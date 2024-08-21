أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت بتيل، العلامة الرائدة والحائزة على جوائز مرموقة في مجال التمور العضوية والمنتجات الغذائية والحلويات الفاخرة، عن افتتاح متجرٍ جديد في ياس مول في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال أغسطس المقبل. ويمثل الموقع الجديد الفرع الرابع للشركة في أبوظبي والـ 13 في دولة الإمارات، ويهدف إلى استقطاب قاعدة واسعة من العملاء المميزين وتلبية تفضيلاتهم المتنوعة، مما يعزز حضورها في قطاع المتاجر الفاخرة على مستوى المنطقة.

ويقع المتجر الجديد ضمن الطابق الأول من ياس مول، وينفرد بتصميمه الداخلي الذي يجمع بين أرقى مستويات الأناقة والفخامة. وتبرز الجوانب الجمالية في المتجر من خلال استخدام أجواد أنواع المواد، بما في ذلك الرخام المصقول واللمسات الخشبية المميزة والتركيبات والأثاث المخصص، مما يخلق مشهداً بصرياً جذاباً. وحرصت العلامة على تصميم المساحات الواسعة لمتجرها الجديدة بعناية فائقة لترتقي بتجارب تسوق العملاء إلى مستويات جديدة، ما يتيح لهم استكشاف المنتجات بسهولة وسط أجواء مفعمة بالرقي.

وينضم متجر العلامة الجديد في ياس مول إلى محفظتها من الفروع الفاخرة التي تقدم مجموعة منتقاة بعناية من المنتجات الفريدة، بدءاً من أجود التمور العضوية السادة والمحشوة والشوكولاتة أحادية المنشأ المحضرة على أيدي خبراء الشوكولاتة الحائزين على جوائز مرموقة، بالإضافة إلى البسكويت المحضر يدوياً والمكسرات الفاخرة، ووصولاً إلى المنتجات الذواقة مثل التمر بزيت الزيتون وخردل التمر وصلصة الزيتون الأسود وصلصة البيستو وخل التمر البلسمي وغيرها الكثير. وأبدعت العلامة جميع منتجاتها بدقة فائقة باستخدام أفضل المكونات التي تجمع بين أفضل مستويات الجودة والمذاق المميز. كما يمكن للضيوف استكشاف تشكيلات بتيل الفاخرة ومجموعة الهدايا المخصصة المثالية لمختلف المناسبات.

ويشكل افتتاح المتجر الجديد في ياس مول إنجازاً مهماً في رحلة العلامة لتوسيع حضورها، وذلك في إطار مساعيها للنمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ تعتزم العلامة توفير منتجاتها الغذائية الفاخرة أمام شريحة أوسع من الزبائن. وتؤكد هذه الجهود التوسعية التزام العلامة الراسخ بتقديم أجود أنواع المنتجات وأفضل تجارب التسوق للعملاء في مختلف أنحاء العالم.

لمحة حول بتيل:

تُعد بتيل علامة الهدايا الراقية والوحيدة في العالم التي تقدم منتجات فاخرة من التمور المزروعة حصرياً بواسطة العلامة ضمن بيئات طبيعية ومثالية لنمو التمور. وتستخدم العلامة أساليب الزراعة المستدامة لضمان إنتاج أجود أنواع التمور الشهية والصحية والعضوية بالكامل. وتوفر متاجرها تجربة تدلل حواس الذواقة مع عشرين نوعاً من أفضل أصناف التمور العضوية العادية والمحشوة، والمميزة بقوامٍ مثالي ونكهاتٍ غنية تلبي جميع الأذواق والتفضيلات. وتقدم العلامة تشكيلةً متنوعةً من التمور العضوية والشوكولاتة الفاخرة والبرالين والبسكويت وحلوى الترافل وغيرها من المنتجات الفاخرة التي تشكل هدايا مثالية لأفراد العائلة والأصدقاء من عشاق الفخامة. وتجسد بتيل أعلى معايير التميز والجودة وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات المذهلة، حيث فازت مؤخراً بجائزة أرابيان بزنس للإنجاز وجائزة أفضل شركة تجزئة للعام.

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