشركات والمؤسسات. وتتميز المنصة بواجهة مستخدم سهلة للمبتدئين، إلى جانب أدوات متقدمة للمتداولين ذوي الخبرة، الذين يبحثون عن أدوات متطورة.

ولتوسيع حضورها الإقليمي، أطلقت بت أويسس خدمات متميزة للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة والمؤسسات، تتضمن عروضاً حصرية وخدمة لكبار الشخصيات ودعم خاص للعلاقات. كما تدعم المنصة التحويلات المصرفية المحلية، مما يضمن عمليات إيداع وسحب سلسة وفعالة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد حفل الإطلاق حضور علي دشتي، المدير العام لبت أويسس البحرين، وعلا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبت أويسس، وسوميت غوبتا، الشريك المؤسس لشركة CoinDCX.

وقالت علا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبت أويسس: "اليوم نحتفل بمحطة مهمة في مسيرتنا بإطلاق بت أويسس في البحرين. لطالما ارتبط اسم بت أويسس بالثقة، وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، والحفاظ على منصة قوية. وبفضل دعم CoinDCX المستمر لأكثر من عام، نحن الآن نسرّع في تحقيق رؤيتنا. كما يقوم فريق CoinDCX المكوّن من أكثر من 200 مختص تقني بإدارة البنية التحتية الخلفية للمنصة، ما يتيح أداء أسرع، وسيولة أعمق، وأماناً أقوى، ومحفظة منتجات مطورة بشكل كبير. هدفنا واضح: الوصول إلى مليون مستخدم في المنطقة بحلول عام 2026، ووضع معايير ذهبية في الالتزام التنظيمي والابتكار وتجربة المستخدم."

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً سريعاً في سوق الأصول الرقمية على مستوى العالم، مدفوعاً بمبادرات حكومية تطلعية في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد استثمرت دول مثل الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تقنيات البلوكتشين والبنية التحتية الرقمية، في مؤشر واضح على دعم مؤسسي قوي لنمو هذا القطاع على المدى الطويل.

ويعزز هذا التوجه وجود جيل شاب متمرس تقنياً، إلى جانب جهات تنظيمية استباقية تعمل على بناء نظام بيئي منظم ومزدهر للعملات الرقمية. وبمعدل انتشار للإنترنت يتجاوز 99% في الإمارات، وبوجود نحو 60% من السكان دون سن الثلاثين، تُعد منطقة الخليج من أكثر الأسواق الرقمية نمواً في العالم، ما يهيئ البيئة المثالية لتبني العملات الرقمية على نطاق واسع.

وتظهر البيانات هذا الاتجاه بوضوح. وفقاً لشركة إمارك للاستشارات، بلغت قيمة سوق العملات الرقمية في دول الخليج 744.3 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.75%. كما أن نحو 38% من مستخدمي العملات الرقمية في المنطقة يحققون دخلاً سنوياً يفوق 15 ألف دولار أمريكي، ما يعكس قاعدة قوية من الأفراد القادرين مالياً.

من جانبه، قال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ CoinDCX: "بالنسبة لنا في CoinDCX، لا نرى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق فقط، بل كشريك في البناء. ومنذ استحواذنا على بت أويسس في يوليو 2024، شهدنا تقدماً كبيراً. فقد حصلت بت أويسس على ترخيص VASP كامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في ديسمبر 2024، ومع إطلاقها في البحرين، نواصل تعزيز وجودنا الإقليمي. من خلال شراكتنا، نبني منصة محلية الجذور لكنها عالمية القدرات. هدفنا هو إحداث تحول في السوق، وبناء منصة العملات الرقمية الأكثر أماناً والتزاماً واستعداداً للمستقبل في المنطقة."

منذ تأسيسها عام 2016، عالجت بت أويسس أكثر من 7.4 مليار دولار من حجم التداولات، وجمعت أكثر من 40 مليون دولار في جولات التمويل. ويأتي توسعها في البحرين بعد حصولها على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية الكامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في ديسمبر 2024.

عن بت أويسس:

بت أويسس، التابعة لمجموعة CoinDCX، هي منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتخذ من دبي مقراً لها، وأُنشئت في عام 2016، لتصبح من أوائل الجهات الفاعلة في مجال الأصول الرقمية في المنطقة، وتُعد الوجهة المفضلة لكل من المشترين الجدد والمتداولين المحترفين للعملات الرقمية. توفر المنصة فرصة آمنة ومنظمة للمستثمرين في 13 دولة لشراء وامتلاك وبيع أكثر من 80 عملة رقمية. ومنذ إطلاقها، عالجت بت أويسس أكثر من 7.4 مليار دولار أمريكي من حجم التداول، وهي مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي ومن مصرف البحرين المركزي.

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