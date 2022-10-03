بتلكو تقدم منحة دراسية لمدة 4 سنوات للطالبة سلوى بشارة من الجامعة الأمريكية

المنامة، البحرين: تواصل شركة بتلكو تعاونها مع الجامعة الأمريكية بالبحرين (AUBH)، والتي تعد أول جامعة من الطراز الأمريكي في المملكة، في تقديم برنامج المنح الدراسية الذي تم إطلاقه العام الماضي، والذي يهدف لتقديم منحة دراسية لمدة 4 سنوات لطالب بحريني واحد بشكل سنوي. ويتم اختيار الطالب المستحق للمنحة وفقًا لجدارته وتفوقه العلمي من أحد المدارس الحكومية في المملكة.

وهذا العام، حازت الطالبة سلوى بشارة من مدرسة الحد الثانوية للبنات على هذه المنحة، وذلك بعد اجتيازها لعدد من التقييمات المعتمدة من قبل الجامعة وشركة بتلكو والتي تعد جزءًا من عملية الاختيار. وتمّ تسليم المنحة للطالبة في مقر الجامعة الكائن في منطقة الرفاع، وذلك بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية لدى بتلكو السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي، والشيخ بدر بن راشد آل خليفة مدير عام التواصل المؤسسي والاستدامة، بالإضافة إلى ممثلي من الجامعة الأمريكية السيد ويليام د. هيرت الرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة، والدكتورة أمل العوضي مديرة شؤون الطلاب.

وبهذه المناسبة، قال ويليام د. هيرت، الرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة الأمريكية بالبحرين: "إن تسهيل إمكانية حصول الطلاب الطموحين والموهوبين على التعليم هو جزء من مهمتنا في الجامعة. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل العمل في إطار شراكتنا مع شركة بتلكو لتقديم مثل هذه المنح الدراسية، ونتطلع لتصبح سلوى جزءًا من عائلة الجامعة الأمريكية، بينما تستعد لبناء حياة مليئة بالنجاح".

وصرح السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الجامعة الأمريكية بالبحرين في برنامج المنح القيم للسنة الثانية، وأن نقدم منحة دراسية مدتها أربع سنوات لطالبة بحرينية متميزة، مما يمنحها فرصة متابعة مسيرتها التعليمية والحصول على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال في الموارد البشرية".

وأضاف قائلاً: "إتاحة فرصة الدراسة في الجامعة الأمريكية بالبحرين يمنح الطلاب ميزة الحصول على تعليم عالي الجودة وبمعايير عالمية، كما ويزودهم بالمهارات اللازمة لشق طريق النجاح على الصعيد المهني مستقبلاً."

ويعد برنامج المنح الدراسية جزءًا من التزام بتلكو بتنفيذ المبادرات التعليمية التي ترتكز على الشباب والتي تساعد في إعداد وتأهيل الطلاب البحرينيين للمستقبل.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة بتلكو.

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