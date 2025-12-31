أعلنت شركة باي تن وبنك أبو ظبي الأول عن تحقيق خطوة مهمة ضمن مسيرة التمويل المفتوح في دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة «الطارق» التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقد بدأ بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وأحد أكثر المؤسسات المالية أماناً على مستوى العالم، التشغيل الفعلي لخدمات التمويل المفتوح بالتعاون مع باي تن، لعملائه من الأفراد داخل الدولة. وتشمل هذه المرحلة ربط مجموعة مختارة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير عبر منظومة التمويل المفتوح، بما يتيح الوصول الآمن إلى خدمات الدفع المباشر من الحساب (Pay by Bank) وحالات استخدام مرتبطة بها

وخلال هذه المرحلة، نجح الطرفان في تنفيذ معاملات حقيقية ضمن بيئة التشغيل الفعلية، ما يؤكد الجاهزية التقنية والتشغيلية، وتكامل تدفق البيانات، وسلاسة الربط من طرف إلى آخر.

ويمثل هذا الإنجاز انتقالاً عملياً من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام الفعلي المنضبط، حيث تتيح تلك المرحلة تجربة مسارات العملاء الحقيقية، وسير العمليات، وتنفيذ المعاملات، تمهيداً للتوسع التدريجي في تقديم الخدمة لشريحة أوسع من المتعاملين

وقد قامت شركة «نبراس»، العاملة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتمكين كل من بنك أبو ظبي الأول وباي تن على منصة التمويل المفتوح، بما يؤكد استيفاء جميع متطلبات الربط والحوكمة والضوابط التنظيمية المعتمدة

ومع هذا الإطلاق، أصبحت باي تن قادرة على دعم حالات استخدام التمويل المفتوح ضمن بيئة تشغيل فعلية، مع الالتزام الكامل بكافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية. ويواصل بنك أبو ظبي الأول لعب دور فاعل في دعم تبني التمويل المفتوح في الدولة، بما يتماشى مع رؤية المصرف المركزي لبناء منظومة مالية رقمية آمنة وقائمة على البيانات

وتعكس مشاركة بنك أبو ظبي الأول في هذه المرحلة التزامه بتبادل البيانات بشكل آمن، وتعزيز الابتكار من خلال التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة نبراس وباي تن، إلى جانب تطوير تجارب دفع رقمية أكثر سلاسة لعملائه

وخلال المرحلة المقبلة، ستعمل باي تن وبنك أبو ظبي الأول على توسيع حالات الاستخدام، ومتابعة الأداء التشغيلي، والاستعداد للإطلاق على نطاق أوسع، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للتمويل المفتوح ضمن مبادرة «الطارق»

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد هاري غيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة باي تن

في باي تن، نؤمن بأهمية تحويل الأطر التنظيمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ويُعد هذا الإطلاق مع بنك أبو ظبي الأول خطوة ملموسة نحو تمكين الوصول الآمن إلى البيانات، وتطوير تجارب دفع أكثر ترابطاً وسلاسة. كما يعكس هذا التعاون بيئة تنظيمية ناضجة تقوم على الثقة والتكامل، وهي قيم تنسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مالية رقمية متقدمة ومستدامة

