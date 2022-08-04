تلقت شركة بتروفاك، التي تدير التعاون الذي يضم بتروفاك والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB)، إشعاراً بمنحها عقداً مبدئياً للهندسة والمشتريات والبناء مع شركة سوناطراك (Sonatrach) لمشروع تطوير Tinrhert EPC2 في الجزائر. وتقدر قيمة العقد بحوالي 300 مليون دولار أمريكي، مع حصة بتروفاك حوالي 200 مليون دولار أمريكي.

يقع المشروع في منطقة ألرار في ولاية إليزي على بعد حوالي 1500 كيلومتر جنوب شرق الجزائر العاصمة، وسيوفر منشأة معالجة مركزية جديدة (CPF) بوحدات لفصل المدخل وإزالة الكربون. ويشمل نطاق المشروع أيضا التوصيل بمرافق الفصل والتعزيز الحالية بألرار، والتي ساهمت بتروفاك في تسليمها سنة 2018، إلى جانب اختباروإطلاق التشغيل والأداء. وسيساهم المشروع لدى اكتماله في تعزيز تطوير إنتاج الغاز الطبيعي وإزالة ثاني أكسيد الكربون من خزانات الغاز في الحقل، وذلك وفقا لمواصفات السوق العالمية، مما سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر.

ومن جانبه، يقول إيلي لحود، الرئيس التنفيذي لفرع الهندسة والإنشاءات في بتروفاك: "إن تأسيس تعاون بتروفاك والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB)، يعكس حرصنا المستمر على تقديم ودعم الخدمات على الصعيد المحلي، من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والقوى العاملة. ويسرنا تلقي هذا الإشعار من قبل شركة سوناطراك، الذي يدل على الثقة الموضوعة في إمكانيتنا لتعزيز القدرات المحلية، مع توفير بُنى تحتية للطاقة يتم إنجازها بأعلى معايير الأمان والسلامة".

تحتفي بتروفاك بعقود من الخبرة في الجزائر مع سجل حافل بالإنجازات المتميزة بأعلى معايير السلامة في الآداء. إذ حصلت الشركة في عام 2018 على عقد مع سوناطراك متعلقا بمشروع Tinrhert EPC1 الذي تضمن تسليم مركز فصل وضغط جديد، مما ساهم في تمديد مرفق المعالجة المركزية الحالي بأوهانات. وقد حقق المشروع مؤخرا إنجازا كبيرا من خلال الإدخال الآمن للغاز بهدف الانطلاق في عملية الإنتاج.

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