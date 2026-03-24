توفر بانجيا اكس نموذجاً مبتكراً لتقييم كفاءة المواهب يعتمد على التحديات العملية، مع التركيز على قياس الأداء الفعلي بدلاً من الاكتفاء بالمؤهلات فقط.

ويسهم ذلك في رفع دقة قرارات التوظيف وتعزيز العائد على الاستثمار في مشاريع التحول الرقمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بانجيا اكس، المنظومة المتكاملة لتمكين المواهب في مجال البيانات ودعم الأعمال، عن إطلاق مبادرتها الجديدة لتنمية المواهب و الخبرات التقنية، بهدف تعزيز القدرات الرقمية لدولة الإمارات ودعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفة في المستقبل. وتركّز المبادرة على تسريع تطوير الكفاءات العملية ، من خلال تمكين الخبراء في مجال البيانات من معالجة تحديات بيئة الأعمال الحقيقية عبر منصتي CompeteX وAuthenX التابعتين للشركة.

وفي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل والتجزئة والرعاية الصحية والطاقة، تواجه العديد من المؤسسات تحديات في استقطاب الكفاءات المناسبة والتحقق من قدرة فرق العمل على تحقيق نتائج ملموسة. وغالباً ما تقف أساليب التوظيف التقليدية والمقابلات عائقاً أمام التقييم الدقيق للمهارات التقنية العملية، مما قد يؤدي إلى قرارات توظيف غير دقيقة ويؤثر سلباً على كفاءة الاستثمارات ويعرقل مسارات التحول الرقمي.

ومن خلال دمج آليات تحقق قائمة على التحديات العملية، تقدم بانجيا اكس نهج موثوق لتقييم المهارات الفعلية، بما يسهم في تحسين جودة التوظيف وتعزيز العائد على الاستثمار في المبادرات الرقمية. ومن المتوقع أن تلعب هذه المبادرة دوراً محورياً في بناء كوادر رقمية مؤهلة أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات.

وعبر منصتي CompeteX وAuthenX، طورت بانجيا اكس نموذجاً عملياً قائماً على التحديات، يتيح للشركات تقييم قدرات الكفاءات استناداً على الأداء الفعلي بدلاً من الاكتفاء بالمؤهلات فقط. حيث تعتمد منصة AuthenX على مقابلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل الخبرات المطلوبة للتحقق من المهارات، فيما توفر منصة CompeteX تحديات بيانات مباشرة تقيس قدرة المتخصصين على فهم وتحليل ومعالجة مشكلات أعمال واقعية، مما يضمن تقييماً أكثر دقة وشمولية للكفاءة.

وتسهم هذه المبادرة في دعم الأجندة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات من خلال:

تمكين الجيل القادم من المتخصصين في مجالي تحليل البيانات والتكنولوجيا

تزويد الشركات بأدوات أكثر موثوقية لتحديد الكفاءات القادرة على حل التحديات

تعزيز ثقافة التعلم المستمر والابتكار

قال جاد إليوت ديب، الرئيس التنفيذي لشركة بانجيا اكس: "يُعد دعم دولة الإمارات في بناء كفاءات رقمية جاهزة للمستقبل جزءاً أساسياً من رسالتنا. وتواجه العديد من الشركات اليوم تحديات في الاستفادة من البيانات، بينما يكمن الحل في تمكين الأفراد القادرين على تحويلها إلى قيمة حقيقية. وتمنح هذه المبادرة الشركات فرصة الوصول إلى مواهب أثبتت كفاءتها من خلال الأداء الفعلي، وليس فقط المؤهلات. ونحن فخورون بدعم رؤية دولة الإمارات وتمكين الكفاءات من تحقيق أثر مستدام."

وبرز بين المشاركين في تحديات CompeteX، ساتيندرا كوشواها، الذي دفعه التزامه بتقديم خبراته بأعلى جودة على تحقيق نتائج متميزة. وعند انضمامه، واجه بعض التحديات في التأقلم مع طبيعة العمل والأدوات الجديدة، لكنه ركّز على فهم المتطلبات بدقة والعمل بجودة عالية، مما ساهم في تطوره وتحقيق أداء قوي على المنصة.

ومن خلال الجهد المستمر والمراجعة الدقيقة والتحسين المتواصل، تمكن ساتيندرا من تحقيق معدل اعتماد مرتفع وأصبح مساهماً موثوقاً ضمن منظومة العمل. وقد ميّزه نهجه المنهجي، الذي يضع الجودة قبل السرعة، عن غيره من المشاركين في التحدي.

ويعزو ساتيندرا نجاحه إلى الالتزام والثبات والصبر، إلى جانب حرصه على التعلم من الملاحظات والتغذية الراجعة. كما يشجع المشاركين الجدد على التركيز على إتقان الإرشادات وتطوير مهاراتهم مع كل تحدٍ جديد.

وفي تعليقه على تجربته، وصف ساتيندرا منصة CompeteX بأنها: "منصة منظمة ومحفّزة تساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم وتحدي أنفسهم من خلال أعمال ذات قيمة حقيقية."

واستناداً إلى هذه المبادرة، تخطط بانجيا اكس لتوسيع منظومتها من خلال إطلاق سلسلة من التحديات المرتبطة باحتياجات القطاعات المختلفة، إلى جانب إقامة شراكات مع الجامعات والشركات، وتقديم برامج لتطوير المهارات. وتسعى الشركة إلى بناء منظومة في دولة الإمارات تُمكّن الشركات من الوصول إلى قاعدة ديناميكية من المواهب التي تم التحقق من قدراتها عبر التحديات، وتوفر في الوقت ذاته للمتخصصين في مجال البيانات فرصاً مستمرة لإثبات مهاراتهم في بيئات عمل عالية التأثير.

نبذة عن بانجيا اكس

تُعد بانجيا اكس منظومة متكاملة رائدة في مجال البيانات، تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من خلال توظيف البيانات والذكاء التحليلي، والتحقق من الكفاءات، وتقديم حلول قائمة على معالجة التحديات الواقعية. تأسست الشركة في عام 2021 على يد الرئيس التنفيذي جاد إليوت ديب، وتركز بشكل حصري على مجالات علوم البيانات، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي.

وتقدّم بانجيا اكس نموذجاً فريداً يربط بين التحقق من المهارات، والعمل الحر، وبناء الشبكات المهنية، والتنافس القائم على التحديات ضمن منصة رقمية متكاملة وسلسة. كما تمثل سوقاً متطوراً يربط الشركات والجهات الباحثة عن حلول قائمة على البيانات بأفضل الخبرات والمتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم.

ومع مجتمع نشط يضم أكثر من 50,000 متخصص في البيانات، تجمع بانجيا اكس بين المؤسسات والخبراء والمواهب الطموحة لتعزيز التعاون والابتكار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطاً. وتدعم منظومة منتجاتها المتكاملة مختلف مراحل رحلة البيانات، وتشمل: OutsourceX لخدمات العمل الحر المعتمدة، AuthenX للتحقق من المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، CompeteX لتنظيم التحديات العملية القائمة على مشكلات واقعية، ConnectX للتواصل وبناء الشبكات المهنية

وتتمثل رؤية بانجيا اكس في جعل البيانات في متناول الجميع، من خلال حلول بسيطة ومترابطة ومصممة لتحقيق نتائج عملية ملموسة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

اليان شلهوب

eliane@auroratheagency.com

-انتهى-

