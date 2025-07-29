دبي ونيويورك: أعلنت "بارون كابيتال"، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار ضمن أسهم النمو والتي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدار 43 عاماً في مجال الاستثمارات الأساسية طويلة الأمد، اليوم عن افتتاح مكتبٍ جديدٍ لها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سيقع المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وستقوم الشركة بتشغيله بما يتماشى مع رخصة الأسهم المالية الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية. سيمثّل تواجد "بارون كابيتال" الفعلي في دبي خطوةً بارزة الأهمية تدعم خطط الشركة للتوسّع على النطاق العالمي، كما سيعكس التزامها الراسخ تجاه خدمة عملائها في الأسواق المالية الرئيسية حول العالم. ومع مرور الوقت، تتوقّع الشركة مواصلة توسعة حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيساهم المكتب الجديد في تعزيز قدرات الشركة لخدمة المستثمرين من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط من خلال إتاحة وصولهم إلى الإمكانات الاستثمارية الهامة التي تمتلكها "بارون كابيتال". ويُشار إلى أن ربيع سلطاني، المسؤول التنفيذي الأول لشركة "بارون كابيتال مانجمنت ليمتد (مركز دبي المالي العالمي)" سيدير أعمال المكتب الجديد بفضل ما يتمتّع به من خبرة واسعة لأكثر من 25 عاماً في الشرق الأوسط وما يمتلكه من فهم معمّق للأولويات الاستثمارية على مستوى المنطقة.

وتعليقاً على تأسيس المكتب الجديد، قال ربيع سلطاني، المسؤول التنفيذي الأول ورئيس قسم تطوير أعمال الشركة في الشرق الأوسط: "من دواعي فخري واعتزازي بأن أمثّل شركة ’بارون كابيتال‘ في منطقة الشرق الأوسط. تتخصّص الشركة منذ 43 عاماً في مجال الاستثمار ضمن الشركات ذات معدل النمو الاستثنائي على المدى البعيد، وهو توجّه لطالما ضمِن للشركة تحقيق نتائج باهرة لعملائها. إن هذه الفلسفة المنضبطة التي تتبعها الشركة، إلى جانب هيكليتها المستقلّة وقيمها العائلية الراسخة، تتواءم بشكل تام مع الأولويات التي توجّه عمل العديد من مكاتب الشركات العائلية والمؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تسعى إلى تعزيز الأداء وإبرام شراكات وثيقة تدوم للأجيال القادمة".

ومن جانبها، قالت كاتيا روزنبلات، الرئيس العالمي للتوزيع وتطوير الأعمال في "بارون كابيتال": "يجسّد افتتاح أول مكاتبنا في منطقة الشرق الأوسط إنجازاً مرحلياً بالغ الأهمية في إطار خططنا المتواصلة لتوسعة نطاق حضور شركتنا العالمية الرائدة. نحن ملتزمون بترسيخ حضورنا في المنطقة وتوفير كل الدعم اللازم لعملائنا المحليين بنفس القدر من التفاني والانضباط والشراكة الوثيقة التي اقترن بها اسم ’بارون كابيتال‘ على مدار أكثر من أربعة عقود".

نبذة عن "بارون كابيتال":

"بارون كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول تركّز بشكل حصري على تزويد المؤسسات والمستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد بحلول استثنائية في مجال الاستثمار ضمن أسهم النمو. ومنذ تأسيسها في العام 1982، اعتمدت الشركة توجّهاً موحداً في الاستثمار سعياً لتحقيق هدف واحد وهو أن تستثمر بشكل مكثّف وطويل الأمد في الشركات ذات معدلات النمو المتواصل والتي تتمتّع بمزايا تنافسية متينة وتديرها فرق إدارية متمرّسة وخبيرة. تبلغ قيمة الأصول المُدارة لدى "بارون كابيتال" 44,2 مليار دولار أمريكي (لغاية تاريخ 30/06/2025) من خلال 20 منتج مالي، وتفخر الشركة بتزويد عملائها حول العالم بأفضل الحلول وتحقيق أهم النتائج.

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