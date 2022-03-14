توفر "بترومين اكسبرس" خدمات الصيانة الدورية لمجموعة متنوعة من علامات السيارات من بينها نيسان وتويوتا وهيونداي وكيا ومازدا

وفقاً للوائح الصادرة عن وزارة التجارة، لا تلغي الصيانة الدورية للسيارات في مراكز خدمة خارجية (غير تابعة للوكلاء) ضمان السيارة، وللعملاء الحرية في اختيار مراكز الصيانة التي يفضلونها عند اجتياز سياراتهم المسافة اللازمة لإجراء الصيانة الدورية

تقدم "بترومين اكسبرس" فحصاً شاملاً للمركبات عبر نقاط عديدة بأسعار منافسة وتفخر الشركة باستخدام قطع التبديل الأصيلة والمعتمدة والخاضعة للضمان

جدة: أعلنت "بترومين اكسبرس"، المزود الرائد لحلول عالمية المستوى لصيانة وإصلاح المركبات وتشغّل شبكة تضم أكثر من 650 محطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، عن توسيع نطاق خدمات الصيانة الدورية للسيارات مضيفة علامات السيارات الصينية "هافال" و"إم جي".

وتوفر "بترومين اكسبرس" خدمات الصيانة الدورية لمجموعة متنوعة من علامات السيارات من بينها نيسان وتويوتا وهيونداي وكيا ومازدا. وتواصل الشركة العمل على توسيع نطاق خدماتها وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع خدمة المركبات. كما تحرص على تزويد عملائها بأرقى الحلول وأكثرها تطوراً، لتضيف اليوم باقة من الخدمات المخصصة لدعم مالكي علامات السيارات الصينية وتمكينهم من الحفاظ على جودة أدائها.

وفي هذا السياق، قال كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لشركة "بترومين": "تدرك ’بترومين اكسبرس‘ وتيرة التغيير المتسارعة في قطاع السيارات. وبذلك، يتعين على الشركات تبني منهجية عمل أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة لمواكبة احتياجات العملاء وتقديم تجارب متفوقة. وقد شهد قطاع السيارات في الآونة الأخيرة تحولاَ مفاجئاَ في سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم نحو المركبات التي تتميز بتقنياتها المتقدمة وأسعارها التنافسية، وهو ما بدا جلياً في الزيادة السريعة بمعدلات مبيعات السيارات الصينية. ومن هذا المنطلق، سنحرص على تسخير إمكانات شبكة خدماتنا الواسعة إلى جانب خبراتنا العميقة في القطاع وفق مستويات السرعة والكفاءة والمرونة العالية التي تحتاجها الأسواق اليوم وفي المستقبل. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكننا من الارتقاء بخدماتنا المقدمة للعملاء".

وسعياً لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه السيارات، بدأت "بترومين اكسبرس" بتقديم خدمة الصيانة الدورية عالية الجودة لعلامات السيارات الصينية وتوفيرها بكل سهولة للعملاء.

وتتلقى "بترومين اكسبرس" باستمرار آراءً إيجابية من العملاء حول خدمات الصيانة الدورية عالية الجودة التي تقدمها في شتى أرجاء المملكة وتتخطى توقعاتهم. وتحظى مجموعتها الشاملة من حلول رعاية المركبات بدعم من التزامها العميق بتعزيز سلامة العملاء، وبالتالي تقدم مراكزها فحصاً شاملاً للمركبات عبر نقاط عديدة بأسعار منافسة، وتفخر الشركة باستخدام قطع التبديل الأصيلة والمعتمدة والخاضعة للضمان.

يذكر أن وزارة التجارة السعودية قد أعلنت عن لوائح جديدة تتيح لمالكي السيارات حرية اختيار مراكز صيانة وخدمة السيارات التي يفضلونها دون اشتراط أن تكون تابعة للوكيل المعتمد ودون إلغاء ضمان السيارة. وللعملاء الحرية في اختيار مراكز الصيانة التي يفضلونها، عند اجتياز سياراتهم المسافة اللازمة لإجراء الصيانة الدورية. ومع ذلك، يتوجب على العملاء الاحتفاظ بفواتير الصيانة لضمان استمرارية الضمان بشكل يحفظ لهم حقوقهم ويضمن سلامة السيارة.

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