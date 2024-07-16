دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أحد فروع باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، عن افتتاح مركز اختبار جودة الهواء الداخلي المبتكر في دبي بالشراكة مع الفطيم باناتيك وبالتعاون مع شركة الشمس المشرقة لتجارة الكهربائيات. ويقدم المركز الجديد، الذي تم افتتاحه في 13 يوليو، مجموعة واسعة من حلول باناسونيك الرائدة لتحسين جودة الهواء الداخلي ضمن بيئة عملية، ويوفر للعملاء فرصة اختبار حلول تحسين جودة الهواء الداخلي المبتكرة من باناسونيك، إلى جانب التواصل مع خبراء الشركة والإحاطة الشاملة بأحدث تقنيات العلامة.

وتستفيد باناسونيك من تاريخها الحافل بالابتكارات في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تحسين جودة الهواء حول العالم. ويسلط افتتاح المركز الضوء على استثمارات العلامة المستمرة في المنطقة، لا سيما أنها تركز على تعزيز أعمالها في مجال أجهزة التهوية في السوق الإماراتية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوديش أوني، مدير المبيعات لدى باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكل افتتاح مركز اختبار جودة الهواء الداخلي الأول من نوعه خطوة هامة في مسيرتنا، حيث نركز في باناسونيك على الارتقاء بحياة العملاء ومعاييرها الصحية. وفي هذا الإطار، تأتي أهمية تطوير تقنيات تحسين جودة الهواء الداخلي، التي تتحسس المواد الضارة في الهواء وتحد منها. ونسعى من خلال هذا المركز المبتكر إلى تعزيز جهودنا في التشجيع على الرفاهية عن طريق الهواء عالي الجودة، لا سيما أنه يدعم أهداف الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 في دولة الإمارات. ونأمل أن يسهم هذا المركز في رفع وعي العملاء بأهمية جودة الهواء الذي نتنفسه، وابتكاراتنا في مجال تنقية الهواء الداخلي والتي تساعدهم على تحسين مساحاتهم الخاصة من أجل تحسين الإنتاجية والمعيشة".

ومن جانبه، قال ياسوهيرو كاواساكي، المدير العام لجودة الهواء الداخلي لدى باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا: "ينسجم المركز الجديد مع جهودنا المستمرة لتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء في القطاع. ويسرنا توفير مساحة تعزز هذه الروابط من خلال التفاعل مع العملاء والشركاء لرفع وعي سكان دولة الإمارات بمنتجات تحسين جودة الهواء الداخلي من باناسونيك إلى جانب التعاون على توفير مساحات معيشة وعمل أكثر صحة وتطور واستدامة. كما يسعدنا التعاون مع الفطيم باناتيك وشركة الشمس المشرقة لتجارة الكهربائيات لافتتاح المركز الذي يجمع بين ابتكارات باناسونيك عالمية المستوى وخبرات شركائنا ومكانتهم الراسخة في السوق".

وبدوره، قال جورج ألكسندر، مدير عام الفطيم باناتيك: "تسعدنا الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع في مجال تحسين جودة الهواء في المنطقة، لا سيما مع تزايد الوعي حول أهمية المساحات الصحية. ويوفر المركز خدماته الحيوية للمستخدمين النهائيين والمختصين في الهندسة المعمارية والتصميم والمقاولين وغيرهم من المختصين في مجال البيئة المبنية والمساحات الصحية. وكلنا ثقة بأن المركز سيعزز التواصل مع عملائنا حول أهمية تحسين جودة الهواء الداخلي، مما يوفر فرصة لمشاركة خبرتنا في السوق". وتعتبر الفطيم باناتيك شريك التوزيع الوحيد لعلامة باناسونيك في دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال أكبر حسين، من شركة الشمس المشرقة لتجارة الكهربائيات: "لطالما نظرنا إلى عملائنا وشركائنا باعتبارهم أعضاء أساسيين ضمن عائلة الشركة. ويعزز وجود هذه المنشأة متعددة الوظائف هذا التوجه ويساعدنا على توسيع آفاقنا، مما يتيح لنا إثراء عروضنا لتشمل المراكز التجريبية التي تستعرض أحدث حلول تحسين جودة الهواء الداخلي من باناسونيك. وتم تصميم المركز لتقديم الحلول المبتكرة الرامية لإرساء بيئات مبنية صحية من خلال العروض التجريبية للمنتجات والتواصل مع خبرائنا في المركز. وتسعدنا المشاركة في هذه التجربة الشاملة التي تسلط الضوء على هويتنا المؤسسية".

وتعتبر الشمس المشرقة لتجارة الكهربائيات إحدى أكبر شركات تجارة الأدوات الكهربائية في منطقة الخليج، حيث اكتسبت عمليات الشركة في منطقة القوز سمعة مميزة من خلال تقديم تجارب رائدة تجمع بين مختلف العلامات التجارية والشركات.

ويقع مركز اختبار جودة الهواء الداخلي ضمن مقر شركة الشمس المشرقة لتجارة الكهربائيات في منطقة القوز 4 بدبي، ويوفر مجموعة متميزة من أحدث حلول تحسين جودة الهواء من باناسونيك. ويستقبل المركز الزوار من الإثنين إلى السبت، اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساء.

وتركز شركة باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا على الارتقاء بجودة بيئات المعيشة، كما تعمل على توفير أحدث حلول تحسين جودة الهواء الداخلي ومواد البناء الكهربائية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المنتجات، مثل أجهزة توزيع الأسلاك، والتجهيزات والمصابيح بتقنية LED، ونظام الإنذار من الحرائق، وأنظمة KNX لأتمتة المنازل، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمفاتيح الكهربائية، ومجاري الأسلاك وغيرها الكثير.

لمحة عن مجموعة باناسونيك

تأسست المجموعة في عام 1918، وتتمتع اليوم بمكانة رائدة عالمياً في تطوير الحلول والتقنيات المبتكرة لمجموعةٍ واسعة من التطبيقات في قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والإسكان والسيارات والصناعة والاتصالات والطاقة. وتحولت المجموعة إلى نظام الشركة المشغلة في 1 أبريل 2022، حيث تعمل شركة باناسونيك القابضة مع ثماني شركاتٍ أخرى تحت مظلتها. وكشفت المجموعة عن صافي مبيعات موحدة بلغ 8,496.4 ين ياباني خلال العام المنتهي في 31 مارس 2024. لمزيدٍ من المعلومات حول مجموعة باناسونيك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني : https://holdings.panasonic/global/

نبذة عن ’ باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق م.م.ح‘(PMMAF)

باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) هي المكتب الإقليمي للشركة وتتولى إدارة كل ما يتعلق بعمليات المبيعات والتسويق والتوزيع والتوريد وخدمة العملاء والإعلانات لكل ما يخص العلامة التجارية باناسونيك. كما تسعى “باناسونيك” الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق (PMMAF) إلى أن تكون الشركة الأولى التي تلبي احتياجات العملاء والعلامة التجاري . اعرف المزيد عن باناسونيك https://www.panasonic.com

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