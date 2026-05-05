دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة الفطيم لإدارة وتنظيم مواقف المركبات لمدة خمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ معايير جديدة للإدارة والتنظيم في وجهات التجزئة والتجارة المتميزة التابعة للمجموعة في دبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى باركن الإشراف على عمليات الرقابة وإدارتها لمواقف المركبات المخصصة لأصحاب الهمم في دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا، وأرابيان سنتر. وتشمل هذه المبادرة 61 موقفاً مخصصاً لأصحاب الهمم في دبي فستيفال سيتي مول، و30 موقفاً في فستيفال بلازا، و16 موقفاً في أرابيان سنتر. وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على تعزيز مستويات الامتثال وضمان الاستخدام الصحيح للمواقف المخصصة لأصحاب الهمم في هذه المواقع. وتأتي هذه الشراكة في إطار التوسع المستمر لباركن في القطاع الخاص، بما يعزز خدماتها التنظيمية والرقابية في الوجهات التجارية ومراكز التجزئة المتميزة في دبي.

وضمن إطار هذه الاتفاقية، ستقوم باركن بإدارة عمليات المراقبة عبر جميع هذه المواقع، بما يشمل التحقق وإصدار مخالفات في مواقف أصحاب الهمم، ومعالجة ملاحظات المتعاملين وحل النزاعات بمرونة عالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمراكز التسوق. كما ستوظف الشركة البيانات والرؤى المستخلصة من العمليات الميدانية لتعزيز مستويات الامتثال ودعم التحسين المستمر لتجربة مواقف المركبات للمتعاملين بشكل عام.

وستعتمد هذه الاتفاقية على أنظمة باركن المتطورة لمواقف المركبات، بما فيها دمج تقنية التعرف التلقائي على لوحات المركبات، التي تتيح مراقبة المركبات بدقة وفي الوقت الفعلي، وتطبيق القوانين بكفاءة عالية. وستكون باركن مسؤولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة في المواقع لضمان الأداء الموثوق، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية اللازمة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس عبدالرحمن الشويهي، مدير إدارة التشغيل في شركة باركن، قائلاً:

"تعكس شراكتنا مع مجموعة الفطيم التزام باركن بدمج التميز التشغيلي في قطاع التجزئة مع أحدث تقنيات الرقابة المتقدمة، لتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين. ومن خلال تطبيق تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات وتبسيط إجراءات الإشراف، نهدف إلى توفير بيئة تتسم بالشفافية والفاعلية، تُثري تجربة زوّار وجهات الفطيم ويدعم انسيابية التنقل في مجتمع دبي بشكل عام."

ومن جانبه، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية:

"تحافظ زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين على مكانتها في صدارة أولوياتنا الرئيسية عبر جميع وجهاتنا التجارية. وتُعد المواقف جزءاً أساسياً من رحلة الزوار، إذ تؤثر على سهولة الوصول وجودة التجربة الإجمالية. ومن خلال تعاوننا مع باركن، نقدم تجربة أكثر انسيابية مدعومة بالتقنيات الحديثة، بما يعزز طريقة تفاعل متعاملينا مع وجهاتنا."

وتعزز هذه الشراكة حضور باركن في القطاع الخاص، وتدعم نمو محفظتها من مواقف المركبات المُدارة، كما ترسّخ دورها كشريك وطني رائد في تطوير حلول التنقل الذكي، بما يتماشى مع طموحات دبي في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة تخدم قطاع الأعمال والمجتمع على حد سواء.

نبذة حول شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 229 ألف موقف حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المُرسّمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 193 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة ما يقارب 23 ألفاً من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نفذ متعاملين شركة باركن 141 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة حول فستيفال سيتي مول

يُعد دبي فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات التسوق في دبي وأشهر المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم العقارية حيث نجح باستقطاب أكثر من 23 مليون زائر في عام 2023. ويحتضن المول أكثر من 400 متجر لعلامات تجارية رائدة في مجال الموضة والجمال، ومن ضمنها ذا إيديتورز ماركت وآتش آند أم وواتسونز، ونايكي وأديداس وسيفورا وماك كوزميتكس وغيرها، إلى جانب متاجر الديكورات الداخلية مثل ايكيا وايس.

ويوفر دبي فستيفال سيتي مول وجهة مثالية لرواد المطاعم في فستيفال باي بفضل الإطلالة الخلابة للواجهة المائية واحتوائه على أكبر ركن للمطاعم والمقاهي في دبي، حيث يضم المول 50 مطعماً ومقهى، ويتيح للضيوف مجموعة من تجارب الطعام المتنوعة المقدمة من أشهر العلامات، بما فيها جو آند ذا جوس، وليتو، وإي إل آند إن، وكاراكي لاونج، والمطاعم المرخصة، بما في ذلك السيف دبي، وهيليباد من فروزن تشيري.

ويمكن للضيوف الاستمتاع خلال الشتاء بأجمل التجارب الغامرة التي تقدمها ذا باي باي سوشال، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من عروض المأكولات المشروبات ومنافذ بيع القهوة ومناطق العلامة والتحف الفنية التفاعلية وسط أجواء حيوية ومساحات خضراء.

كما يحتضن دبي فستيفال سيتي مول صالة ڤوكس سينما متعددة القاعات؛ وباونس إكس، أول منتزه للقفز الحر في العالم، وعرض "تخيل" العالمي الذي حقق أرقاماً قياسية؛ ومدينة الألعاب الداخلية فابي لاند، وجهة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 70,000 قدم مربع؛ وليو ولونا، وهالو بارك وجو سكيت، الوجهات العائلية المتكاملة.

ويركز المول على تقديم تجارب استثنائية، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي تشمل محطات شحن السيارات الكهربائية وإيزي تاكسي داخل المول وخدمة ركن السيارات ومحطات شحن بطاقة نول، بالإضافة إلى مايد، سفير السعادة الشخصي في المول والمسؤول عن تقديم مساعدة مخصصة للارتقاء بتجربة التسوق.

