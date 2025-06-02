أعلنت شركة بتر هوم للاستثمار العقارى عن الانتهاء من تسليم مشروع "صولو" بالكامل لعملائها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، خلال جولة استثنائية نظمتها الشركة بحضور المهندس خالد عباس – رئيس شركة العاصمة الدكتور المهندس احمد فهمى – مدير عام شركة العاصمة الإدارية لتفقد مشروع ميدتاون صولو ثانى مشروعات الشركة بالعاصمة الذى تم طرحه وتسليمه من قبل الشركة بعد نجاح مشروع "ميدتاون فيلا"، الذي كان أول مشروعات بترهوم في العاصمة ، والاحتفال ببداية الحياة لمشروعها الثانى بحضور قيادات شركتى العاصمة الادارية الجديدة وبترهوم والسادة الصحفيين حيث اشاد المهندس خالد عباس – رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة بقوة وأداء شركة بترهوم وحجم انجازات مشروعاتها على أرض الواقع باعتبارها اول المطورين العقاريين الذين آمنوا بمشروع العاصمة منذ انطلاقه ولهم العديد من المشروعات الناجحة والمميزة على أرض العاصمة

وأكد خلال لقاء صحفى على هامش زيارته للمشروع علي ان شركة العاصمة تسعى دائما لتذليل كافة الصعوبات امام المطورين العقاريين الجادين ، مؤكدا أن الجميع علي قلب رجل واحد لإنجاز هذا المشروع القومي العملاق الذي يعتبر أبرز معالم الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأضاف أن مشروع ميدتاون صولو بما يتمتع به جودة وتنفيذ فريد من نوعه يعتبر دليل قوى على أن شركة العاصمة تسير بخطوات ثابتة وأن بها مشروعات كبرى ومميزة تعمل بخدمات كاملة مشيرا إلى أن المشروع بالكامل عبارة عن فيلات مستقلة متنوعة الخدمات مما يعكس نوعية العملاء داخل المشروع موضحا أن شركة العاصمة قامت بتوصيل نحو ٩٥ % من مرافق المرحلة الأولى ولكن لها اشتراطات معينة ملزمة للشركة المطورة من أجل توصيل المرافق مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء منها بيتم توصيل الخدمات مباشرة.



وأضاف عباس أن الشركة تعمل الان فى الطرق الرئيسية واللاند سكيب بمنطقة R7 وتم تقسيمها لمراحل للانتهاء منها خلال فترة زمنية وجيزة.



وأعرب الدكتور مهندس أحمد فهمى – مدير عام شركة العاصمة عن سعادته بحجم إنجاز مشروع ميدتاون صولو على أرض الواقع والذى يعكس مدى نجاح شركة العاصمة وانها أصبحت مكانا جاهزا للسكن والحياة ، مشيدا بأداء الشركة ،و لافتا إلى انها من الشركات المنضبطة من ناحية الأوراق واستصدار التراخيص وملتزمة مع عملائها والتسليم فى المواعيد الزمنية المقررة مما يجعلها نموذج متميز للمطور العقارى الملتزم بالإضافة إلى روعة التصميم الهندسى والمعمارى للمشروع والتخطيط الجيد لكافة خدماته.



وأضاف فهمى أن مشروع ميدتاون صولو ثانى مشروع للشركة يتم تسليمه بعد مشروع ميدتاون فيلا وأنهم سعداء بوجود مشروعات بهذا الرقى على ارض العاصمة قادرة على اجتذاب عدد كبير من العملاء والمستثمرين للتواجد داخل العاصمة ، مشيرا إلى أن الشركة لا تتوانى فى تقديم اى دعم للمطورين الجادين حيث قدمت الشركة من ٤ إلى ٥ حزم للتيسيرات للمطورين الجادين مما كان له عظيم الاثر نتج عنه قدر كبير من التحصيلات المتأخرة واستخراج العديد من الرخص لعدد كبير من المشروعات وحل مشكلات بعض الشركات المتعثرة مع عملائهم.



وأشار فهمى أن شركة بترهوم تعتبر من أوائل الشركات التى استثمرت فى العاصمة بأكثر من مشروع وامنت بجدوى الاستثمار بها ولذلك فهى من الشركات الفائزة بوجودها فى هذا المشروع القومى العملاق منذ اللحظة الأولى ،مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية كانت ولا تزال مكانا جاذبا للاستثمارات ، موضحا ان شركة العاصمة قامت منذ نحو ١٥ يوما بعمل طرح الكترونى على وحدات بمنطقة R8 وتقدم للحصول عليها ثلاثة أضعاف الرقم المطروح من الاراضى لافتا إلى أنه سيتم الاعلان عن الشركات الفائزة بقطع الأراضي التى لا يوجد عليها تزاحم فى الطلب خلال أيام اما باقى الاراضى التى يوجد عليها أكثر من طلب سيتم اختيار الشركة المؤهلة للحصول عليها وفقا لقوة وملاءة الشركة فنيا وماليا بعد إجازات عيد الأضحى المبارك.



وأعرب اشرف عادل - مدير عام شركة بترهوم للاستثمار العقارى عن سعادته بتشريف المهندس خالد عباس لزيارة وتفقد مشروع الشركة الثانى بالعاصمة وحرصه دائما على مشاركتهم اللحظات الاستثنائية فى تاريخ الشركة ، مشيدا بالدور الكبير الذى تلعبه شركة العاصمة الإدارية وقيادتها فى مساندة ودعم المطورين وتذليل كافة العقبات أمامهم من أجل إنجاز مشروعاتهم والخروج بها بالشكل الذى يليق بحجم وأهمية هذا المشروع القومى العملاق .

وأشار عادل إلى أن شركة بترهوم كانت اول مطور عقارى يحصل على قطعة ارض بالعاصمة الادارية الجديدة منذ انطلاق هذا الحلم العظيم الذى أصبح واقعا ملموسا لمدينة ذكية متكاملة تدب فيها الحياة وتعكس الوجة الحضارى لمصر أمام العالم مشيرا الى ان مشروع "صولو" علامة فارقة في سوق العقارات المصرية، حيث يعد المشروع الوحيد بالعاصمة الإدارية المكون بالكامل من فيلات مستقلة، بإجمالي 390 فيلا منفصلة، على مساحة 66 فدانًا. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على محور بن زايد الجنوبي مباشرة، بجوار الكاتدرائية والنهر الأخضر، أحد أهم المعالم الجغرافية في العاصمة.



واضاف عادل ان الشركة راعت في تصميم المشروع الحفاظ على الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تم تخصيص 80% من المساحة الإجمالية للاندسكيب والمساحات الخضراء واللاجون، و20% فقط للمباني، مما يوفّر بيئة سكنية صحية متكاملة تجمع بين الراحة والطبيعة ، موضحا ان المشروع يضم مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والاجتماعية، منها نادي صحي واجتماعي (Club House) لخدمة السكان، إلى جانب حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وصيدليات، ما يعزز من جودة الحياة داخل المجمع السكني الفريد.



واشار مدير عام الشركة الى ان المشروع حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، حيث تم بيعه بالكامل في وقت قياسي، وهو ما يعكس ثقة العملاء في مشروعات "بتر هوم" ومكانتها الرائدة في السوق العقاري ، كما يضم المشروع أيضًا منطقة تجارية متكاملة على مساحة 30,000 متر مربع، تتألف من 14 مبنى مستقل، كل منها يتكون من دور أرضي وأول وثاني وروف بالإضافة إلى بدروم خاص، وتبدأ مساحات المباني من 1250 متر مربع للمباني، إضافة إلى 1100 متر مساحة خارجية، و940 متر بدروم.

واضاف عادل المنطقة التجارية تم تنفيذها بتصميم " الستريب مول " العصري المفتوح والمباشر على الطريق، لتسهيل الوصول إليها سواء من قِبل السكان أو المترددين على الطريق، وتحتوي على مطاعم، كافيهات، صيدليات، وشركات عالمية، مما يجعلها وجهة تجارية وترفيهية تخدم المنطقة بالكامل.



وفى ختام كلمته وجه اشرف عادل المدير العام للشركة الشكر والتقدير للمهندس خالد عباس على دوره البارز والملموس فى نهضة ونمو حجم انجاز المشروعات الخاصة على ارض العاصمة وذلك نتيجة طبيعية لمتابعتة المستمرة وعمله الدائم على تذليل اى عقبات تواجه الشركات فى استكمال اعمالها مشيدا بدعمه المستمر لهم كشركة ومساندته لكل مطور جاد يعمل على أرض العاصمة مؤكدا على استمرار الشركة فى البناء والتطوير واغتنام الفرص لتنفيذ مشروعات أخرى على أرض العاصمة ليكونوا شريكا مؤثرا وفاعلا للعاصمة فى مجال التطوير والتنمية.

-انتهى-

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