دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت فنادق حياة (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز H) عن افتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ والذي يشكّل ثالث وجهات العلامة الفندقية الفاخرة في القارة الأفريقية. ويقع الفندق في منطقة روزبانك النابضة بالحياة، والمعروفة بثرائها الثقافي وحيويتها الحضرية، حيث يقدّم تجربة إقامة راقية بطابع سكني يجمع بين التصميم المدروس، والفن الغامر، وحفاوة الضيافة ضمن تجربة متكاملة تنبض بالفخامة والذوق الرفيع.

صرّح ميتش جيميل، المدير العام لفندق بارك حياة جوهانسبرغ، قائلا: "نحن فخورون للغاية بافتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ، بما يمثّل امتدادًا لإرث علامة بارك حياة في منطقة روزبانك النابضة بالحياة. كما يحرص فريقنا على تقديم خدمة شخصية رفيعة وتجارب مصممة بعناية تُنفّذ بأدق التفاصيل، لتعكس جوهر الضيافة الفاخرة العصرية في تعاملنا مع الضيوف.

التراث المحلي والهندسة المعمارية

يُجسّد فندق بارك حياة جوهانسبرغ التوازن بين الأصالة والحداثة، من خلال حفاظه على الإرث المعماري للمبنى التاريخي الذي شُيّد في ثلاثينيات القرن الماضي كقصر فخم. ويعكس التصميم المعماري للفندق تأثير المهندس البريطاني الشهير "السير هربرت بيكر"، الذي أسهمت أعماله في تشكيل ملامح الأحياء السكنية الأولى في مدينة جوهانسبرغ. وقد خضع المبنى لعملية ترميم دقيقة حافظت على العناصر الأصلية مثل الأقواس الواسعة، والأسقف العالية، والشرفات الفسيحة، ليقدّم تجربة ضيافة راقية تمزج بين سحر الماضي وفخامة الحاضر. ويتميّز الفندق بتصميمه المرتكز على فناء خارجي في الهواء الطلق، تحتضنه شجرة الجاكرندا العريقة، وحدائق منسّقة بعناية، بالإضافة إلى مسبح خارجي مدفّأ، ما يوفر للضيوف مساحة مثالية للاسترخاء والتأمل. كما يضم الفندق برنامجاً فنياً وتصميماً محلياً منسقاً، يعرض في كل طابق أعمالاً مستوحاة من طبيعة المنطقة وتاريخها النباتي وأرشيفها الثقافي، ما يعزز من ارتباط الفندق ببيئته المحلية ويمنح الضيوف تجربة ثقافية غنية.

الغرف والأجنحة

يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ 31 غرفة وجناحًا فندقيًا بتصميم أنيق يعكس أعلى معايير الراحة والرفاهية. وتتميّز كل وحدة بإطلالات على الحدائق من خلال نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، إلى جانب أسرّة بحجم كينغ ومساحات داخلية مشرقة يغمرها الضوء . وتوفّر بعض الغرف والأجنحة شرفات خاصة تمنح الضيوف شعورًا إضافيًا بالهدوء والعزلة. كما تتزيّن الغرف بأقمشة قطنية فاخرة، وحمّامات رخامية مزوّدة بأحواض استحمام عميقة، وأغطية مزخرفة برسومات مستوحاة من قبيلة "نديبيلي"، إلى جانب أعمال فنية مختارة لفنانين محليين. وتحمل كل غرفة طابعًا فنيًا مختلفًا يعكس تنوّع البيئة في جنوب أفريقيا، من بينها الطحالب البحرية، الأشجار، السافانا، الغابات، وأوراق النباتات. أما المساحات العامة في الفندق، فتضم أعمالًا فنية محلية بألوان دافئة وتفاصيل حرفية دقيقة، بالإضافة إلى رسومات تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر، تم جمعها من أرشيفات ومصادر محلية أصيلة.

تجربة طهي راقية

يشكّل فن الطهو أحد أبرز ركائز تجربة الضيافة في فندق بارك حياة جوهانسبرغ، حيث يقدّم مطعم "روم 32" الذي يحمل اسمًا مستوحًى من عدد غرف الفندق البالغ 31. ويعتمد المطعم في إعداد أطباقه على تقنيات الطهي المباشر على النار، مع التركيز على النكهات الموسمية والمحلية، ما يتيح للضيوف مشاهدة الطهاة وهم يحوّلون أبسط المكونات إلى أطباق فاخرة تعكس براعتهم في الطهو.

العافية المستوحاة من الثقافة المحلية

يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ تجربة عافية فريدة تمزج بين التقاليد العالمية والإرث الثقافي المحلي، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح مركز السبا قريبًا. وستشمل قائمة العلاجات تقنيات مميزة مستوحاة من التقاليد الصحية في جنوب أفريقيا، باستخدام مكونات طبيعية مثل شاي الرويبوس، وزيت المارولا، ومستخلص شجرة التبلدي، المعروفة بخصائصها العلاجية ومضادات الأكسدة. وتهدف هذه العلاجات إلى استعادة التوازن الداخلي وتعزيز الطاقة، من خلال تجربة حسية تربط الضيوف بروح الطبيعة المحلية. كما يضم الفندق مركز لياقة بدنية مجهزًا بالكامل، إلى جانب مسبح خارجي مدفّأ تحيط به حدائق مصممة بعناية، لتوفير أجواء هادئة ومريحة في قلب المدينة. وفي خطوة تعكس التزام الفندق بتقديم تجربة ضيافة راقية، يتعاون بارك حياة جوهانسبرغ مع دار النشر أسولين، لعرض مجموعة مختارة من كتبها الشهيرة، إضافة إلى شموع عطرية وعناصر تصميم فنية ضمن الأجنحة وصالة الفندق، ما يعزّز من طابع الأناقة والذوق الرفيع في المكان.

فعاليات واجتماعات خاصة

يقدّم فندق بارك حياة جوهانسبرغ للضيوف بيئة تجمع بين الأناقة والوظيفية لتنظيم الفعاليات الصغيرة، حيث تتوفر مساحة مرنة تستوعب حتى 60 ضيفًا، ما يجعلها مناسبة للاجتماعات الخاصة والاحتفالات الراقية. ويعمل فريق العمل المتخصص في الفندق على ضمان الاهتمام بأدق التفاصيل، لتقديم تجربة مميزة تلبي تطلعات الضيوف وتُسهم في نجاح الفعاليات.

وقال حمزة فاروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميّلات: "يمثل افتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ التزامنا بتقديم خدمة استثنائية، واهتمامًا فائقًا، وفخامة متصلة بإرث المدينة الغني وثقافتها النابضة بالحياة. نسعى لتقديم تجربة فريدة تمزج بين الضيافة الرفيعة وفنون جنوب أفريقية الأصيلة."

يقع الفندق في موقع استراتيجي قريب من أبرز المعالم الثقافية، والمعارض الفنية، والمتاجر البوتيكية، وأشهر المطاعم في المدينة، ما يؤهله ليكون وجهة فاخرة مفضلة لرجال الأعمال والمسافرين الباحثين عن التميز. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/south-africa/park-hyatt-johannesburg/johpj يُستخدم مصطلح "حياة" في هذا البيان للإشارة بشكل مبسط إلى شركة حياة للفنادق و/أو إلى إحدى شركاتها التابعة.

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,350 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 79 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024تشمل عروض الشركة العلامات التجارية المنضوية تحت علامة تايم ليس كوليكشن، مثل: "بارك حياة®"، "جراند حياة®"، "حياة ريجنسي®"، "حياة®"، "حياة فاكيشن كلوب®"، "حياة بليس®"، "حياة هاوس®"، "حياة ستوديوز"، و"يوركوف®". بالإضافة إلى العلامات التجارية المنضوية تحت العلامة باوند ليس كوليكشن، التي تشمل: "ميرافال®"، "أليلا®"، "أنداز®"، "تومسون هوتيلز®"، "دريم هوتيلز®"، "حياة سنتريك®"، و"كابشن باي حياة®". ومجموعةإندبنتنت كوليكشن، التي تضم: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة®"، "ديستينيشن باي حياة®"، و"جي دي في باي حياة®". وأخيراً، مجموعةإنكلوسيف كوليكشن، التي تشمل: "إمبريشن باي سيكريتس"، "حياة زيفا®"، "حياة زيلارا®"، "زو تري® ويلنس آند سبا ريزورتس"، "سيكريتس ريزورتس آند سباس®"، "بريثلس ريزورتس آند سباس®"، "دريمز ريزورتس آند سباس®"، "حياة فيفيد هوتيلز آند ريزورتس"، "ألوى هوتيلز آند ريزورتس®"، و"صن سكيب ريزورتس آند سباس

تدير الشركات التابعة للمجموعة برنامج الولاء "ورلد أوف حياة®"، وعروض "إيه إل جي فاكايشنز®"، و"مستر آند مسز سميث™"، و"نادي أنليميتد فاكايشن®"، وخدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي"، ومنصة تكنولوجيا السفر "ترايسبت سولوشنز®". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com .

نبذة عن فنادق "بارك حياة":

تواصل فنادق "بارك حياة" ترسيخ مكانتها كخيار أول للمسافرين العالميين من أصحاب الذوق الرفيع، عبر تقديم تجربة إقامة فاخرة تجمع بين الخصوصية، والرقي، والخدمة الشخصية الهادئة. ويعكس كل فندق من فنادق العلامة فلسفة التصميم المتفرّد الذي يدمج الأناقة الرفيعة مع البساطة الراقية، ليمنح الضيوف إحساسًا بالإقامة في منزل ثانٍ وسط أجواء تنضح بالراحة والتميّز.

وتضم فنادق "بارك حياة" غرفًا مصمّمة بعناية، وأعمالًا فنية عالمية، ومفاهيم طهو استثنائية ومبتكرة، بالإضافة إلى مطاعم حائزة على جوائز عالمية يشرف عليها طهاة مرموقون. وتتوزع حالياً 48 فندقًا تابعًا للعلامة في عدد من أهم المدن حول العالم، من بينها: أبوظبي، أوكلاند، بانكوك، بكين، بوينس آيرس، شيكاغو، الدوحة، دبي، إسطنبول، جدة، جوهانسبرغ، لندن، المالديف، مراكش، ميلانو، نيويورك، باريس، طوكيو، تورنتو، واشنطن العاصمة، وزيورخ، وغيرها. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي parkhyatt.com، أو متابعة @ParkHyatt على فيسبوك، إكس وإنستغرام، مع استخدام الوسم #LuxuryIsPersonal.

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