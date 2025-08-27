القاهرة: أعلنت "بالم" أول منصة رقمية في مصر تقدم خدمة الإدخار المحفز المرتبط بالأهداف، عن الإطلاق الرسمي لأول منصة استثمارية تعتمد على تحديد الأهداف وتقديم الحوافز للعملاء في مصر، وذلك عقب إتمام جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيادة4DX Ventures ، وبمشاركة شركة Plus VC ومستثمرين أفراد من عدة دول حول العالم، كما كشفت الشركة عن حصولها على رخصة إدارة وتكوين المحافظ المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يمنحها القدرة على إدارة استثمارات الأفراد بشكل مباشر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية "بالم" التي تستهدف توفير أسلوباً جديداً وذكياً يتيح للأفراد ادخار، وتنمية أموالهم بشكل مبتكر، والوصول إليها بسهولة غير مسبوقة، بجانب مستوى عالٍ من التخصيص والمرونة، وذلك من خلال تطبيق "بالم" المتاح الآن عبر مختلف متاجر التطبيقات.

تقدم جميع منتجات "بالم" عوائد يومية تنافسية، مع إعفاء كامل من أي رسوم على الإيداع أو السحب أو المعاملات. وتوفر المنصة خطط ادخار بالتعاون مع تجار وشركاء في مجالات متنوعة مثل السفر، الرعاية الصحية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية. كما يتيح التطبيق خيارات ادخار موجهة لأهداف شخصية، مثل التعليم، الزواج، أو شراء سيارة أو منزل جديد. وبجانب الأهداف اليومية، يمكن لعملاء "بالم" استثمار مدخراتهم في محافظ استثمارية تتم إدارتها باحتراف، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

يتمتع تطبيق "بالم" بعدة خصائص تضع احتياجات العملاء في صدارة الاهتمام، ويمنح التطبيق للعملاء حرية اختيار أسلوب الادخار المناسب، مع إمكانية إدارة عدة أهداف في آن واحد وبعوائد متفاوتة، ، كما يوفر خيارات ادخار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتيح التطبيق للعملاء استخدام استثماراتهم للحصول على مزايا و عروض لدى أي تاجر ضمن شبكة شركاء "بالم"، إضافة إلى إمكانية اختيار خطط ادخار مرنة أو شبيهة بنظام الأقساط.

ويمكن لأي عميل بدء تحديد أهدافه فورًا، بعد عملية إنشاء الحساب التي لا تستغرق سوى دقائق، مع امكانية إضافة الأموال لكل هدف بسهولة عبر تطبيق انستاباي أوالتحويل البنكي. ويمكن لأي عميل متابعة تقدّمه بشكل يومي أثناء استثمار الأموال لتحقيق الأهداف، ويرى كيف تنمو استثماراته ومزايا التجار المرتبطة بها، ما يمنحه تحفيزًا إضافيًا لتحقيق أهدافه. ويوفر التطبيق دعمًا سلوكيًا مستمرًا لمساعدة العملاء للوصول إلى أهدافهم. وفي أي وقت، يمكن لعميل "بالم" استخدام استثماراته لدى أحد التجار الشركاء، أو سحب أمواله إلى حسابه البنكي للانتقال إلى هدف جديد.

وتستثمر "بالـم" أموال العملاء في فئات استثمارية ومنظمة، تتنوع هذه الاستثمارات ما بين الذهب، وأدوات الدخل الثابت مثل أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى أسهم الشركات المصرية المتداولة في البورصة المصرية بالإضافة إلى ذلك فإن جميع أموال العملاء محفوظة بأمان داخل البنوك المصرية، كما تتم جميع الاستثمارات في أدوات ومنتجات مالية منظمة مما يضمن أقصى درجات الأمان والحماية لأموال العملاء.

صرح مازن الكرداني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بالم" " قائلًا: "لأول مرة يمكن للمصريين تجربة رحلة ادخار سلسة قائمة على الأهداف، مع إدارة محافظ استثمارية بجودة مؤسسية تهدف إلى تنمية ثرواتهم وتحسين رفاهيتهم المالية. وأضاف: "الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية ليس مجرد إنجاز تنظيمي، بل هو تأكيد على رسالتنا في إتاحة الوصول إلى إدارة استثمارية احترافية للجميع".

وأوضح الكرداني: "من خلال تطبيق واحد فقط، يمكن للمستخدمين التخطيط لأهداف حياتهم، وتنمية أموالهم، والإنفاق بشكل أذكى من خلال شبكة شركائنا من التجار. والأمر لا يتعلق فقط بتخصيص جزء من المال جانبًا، بل بجعل كل جنيه يعمل بكفاءة أعلى، و خفض النفقات في المجالات ذات الأولوية القصوى ، وتحويل مفهوم الاستثمار إلى تجربة يتطلع الناس إليها. وبينما نركز في رسالتنا على تحسين الرفاهية المالية للأفراد، فإن الأثر الجانبي لا يقل أهمية، إذ إن تعبئة مدخرات الأفراد نحو أصول مالية منتجة يعزز من مشاركة الأفراد في السوق، ويسهم تدريجيًا في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار، وهي خطوة ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام".

وأكد: " "بالم" وُجدت لمساعدة الناس على تحقيق أقصى استفادة من دخلهم الحالي، من خلال مزيد من التحكم والقيمة والمكافآت. ونحن نؤمن بأن الاستثمار يجب أن يكون بسيطًا، محفزًا، ومرتبطًا باحتياجات الناس في حياتهم اليومية."

وقال أحمد عاشور، الشريك المؤسس لشركة "بالم": "يواجه المصريون تحديات حقيقية عندما يتعلق الأمر بادخار أموالهم؛ فإما أن يضيعوا الوقت والمال في محاولة تعلم الاستثمار بأنفسهم، أو يتركون مدخراتهم تفقد قيمتها وهي مجمدة دون أي عائد. هذا هو الخيار الذي يواجهه أغلب الناس، وهو ببساطة غير كافي. لذلك رأينا في "بالم" فرصة حقيقية لتغيير هذه المعادلة؛ فجعلنا الاستثمار أكثر سهولة وذكاءً وتخصيصًا، ووفرنا للمصريين العاديين خدمات مالية احترافية كانت في السابق مقتصرة على الأغنياء أو أصحاب الدخل المرتفع. فمعظم الناس لا يسعون فقط إلى جمع الثروة، بل يطمحون إلى عيش الحياة التي يحلمون بها ويعملون جاهدين لتحقيقها."

وأضاف: "قد يكون الهدف هو تعليم الأبناء، أو الاستعداد للزواج، أو امتلاك شقة مجهزة كما يحلمون. ونحن لا نكتفي بمساعدتهم على تنمية مدخراتهم، بل نساعدهم أيضًا في الإنفاق بذكاء أكبر. فمن خلال شبكة التجار الحصرية التي نتعاون معها، نوفر للمستخدمين خصومات حقيقية تمنح مدخراتهم قيمة مضافة كل يوم."

وتابع: "لكل منا أهداف مثل السفر، راحة البال، الأمان لكن ليس لدى الجميع الوقت أو الثقة الكافية لتحقيقها ماليًا. وهنا يأتي دور "بالم"، فكل ما عليك هو إخبارنا بأهدافك، وموعد تحقيقه، وكذلك الطريقة التي تناسبك من اختياراتنا، وسنتولى نحن تنفيذ الباقي."

وأكد: "مهمتنا أن نعيد للناس وقتهم وراحتهم النفسية. لنمنحهم فرصة التركيز على ما يهمهم فعليّا سواء كان أسرتهم، أعمالهم، وشغفهم في الحياة. ونحن سنتكفل بالباقي بطريقة أذكى، وأنسب، وأكثر عصرية للادخار. لأن المصريين يستحقون الأفضل، وهذا بالضبط ما نعمل على بنائه في "بالـم"."

جدير بالذكر أن إطلاق "بالـم" في مصر يُعد خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية الشخصية في المنطقة. من خلال تقديم تجربة ادخار أسرع وأكثر ابتكارًا وفعالية، تلتزم "بالـم" بأن تكون الشريك المالي الأمثل لكل فرد يسعى لإدارة مدخراته، وتحسين إنفاقه، والعيش بأسلوب حياة أفضل يناسب احتياجاته وطموحاته.

