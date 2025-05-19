حياة راقية بمعايير الرفاهيّة: نادٍ رياضي متطوّر، مسارات خاصّة للجري، منصّة يوغا بانوراميّة، ملعب باديل، مسابح بأجواء استثنائيّة

دبي، الإمارات: أعلنت "بانثيون" للتطوير العقاري، الشركة العقاريّة الرائدة التي تتّخذ من دبي مقراً لها والمعروفة برؤيتها الطموحة في تقديم مشاريع تجمع بين الجودة والتصميم العصري والقيمة الاستثماريّة العالية، عن إطلاق أحدث مشاريعها السكنيّة والتجاريّة "فوكسـا" (VOXA)، ويأتي هذا المشروع ليجسّد مفهوماً جديداً للحياة الحضريّة المتكاملة، حيث يوفّر مزيجاً استثنائيّاً من الفخامة والعمليّة ضمن بيئة مصمّمة بعناية لتلبية تطلعات السكان العصريين.

ويقع "فوكسـا" في قلب منطقة مثلّث قرية جميرا (JVT)، التي تُعتبر من أسرع المناطق السكنيّة نموّاً في دبي، وتتميّز بموقعها الاستراتيجي واتصالها السلس بمختلف أنحاء المدينة، ممّا يجعلها وجهة مفضّلة للعائلات، والمهنيين، والمستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة متوازن يجمع بين الراحة، الرفاهيّة، وسهولة الوصول.

يأتي المشروع الجديد امتداداً لمسيرة نجاح "بانثيون" التي أطلقت 10 مشاريع سابقة ناجحة في منطقة قرية جميرا الدائرية، ويجسّد مفهوماً جديداً للمعيشة يرتكز على الرفاهيّة والصحة، مع موقع استراتيجي يوفّر وصولاً سهلاً إلى مرسى دبي ووسط المدينة وطريقي الشيخ زايد والخيل.

أسلوب حياة متكامل يجمع الراحة والرفاهيّة

يضم "فوكسـا" وحدات سكنيّة مفروشة بالكامل من استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتين، بالإضافة إلى وحدات "بنتهاوس"، ومكاتب، ومساحات تجاريّة في الطابق الأرضي. وقد صُمّمت جميع الوحدات بعناية فائقة لتمنح السكان توازناً مثاليّاً بين العمل والاسترخاء والترفيه، مع لمسات داخليّة أنيقة تجمع بين الراحة والجمال وأسلوب المعيشة العملي.

أمّا مرافق المشروع، فهي تعكس رؤية شاملة لتعزيز نمط الحياة النشط والتواصل الاجتماعي، حيث يضم المشروع نادٍ رياضي داخلي متكامل، ومساراً للجري، ومنصّة "يوغا"، وملعب "باديل"، إلى جانب مسبح شاطئي فاخر، و"جاكوزي"، وسينما في الهواء الطلق.

ولا يقتصر المشروع على الكبار فقط، بل يوفّر أيضاً منطقة ألعاب مخصّصة للأطفال، وحديقة للكلاب، ومساحات خضراء منسّقة، فضلاً عن مناطق عمل هادئة ومساحات مشتركة تشجّع على الإنتاجيّة، ما يجعله خياراً مثاليّاً للمهنيين وعائلاتهم.

مشروع استثماري واعد وسط أحد أكثر أحياء دبي نموّاً

وبهذه المناسبة، صرّح السيد كالبش كيناريوالا، مؤسّس "بانثيون للتطوير العقاري"، قائلاً: "رؤيتنا لمشروع فوكسـا تتمحور حول إنشاء مجتمع يركّز على نمط الحياة العملي بالإضافة إلى الرفاهية في آن، ويمزج بين الفخامة والعمليّة في واحدة من أكثر مناطق دبي حيويةً ونموّاً. ومع تصاعد الطلب على المشاريع التي توفّر تجربة معيشيّة شاملة، يأتي فوكسـا ليلبّي تطلعات الجيل الجديد من المشترين الذين يبحثون عن أكثر من مجرّد سكن... بل عن أسلوب حياة عصري متكامل."

يُعتبر "فوكسـا" فرصة استثماريّة جاذبة، مع عوائد إيجاريّة مرتفعة، وموقع استراتيجي ضمن منطقة تشهد نموّاً متسارعاً. ويقدّم المشروع خطة سداد مرنة بنسبة 65% خلال مرحلة الإنشاء و 35% بعد التسليم، ممّا يعزّز من جدواه الاستثماريّة على المدى الطويل، لا سيما مع سعر انطلاق تنافسي يبدأ من 639,000 درهم إماراتي فقط، وتاريخ إنجاز مرتقب في الربع الثالث من عام 2028.

نبذة عن "بانثيون" للتطوير العقاري

تأسّست "بانثيون" للتطوير العقاري في عام 2016 وتتّخذ من دبي مقرّاً لها، وقد أحدثت تحوّلاً في سوق العقارات الإماراتي من خلال تقديم مفهوم "الفخامة بأسعار معقولة". وتسعى الشركة لتوفير مساكن عالية الجودة بتصميمات عصريّة وسعر مدروس، مع الحفاظ على أعلى معايير التميّز تحت شعار "وعد بانثيون".

تضم محفظة الشركة عدداً من المشاريع البارزة في قرية جميرا الدائريّة، وتستهدف من خلالها المهنيين الحضريين والعائلات والمستثمرين على السواء. كما توسّع بانثيون أعمالها حاليّاً عبر استثمار بقيمة مليار درهم في إمارة رأس الخيمة، من خلال مشروعها الريادي "ون سنترال راك"، وهو مشروع متعدّد الاستخدامات بقيمة 272 مليون دولار سيعيد تعريف مفهوم الرفاهيّة في الإمارة.

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