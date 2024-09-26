المملكة العربية السعودية، الرياض: في خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة حلول الدفع الرقمية في المملكة، أعلنت "بايرماكس" الشركة الرائدة في حلول الدفع الرقمي عن إبرام شراكة استراتيجية مع البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتسهيل حلول المدفوعات للتجار المحليين؛ ما يُسهل المعاملات العالمية.

وبهذه المناسبة قالت إيساي تشو، الشريك والمدير التنفيذي للعمليات في بايرماكس: "نحن سعداء بالشراكة مع "الأول"، البنك الرائد في المملكة والذي يتمتع الأول بحضور قوي في الساحة. يتماشى هذا التعاون تمامًا مع رؤيتنا لتمكين الشركات والعملاء من حلول الدفع المبتكرة. ومن خلال الجمع بين خبرة بايرماكس في خدمات الدفع وفهم الأول العميق للسوق المحلي، نحن على ثقة تامة من قدرتنا على تقديم قيمة مميزة ودفع التحول الرقمي في المملكة إلى الأمام".

ومن جانبه علق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في الأول: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتعزيز الابتكار وتوفير حلول الدفع الفعّالة التي من شأنها ستساهم في تعزيز مشهد المدفوعات في المملكة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030".

من الجدير بالذكر أن "بايرماكس" تدعم أكثر من 70 عملة، وتركز على دفع عجلة النمو غير المحدود للتجارة الرقمية والتي تعتبر الأسرع نموًا في الأسواق الناشئة.

وتؤكد هذه الشراكة على التزام "بايرماكس" و"الأول" بالمساهمة في دعم رؤية السعودية 2030،التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى رائد عالمي في الابتكار الرقمي، من خلال توفير حلول دفع سلسة وتسهيل المعاملات عالمياً، وتنويع اقتصاد المملكة، ودعم رؤية المملكة في التحول الرقمي.

نبذة عن شركة «بايرماكسPayerMax »

تُعتبر شركة « بايرماكس PayerMax» شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية، وتركز بشكل كبير في الأسواق الناشئة، ولها وجود عالمي في مجال الأعمال. وهي ملتزمة بتقديم حلول دفع عالمية احترافية بأساليب شاملة. تغطي العمليات التجارية للشركة 150 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية. وتدعم هذه الشبكة الواسعة أكثر من 600 طريقة دفع، وأكثر من 70 عملة للمعاملات، وأكثر من 20 لغة محلية، لتلبية تفضيلات الدفع المتنوعة للمستخدمين العالميين. يقع المقر الرئيسي لشركة PayerMax في سنغافورة، وقد أنشأت أكثر من عشرة مكاتب إقليمية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، وماليزيا، والبرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وشنغهاي (الصين)، وهونج كونج (الصين).

عن السعودي الأول:

البنك السعودي الأول هو أحد أكبر البنوك في المملكة ويمتد تاريخه في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 90 عامًا، وخلال هذه الفترة كان شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة. ويعد الأول أحد البنوك الدولية الرائدة للشركات والمؤسسات في المملكة، حيث يقدم مجموعة من أفضل عروض إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. كما يعد الأول رائداً في المملكة وعلى مستوى المنطقة في مجال التمويل التجاري والصرف الأجنبي والخدمات المصرفية بالجملة للديون، إلي جانب الابتكار في قطاع الخدمات الرقمية وحوكمة الممارسات البيئية والمجتمعية، مما يمهد مسيرتنا نحو تحقيق التحول والتميز في قطاع الخدمات البنكية.

يقدم الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة.

يبلغ رأس المال المدفوع لبنك الأول 20.5 مليار ريال سعودي، بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول في 14 مارس 2021م، عندما كان يُعرف قانونًيا باسم البنك السعودي البريطاني (ساب). ويعد الأول مؤسسة مالية مرخصة تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي وشريكًا في مجموعة HSBC.

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